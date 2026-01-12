Brutális agresszió a római pályaudvaron: migránsbanda vert félholtra egy minisztériumi dolgozót, kitört a pánik
2026. január 12. 07:42
A támadók büntetett előéletű, kiutasított illegális bevándorlók voltak, akiknek már rég el kellett volna hagyniuk az országot – a belügy rendkívüli készültséget rendelt el.
A római hatóságok tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét a Termini pályaudvar térségében, miután a központi vasútállomásnál egy migráns csoport több embert is megtámadott. A rendőrség vasárnap közölte, hogy a történtek nyomán rendkívüli készültség van érvényben, és a pályaudvar környezetét kiemelten ellenőrzik – írta meg hiradó.hu.
Az egyik áldozat egy ötvenhét éves olasz férfi, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol intenzív osztályon ápolják.
A támadás szombat késő este történt a Termini pályaudvarral szomszédos utcában, néhány méterre a bejárattól, amikor a férfit körbevették és megverték. A rendőrség szerint az áldozat az ipari minisztérium alkalmazottja. A térfigyelő kamerák a brutális agressziót is rögzítették, a felvételek alapján egy hét nyolc fős csoport vette körbe a férfit, majd többször megütötték, főként az arcán. A támadók ezt követően szétszéledtek, eddig egy húsz éves tunéziait és egy tizennyolc éves egyiptomit állítottak elő, mindketten büntetett előéletűek.
A rendőrség közlése szerint a fiatal egyiptomit január első napjaiban kiutasították, mivel illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban, ennek ellenére Rómában maradt. A támadást követően egy órával a Termini pályaudvarnál egy tunéziai kerékpáros futárt is megtámadtak, őt szintén kórházba kellett szállítani. Az ügyben egy huszonkét éves és egy tizennyolc éves tunéziait vettek őrizetbe, mindketten illegális migránsok, és az olasz főváros utcáin élnek. Az agressziók után a belügyminisztérium elrendelte a vasútállomás biztonsági átfésülését, amelynek során további tizenhat személyt vettek őrizetbe
A belügyminisztérium adatai szerint 2023 óta közel kétszáz „nagy hatásfokú” hatósági razziát tartottak a Termininél a veszélyes elemek kiszűrésére. A tárca 2025 elején úgynevezett vörös zónának, kiemelt biztonsági övezetnek nyilvánította az állomást és környékét, és a rendelkezések között szerepelt az illegális bevándorlók, valamint a büntetett előéletű személyek kitiltása a területről.