„Menjen a p*csába” – vállalhatatlan stílusban szidta Orbán Viktort Hadházy Ákos (VIDEÓ)

„A miniszterelnök úrnak azt üzenem, hogy menjen a picsába” – mondta vállalhatatlan stílusban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Hatvanpuszta közelében, miután ismeretlenek kiszúrták autójának három kerekét.

A politikus azt is elmondta: „Meg azt is üzenem, hogy küldhet rám smasszereket, kiszúrhatja a negyedik kereket is, kiszúrhatja a szememet is, hasba is szúrhat, bárhova szúrhat, de egyrészt úgysem fogok félni tőle, ő meg úgyis meg fog bukni. Akármit csinál, akárhány smasszert… úgyis meg fog bukni.”

Hadházy éppen Orbán Viktor édesapja tulajdonában álló hatvanpusztai birtokot szerette volna újra körbejárni, amikor az eset történt.

A képviselő azonnal levonta a következtetést, miszerint „Orbán smasszerei, Orbán csicskásai” szúrták ki az autó kerekeit.

Miután a politikus felfedezte a történteket a rendőröket is kihívta a helyszínre, és abban bízik, hogy a birtok biztonsági kamerái felvették a tetteseket, amint a közelben járnak.

A független képviselő egyébként tüntetést is szervez augusztus másodikára, Budapest belvárosa helyett Hatvanpusztára.

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök nemrég interjút adott az Ultrahangnak, a műsor során a hatvanpusztai birtok kérdése is szóba került. Hatvanpuszta kapcsán leszögezte, hogy az nem az övé, hanem az édesapjáé. „Az egy gazdaság, amit édesapám alkotott meg. Egy régi gazdaság volt, még gyerekkoromban ott dolgoztam diákmunkán, az lerohadt, szétesett, édesapám megvásárolta, és csinált belőle egy gazdaságot. Ez van kikiáltva valamilyen luxusnak” – mondta a vádak kapcsán, majd hozzátette: „62 éves vagyok van egy házam Budán, és van egy vidéki házam Felcsúton, mire volna még szükségem?”.

Nyitókép forrása: Hadházy Ákos Facebook-oldala