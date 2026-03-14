03. 14.
szombat
honvédelmi minisztérium honvéd vezérkar katona irak

Forróvá vált a talaj: hazarendelik az Irakban szolgáló magyar katonákat

2026. március 14. 16:13

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint épségben és biztonságban érték el Törökországot.

A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton. 

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket. A kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé – fűzte hozzá.

Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azon iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek – tette hozzá.

A vezérkari főnök a közlemény szerint hangsúlyozta: a biztonsági helyzet folyamatos, mélyreható elemzésének alapján született döntés arról, hogy az olasz koalíciós féllel egyetértésben és együttműködésben ideiglenesen kivonják a magyar katonákat az erbíli légibázisról. A katonákkal együtt, az ő védelmük alatt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is – áll a közleményben. 

(MTI)

Képek forrása: Facebook / HM Zrínyi.hu


 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Medici
2026. március 14. 17:28
Semmi keresnivalónk nem volt sem itt, sem Afganisztánban, sem ennek a semmitmondó tehetetlen NATO bármely missziójátban, de azért az egy kicsit röhejes, hogy a romló biztonsági helyzet(!), miatt egy katonát visszarendelnek onnan, ahová küldték. Afganisztánban mennyire volt békésebb a helyzet?
iphone-13
2026. március 14. 17:21
JÓ DÖNTÉS!
Szerintem
2026. március 14. 17:11
Helyes!
fapadopulos
2026. március 14. 16:39
Nem értem! Trump már legalább háromszor megnyerte ezt a háborút, szavakban legalábbis.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!