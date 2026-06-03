Orbán Győző reagált Hadházy Ákos vádjaira: A munkám során mindig minden jogszabályt betartottam

Az Index arról ír, hogy miután Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Orbán Győző és Mészáros Lőrinc körei ellen, Orbán Viktor volt miniszterelnök édesapja levelet küldött a szerkesztőségnek.

Hadházy Ákos szerint „befújta a szél” az állatorvosi rendelőjébe azokat a keretszerződéseket, amelyek az Orbán Győző érdekeltségébe tartozó Dolomit Kft. és a Mészáros Lőrinc körébe tartozó V-Híd között köttettek.