Amikor a konfliktus versenyelőnnyé válik

A képzés elsősorban közép- és felsővezetőknek szól, akik munkájuk során gyakran találkoznak összetett, érzelmileg terhelt vagy szervezetpolitikai szempontból érzékeny helyzetekkel. A program valós esettanulmányokra és szimulációkra épül, így a résztvevők gyakorlati eszközöket kapnak például vezetőkkel, beosztottakkal vagy kollégákkal kialakuló konfliktusok kezeléséhez, valamint több szereplős, magas kockázatú tárgyalási helyzetek irányításához.

A képzés előadója Antonino Vaccaro professzor, az IESE Business School tárgyalástechnika és üzleti etika területének nemzetközileg elismert szakértője.

Vaccaro korábban kormányzati intézményekkel, az ENSZ-szel, az Európai Unióval és számos multinacionális vállalattal is dolgozott tanácsadóként, kutatásai pedig vezető nemzetközi tudományos folyóiratokban jelentek meg.

A szervezők szerint a Magyar Vezetőképző Alapítvány és az IESE Business School együttműködése azt a célt szolgálja, hogy a nemzetközi szintű vezetőképzés szélesebb körben váljon elérhetővé Magyarországon, erősítve a stratégiai és etikus vezetői kultúrát.

