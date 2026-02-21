Ft
Nem hagyja magát Szijjártó: kőkemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

háború olaj németh balázs tisza párt fidesz

„Ezt nem hiszem el!” – az ellenzéki nyugdíjas szerint nincs háború, és nem kell az orosz olaj (VIDEÓ)

2026. február 21. 22:08

Németh Balázs világosította fel a tiszás férfit.

2026. február 21. 22:08
null

Közösségi oldalán tette közzé Németh Balázs azt a felvételt, amelyben egy idős ellenzéki férfival vitázik. A kormánypárti politikus jó tanácsként azt javasolta a férfinak, hogy az unokája jövője érdekében a békére voksoljon. Szóba került az is, hogy az ukránok leállították a Barátság kőolajvezetéket, így nem érkezik Magyarországra orosz olaj.

Németh Balázs azt mondta, hazánknak azért van szüksége az orosz olajra, mert az mintegy 30 százalékkal olcsóbb annál, mint ami Horvátország felől érkezne. Hozzátette, hogy ezt a horvát gazdasági miniszter is kijelentette, aki a Tisza Párttal van, és az Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik.

„Ezt nem hiszem el!”

– zárta le egyszerűen a beszélgetést az idős férfi.

Ellenzéki nyugdíjas a Fidesz pultjánál: nincs háború, nem kell az orosz olaj!

Nyitókép: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

