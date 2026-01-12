Újabb világszínvonalú üzleti iskola kapcsolódik be a magyar vezetőképzésbe

A megállapodás jól illeszkedik az MVA küldetéséhez: világszínvonalú vezetőképzési módszereket és globális üzleti szemléletet hozni Magyarországra.

Az IESE és a CEIBS 2024 őszén kötötte együttműködési megállapodását, amelynek eredményeként 32 IESE üzleti esettanulmány jelent meg kínai nyelven a ChinaCases.org platformon.

Az együttműködés célja, hogy az IESE több mint 8 000 oktatási anyagból álló nemzetközi gyűjteménye fokozatosan elérhetővé váljon kínai és angol nyelven is, erősítve a globális tudásmegosztást. A CEIBS-szel való együttműködés az IESE hálózatán belül új dimenziót nyit a magyar vezetők számára, összekapcsolva az európai és az ázsiai üzleti gondolkodás legjobb gyakorlatait.