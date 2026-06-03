Lengyel példa arra, mire képes a köztársasági elnök: Nawrocki vétóval szab gátat az LMBTQ-térnyerésnek

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Bár a lengyel alkotmány azt írja, házasság kizárólag férfi és nő között lehetséges, Tuskék egy törvénnyel megpróbáltak kiskaput találni – a jobboldali elnök viszont ezt nem hagyja.
Karol Nawrocki lengyel elnök egyértelművé tette: megvétózza azokat a törvényeket, amelyek szerinte a házasság alternatív formáját vezetnék be Lengyelországban az azonos nemű párok számára – írta meg a Brussels Signal.
A lengyel parlament május 29-én szavazta meg a Donald Tusk kormánya által támogatott törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy azonos nemű párok közjegyző előtt kötött szerződéssel bizonyos, jelenleg kizárólag házaspárokat megillető jogokhoz jussanak. Ilyen lenne például a közös vagyonkezelés, az adókedvezmények, az egészségügyi információkhoz való hozzáférés, valamint az öröklési és temetési ügyek intézése.
A lengyel alkotmány ugyanakkor a házasságot kizárólag férfi és nő kapcsolatként ismeri el, ezért Lengyelországban továbbra sincs lehetőség azonos neműek házasságára.
A mostani törvényjavaslat a polgári partnerség intézményének bevezetését célozza, amit a jobboldali ellenzék és a PiS-hez kötődő Nawrocki az azonos neműek házasságának előszobájaként értelmez.
A javaslat Donald Tusk sokszínű kormánykoalícióján belül is komoly vitákat váltott ki. A Baloldal pártja eredetileg azonos neműek házasságát támogatta, míg a konzervatívabb Lengyel Néppárt (PSL) óvatosabb álláspontot képviselt. A mostani kompromisszum hosszú tárgyalások eredményeként született meg.
A Baloldal több politikusa nyíltan jelezte: a törvényjavaslat csak az első lépés.
Katarzyna Kotula egyenlőségi miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a szavazás fontos üzenet az LMBT-közösség számára a jövő évi választások előtt.
A Tusk-kormány már korábban is próbált LMBTQ-jogokat bővítő intézkedéseket elfogadtatni, azonban ezek egy részét az államfő megakadályozta. A jobboldali PiS és a Konföderáció párt egyaránt arra kérte Nawrockit, hogy vétózza meg a mostani törvényt is.
Paweł Szefernaker, az elnök egyik vezető tanácsadója megerősítette: Nawrocki nem fogja aláírni a jogszabályt. „Nincs és nem is lesz elnöki hozzájárulás a bejegyzett élettársi kapcsolatok legalizálásához” – fogalmazott.
Maga Nawrocki később úgy nyilatkozott: nem támogat olyan törvényt, amely „alternatív házasságformát hoz létre és aláássa a lengyel alkotmányt”.
Az elnök ugyanakkor jelezte: nyitott lehet olyan technikai vagy adminisztratív megoldásokra, amelyek segítik a közeli hozzátartozói jogviszonyok rendezését, amennyiben azok nem sértik a házasság alkotmányos státuszát.
A vétó különösen súlyos következményekkel járhat, mivel a kormánykoalíciónak nincs meg az elnöki vétó felülírásához szükséges háromötödös parlamenti többsége. Az alkotmány módosításához pedig kétharmados támogatásra lenne szükség.
A vita közben újabb fejlemények is történtek Lengyelországban. Az Európai Bíróság döntését követően a Tusk-kormány elkezdte elismerni a más uniós tagállamokban kötött azonos nemű házasságokat. Varsó és Wrocław lett az első két lengyel város, amely ilyen házasságokat bejegyzett a polgári nyilvántartásba.
A jogi helyzet azonban továbbra is rendezetlen, mivel a lengyel törvények nem teszik lehetővé az azonos neműek házasságát. Katarzyna Kotula maga is elismerte: a kormány még nem dolgozta ki, milyen következményei lennének például egy ilyen pár lengyelországi válásának.
Szintén érzékeny kérdés az örökbefogadás ügye. Bár bizonyos körökben van támogatottsága a polgári partnerségek legalizálásának, az azonos nemű párok örökbefogadási jogának kiterjesztése továbbra is rendkívül alacsony társadalmi támogatottsággal bír.
A lengyel katolikus egyház és a jobboldali politikai erők továbbra is erősen ellenzik az LMBTQ-jogok bővítését. Jarosław Kaczyński, a PiS vezetője a napokban úgy fogalmazott:
Lengyelországnak ellen kell állnia annak, amit ő LMBTQ-ideológiai nyomásnak nevezett.
Nyitókép: két résztvevő a tavalyi budapesti Pride-on
Forrás: Koszticsák Szilárd / MTI