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lengyelország LMBTQ-jogok, donald tusk karol nawrocki

Lengyel példa arra, mire képes a köztársasági elnök: Nawrocki vétóval szab gátat az LMBTQ-térnyerésnek

2026. június 03. 09:53

Bár a lengyel alkotmány azt írja, házasság kizárólag férfi és nő között lehetséges, Tuskék egy törvénnyel megpróbáltak kiskaput találni – a jobboldali elnök viszont ezt nem hagyja.

2026. június 03. 09:53
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Karol Nawrocki lengyel elnök egyértelművé tette: megvétózza azokat a törvényeket, amelyek szerinte a házasság alternatív formáját vezetnék be Lengyelországban az azonos nemű párok számára – írta meg a Brussels Signal.

A lengyel parlament május 29-én szavazta meg a Donald Tusk kormánya által támogatott törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy azonos nemű párok közjegyző előtt kötött szerződéssel bizonyos, jelenleg kizárólag házaspárokat megillető jogokhoz jussanak. Ilyen lenne például a közös vagyonkezelés, az adókedvezmények, az egészségügyi információkhoz való hozzáférés, valamint az öröklési és temetési ügyek intézése. 

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A lengyel alkotmány ugyanakkor a házasságot kizárólag férfi és nő kapcsolatként ismeri el, ezért Lengyelországban továbbra sincs lehetőség azonos neműek házasságára. 

A mostani törvényjavaslat a polgári partnerség intézményének bevezetését célozza, amit a jobboldali ellenzék és a PiS-hez kötődő Nawrocki az azonos neműek házasságának előszobájaként értelmez.

A javaslat Donald Tusk sokszínű kormánykoalícióján belül is komoly vitákat váltott ki. A Baloldal pártja eredetileg azonos neműek házasságát támogatta, míg a konzervatívabb Lengyel Néppárt (PSL) óvatosabb álláspontot képviselt. A mostani kompromisszum hosszú tárgyalások eredményeként született meg.

A Baloldal több politikusa nyíltan jelezte: a törvényjavaslat csak az első lépés.

Katarzyna Kotula egyenlőségi miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a szavazás fontos üzenet az LMBT-közösség számára a jövő évi választások előtt.

A Tusk-kormány már korábban is próbált LMBTQ-jogokat bővítő intézkedéseket elfogadtatni, azonban ezek egy részét az államfő megakadályozta. A jobboldali PiS és a Konföderáció párt egyaránt arra kérte Nawrockit, hogy vétózza meg a mostani törvényt is.

Paweł Szefernaker, az elnök egyik vezető tanácsadója megerősítette: Nawrocki nem fogja aláírni a jogszabályt. „Nincs és nem is lesz elnöki hozzájárulás a bejegyzett élettársi kapcsolatok legalizálásához” – fogalmazott.

Maga Nawrocki később úgy nyilatkozott: nem támogat olyan törvényt, amely „alternatív házasságformát hoz létre és aláássa a lengyel alkotmányt”.

Az elnök ugyanakkor jelezte: nyitott lehet olyan technikai vagy adminisztratív megoldásokra, amelyek segítik a közeli hozzátartozói jogviszonyok rendezését, amennyiben azok nem sértik a házasság alkotmányos státuszát.

A vétó különösen súlyos következményekkel járhat, mivel a kormánykoalíciónak nincs meg az elnöki vétó felülírásához szükséges háromötödös parlamenti többsége. Az alkotmány módosításához pedig kétharmados támogatásra lenne szükség.

A vita közben újabb fejlemények is történtek Lengyelországban. Az Európai Bíróság döntését követően a Tusk-kormány elkezdte elismerni a más uniós tagállamokban kötött azonos nemű házasságokat. Varsó és Wrocław lett az első két lengyel város, amely ilyen házasságokat bejegyzett a polgári nyilvántartásba.

A jogi helyzet azonban továbbra is rendezetlen, mivel a lengyel törvények nem teszik lehetővé az azonos neműek házasságát. Katarzyna Kotula maga is elismerte: a kormány még nem dolgozta ki, milyen következményei lennének például egy ilyen pár lengyelországi válásának.

Szintén érzékeny kérdés az örökbefogadás ügye. Bár bizonyos körökben van támogatottsága a polgári partnerségek legalizálásának, az azonos nemű párok örökbefogadási jogának kiterjesztése továbbra is rendkívül alacsony társadalmi támogatottsággal bír.

A lengyel katolikus egyház és a jobboldali politikai erők továbbra is erősen ellenzik az LMBTQ-jogok bővítését. Jarosław Kaczyński, a PiS vezetője a napokban úgy fogalmazott: 

Lengyelországnak ellen kell állnia annak, amit ő LMBTQ-ideológiai nyomásnak nevezett.

Nyitókép: két résztvevő a tavalyi budapesti Pride-on
Forrás: Koszticsák Szilárd / MTI

 

Összesen 29 komment

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fatman
2026. június 03. 13:11
helyes, ebben szerencséjük van a lengyeleknek, nálunk sajnos hamarosan jön a buziházasság, mer ugye: ÁRAD A PISA... pedig a buzik képtelenek a reprodukcióra, szóval teljesen indokolatlan, h bármi kedvezményt kapjanak a társadalomtól, mert teljesen haszontalanok a társadalom számára...
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bondavary
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2026. június 03. 12:41 Szerkesztve
"recipp 2026. június 03. 11:15 • Szerkesztve A legaljasabb dolgok egyike: összemosni a homoszexualitást a pedofíliával." Akkor a drag queenek miért keresik előszeretettel kisgyerekek társaságát, miért akarják oktatni, magukhoz édesgetni őket?
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Reszelő Aladár
2026. június 03. 12:12
Én még úgy tanultam, hogy a házasság az egy idejét múlt intézmény. Aztán megtanultam, hogy ez csak heteróknál rossz. A melegeknél ez a létezés csúcsa.
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Csigorin
2026. június 03. 12:10
entolem annyi ember es olyan nemek kavalkadjaban el egyutt meg szexualja egymast ahogy akarja, ha felnott emberekrol es onkentessegrol beszelunk. Csak ne akarjak csaladnak hivni, mert az apa, anya es gyerekek. ugyanigy mondhatjuk hogy marpedig en este hatkor reggelizek, az attol meg vacsora lesz nem pedig reggeli
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