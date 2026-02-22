Ft
egyesült királyság volodimir zelenszkij keir starmer John Healey megállapodás védelmi miniszter katona ukrajna

A briteknél sem múlik a háborús pszichózis: elsőként akarnak katonákat küldeni Ukrajnába

2026. február 22. 09:31

John Healey ugyanakkor úgy vélekedett, hogy 2026 a háború lezárásának éve kell legyen.

2026. február 22. 09:31
null

John Healey brit védelmi miniszter a Telegraph-ban megjelent cikkében leszögezte: ő szeretne az első olyan védelmi miniszter lenni, aki brit katonákat küld Ukrajnába. De csak egy tárgyalásos békemegállapodás megkötése után. 

Healey úgy vélekedett, 2026 a háború lezárásának éve kell legyen.

A brit tárcevezető hozzátette, az Egyesült Királyság szövetségesekkel együtt dolgozik egy úgynevezett „hajlandók koalíciójának” létrehozásán, amely egy többnemzeti békefenntartó erőt jelentene Ukrajna számára egy esetleges tűzszünet után.

Az Index ennek kapcsán felidézte, hogy múlt hónapban Párizsban Keir Starmer brit miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnökkel közösen nyilatkozatot írt alá a csapatkiküldési szándékról. A misszió előkészítésére már felállítottak egy 70 fős törzset is – írta a lap.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

