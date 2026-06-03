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hadházy ákos mészáros lőrinc orbán győző orbán viktor

Orbán Győző reagált Hadházy Ákos vádjaira: A munkám során mindig minden jogszabályt betartottam

2026. június 03. 08:31

Orbán Viktor édesapjának a cége az áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtja végre, tudtuk meg, nem úgy, ahogy azt Hadházy állítja.

2026. június 03. 08:31
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Az Index arról ír, hogy miután Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Orbán Győző és Mészáros Lőrinc körei ellen, Orbán Viktor volt miniszterelnök édesapja levelet küldött a szerkesztőségnek.

Hadházy Ákos szerint „befújta a szél” az állatorvosi rendelőjébe azokat a keretszerződéseket, amelyek az Orbán Győző érdekeltségébe tartozó Dolomit Kft. és a Mészáros Lőrinc körébe tartozó V-Híd között köttettek. 

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Orbánék a piaci árnál – bizonyos tételeket akár kétszer – drágábban adhatják el a követ Lőrincnek az állami építkezésekhez. 

Ez eddig is sejthető volt abból, hogy a Dolomit Kft. jóval nagyobb profittal dolgozik, mint a hasonló vállalkozások” – írta Hadházy Ákos, majd azt állította, Orbán Győzőnek joga van arra, hogy a magas árakat még tovább emelje akár havonta, „ha úgy gondolja, hogy az eleve magas árakon nem lehet eleget keresni”.

Orbán Győző kedd este levelet küldött az Indexnek, amiben Hadházy Ákos bejegyzésére reagált. A levelet változtatás nélkül közöljük. Íme:

„Tisztelt Szerkesztőség!

Több évtizedes bányavállalkozói munkám során 

mindig minden jogszabályt betartottam, és vevőim átlátható és megbízható partnere voltam.

Minden évben több tucat vállalat vásárol tőlem, akiket megbízhatóan, pontosan és azonos feltételek mellett szolgálok ki.

Cégem gyakorlata szerint áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtok végre.

A vállalkozásom és tulajdonostársaim érdekeit sértő valótlan és rosszindulatú állításokat visszautasítom.

id. Orbán Győző”

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Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 21 komment

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Sorrend:
Galerida
2026. június 03. 09:16
A gánti bányából anyagot szállító kamionosok kivétel nélkül dicsérték Orbán Győzőt. Elsőnek érkezik reggel, kávét készít nekik és használhatják a cég szociális helyiségeit.
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0
0
sorostalanság
2026. június 03. 09:15
Kedves Győző! Nem visszautasítani kell, hanem szívlapáttal pofánb@szni ezt az undorító ganajt..
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3
0
ben2
2026. június 03. 09:13
Hadházy Ákos vádjaira csak egy módon érdemes reagálni: Több tényt, kevesebb ketamint, további kellemes vergődést!
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1
0
krisz09
2026. június 03. 09:08
A jelenlegi lakájmédiát a kezdőoldalon feldobó google-ben (ami a mandinert akkor se dobja föl, ha minden nap olvasom, és még a programozók és egyéb IT guruk is vitatkoznak, melyik a jó "degoogle" böngésző, ha van ilyen egyáltalán "civil" használatra), szóval ezen böngésző kezdőlapján Orbán apja fekete háttérel, míg Waberer fehér háttérrel jelenik meg.
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