Lengyel példa arra, mire képes a köztársasági elnök: Nawrocki vétóval szab gátat az LMBTQ-térnyerésnek

Karol Nawrocki lengyel elnök egyértelművé tette: megvétózza azokat a törvényeket, amelyek szerinte a házasság alternatív formáját vezetnék be Lengyelországban az azonos nemű párok számára – írta meg a Brussels Signal.

A lengyel parlament május 29-én szavazta meg a Donald Tusk kormánya által támogatott törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy azonos nemű párok közjegyző előtt kötött szerződéssel bizonyos, jelenleg kizárólag házaspárokat megillető jogokhoz jussanak. Ilyen lenne például a közös vagyonkezelés, az adókedvezmények, az egészségügyi információkhoz való hozzáférés, valamint az öröklési és temetési ügyek intézése.