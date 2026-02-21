„Ezt nem hiszem el!” – az ellenzéki nyugdíjas szerint nincs háború, és nem kell az orosz olaj (VIDEÓ)

Közösségi oldalán tette közzé Németh Balázs azt a felvételt, amelyben egy idős ellenzéki férfival vitázik. A kormánypárti politikus jó tanácsként azt javasolta a férfinak, hogy az unokája jövője érdekében a békére voksoljon. Szóba került az is, hogy az ukránok leállították a Barátság kőolajvezetéket, így nem érkezik Magyarországra orosz olaj.

Németh Balázs azt mondta, hazánknak azért van szüksége az orosz olajra, mert az mintegy 30 százalékkal olcsóbb annál, mint ami Horvátország felől érkezne. Hozzátette, hogy ezt a horvát gazdasági miniszter is kijelentette, aki a Tisza Párttal van, és az Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik.