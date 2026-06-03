Orbán Győző reagált Hadházy Ákos vádjaira: A munkám során mindig minden jogszabályt betartottam

„Menjen a p*csába” – vállalhatatlan stílusban szidta Orbán Viktort Hadházy Ákos (VIDEÓ)
A politikus szerint a miniszterelnök szúratta ki az autója kerekeit.
Orbán Viktor édesapjának a cége az áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtja végre, tudtuk meg, nem úgy, ahogy azt Hadházy állítja.
Az Index arról ír, hogy miután Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Orbán Győző és Mészáros Lőrinc körei ellen, Orbán Viktor volt miniszterelnök édesapja levelet küldött a szerkesztőségnek.
Hadházy Ákos szerint „befújta a szél” az állatorvosi rendelőjébe azokat a keretszerződéseket, amelyek az Orbán Győző érdekeltségébe tartozó Dolomit Kft. és a Mészáros Lőrinc körébe tartozó V-Híd között köttettek.
Orbánék a piaci árnál – bizonyos tételeket akár kétszer – drágábban adhatják el a követ Lőrincnek az állami építkezésekhez.
Ez eddig is sejthető volt abból, hogy a Dolomit Kft. jóval nagyobb profittal dolgozik, mint a hasonló vállalkozások” – írta Hadházy Ákos, majd azt állította, Orbán Győzőnek joga van arra, hogy a magas árakat még tovább emelje akár havonta, „ha úgy gondolja, hogy az eleve magas árakon nem lehet eleget keresni”.
Orbán Győző kedd este levelet küldött az Indexnek, amiben Hadházy Ákos bejegyzésére reagált. A levelet változtatás nélkül közöljük. Íme:
„Tisztelt Szerkesztőség!
Több évtizedes bányavállalkozói munkám során
mindig minden jogszabályt betartottam, és vevőim átlátható és megbízható partnere voltam.
Minden évben több tucat vállalat vásárol tőlem, akiket megbízhatóan, pontosan és azonos feltételek mellett szolgálok ki.
Cégem gyakorlata szerint áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtok végre.
A vállalkozásom és tulajdonostársaim érdekeit sértő valótlan és rosszindulatú állításokat visszautasítom.
id. Orbán Győző”
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A politikus szerint a miniszterelnök szúratta ki az autója kerekeit.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP