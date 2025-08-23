Ft
Nem engedte be a zsidó gyerekeket a vidámparkjába, a rendőrség antiszemitizmus miatt őrizetbe vette

2025. augusztus 23. 19:53

Ha beigazolódik a vád, akár három év börtön is várhat a férfira.

2025. augusztus 23. 19:53
null

Megdöbbentő esetről számolt be a ma7.sk. A rendőrség antiszemitizmus vádjával őrizetbe vett egy férfit Dél-Franciaországban. Az ügyészség szerint a vidámpark üzemeltetője nem engedte be a létesítménybe az izraeli gyerekeket. Bruno Retailleau francia belügyminiszter súlyosnak minősítette az ügyet – írta a lap.

Az összeállításból az is kiderült, mintegy 150 – 8 és 16 év közötti – izraeli gyermek nyaralt nemrég Spanyolországban. A nyaralók lefoglaltak egy látogatást a dél-franciaországi Porté-Puymorens városában található kötélparkba is, ahol azonban váratlan helyzettel szembesültek.

Az ügyész szerint a park üzemeltetője 

„személyes meggyőződése miatt nem engedte be őket”, annak ellenére, hogy foglalásuk volt. 

A rendőrség  a történtek után őrizetbe vette a park üzemeltetőjét; az ügyészség szerint vallási alapú diszkrimináció miatt akár három év börtönbüntetés is várhat rá. 

A férfi ugyanakkor tagadja bűnösségét.

A mi köztársaságunknak nem így kell kinéznie. Ez az eset súlyos, mert olyan kontextusban történik, amikor az antiszemita cselekmények száma hirtelen megnő”

– jelentette ki Retailleau a férfi letartóztatása után. 

Még mindig magas az antiszemita bűncselekmények száma

A ma7.sk azt is megjegyezte, hogy az eset felháborította a francia zsidó szervezeteket is. Kitértek arra is, hogy 

Franciaországban él Nyugat-Európa legnagyobb zsidó közössége, amely körülbelül 500 ezer főt számlál, 

de az országban nagyon nagy arab-muszlim közösség is él. 

Végül ismertették, hogy a francia belügyminisztérium 2025 januárja és májusa között összesen 504 antiszemita cselekményt regisztrált, ami 24 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, és kétszer annyi, mint 2023 azonos időszakában.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

