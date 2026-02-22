A briteknél sem múlik a háborús pszichózis: elsőként akarnak katonákat küldeni Ukrajnába

John Healey brit védelmi miniszter a Telegraph-ban megjelent cikkében leszögezte: ő szeretne az első olyan védelmi miniszter lenni, aki brit katonákat küld Ukrajnába. De csak egy tárgyalásos békemegállapodás megkötése után.

Healey úgy vélekedett, 2026 a háború lezárásának éve kell legyen.