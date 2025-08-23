Nem engedte be a zsidó gyerekeket a vidámparkjába, a rendőrség antiszemitizmus miatt őrizetbe vette

Megdöbbentő esetről számolt be a ma7.sk. A rendőrség antiszemitizmus vádjával őrizetbe vett egy férfit Dél-Franciaországban. Az ügyészség szerint a vidámpark üzemeltetője nem engedte be a létesítménybe az izraeli gyerekeket. Bruno Retailleau francia belügyminiszter súlyosnak minősítette az ügyet – írta a lap.

Az összeállításból az is kiderült, mintegy 150 – 8 és 16 év közötti – izraeli gyermek nyaralt nemrég Spanyolországban. A nyaralók lefoglaltak egy látogatást a dél-franciaországi Porté-Puymorens városában található kötélparkba is, ahol azonban váratlan helyzettel szembesültek.

Az ügyész szerint a park üzemeltetője

„személyes meggyőződése miatt nem engedte be őket”, annak ellenére, hogy foglalásuk volt.

A rendőrség a történtek után őrizetbe vette a park üzemeltetőjét; az ügyészség szerint vallási alapú diszkrimináció miatt akár három év börtönbüntetés is várhat rá.

A férfi ugyanakkor tagadja bűnösségét.

A mi köztársaságunknak nem így kell kinéznie. Ez az eset súlyos, mert olyan kontextusban történik, amikor az antiszemita cselekmények száma hirtelen megnő”

– jelentette ki Retailleau a férfi letartóztatása után.

Még mindig magas az antiszemita bűncselekmények száma

A ma7.sk azt is megjegyezte, hogy az eset felháborította a francia zsidó szervezeteket is. Kitértek arra is, hogy

Franciaországban él Nyugat-Európa legnagyobb zsidó közössége, amely körülbelül 500 ezer főt számlál,

de az országban nagyon nagy arab-muszlim közösség is él.

Végül ismertették, hogy a francia belügyminisztérium 2025 januárja és májusa között összesen 504 antiszemita cselekményt regisztrált, ami 24 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, és kétszer annyi, mint 2023 azonos időszakában.

