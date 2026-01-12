Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendőrség csoport migráns olasz illegális

Brutális agresszió a római pályaudvaron: migránsbanda vert félholtra egy minisztériumi dolgozót, kitört a pánik

2026. január 12. 07:42

A támadók büntetett előéletű, kiutasított illegális bevándorlók voltak, akiknek már rég el kellett volna hagyniuk az országot – a belügy rendkívüli készültséget rendelt el.

2026. január 12. 07:42
null

A római hatóságok tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét a Termini pályaudvar térségében, miután a központi vasútállomásnál egy migráns csoport több embert is megtámadott. A rendőrség vasárnap közölte, hogy a történtek nyomán rendkívüli készültség van érvényben, és a pályaudvar környezetét kiemelten ellenőrzik – írta meg hiradó.hu.

Az egyik áldozat egy ötvenhét éves olasz férfi, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol intenzív osztályon ápolják.

A támadás szombat késő este történt a Termini pályaudvarral szomszédos utcában, néhány méterre a bejárattól, amikor a férfit körbevették és megverték. A rendőrség szerint az áldozat az ipari minisztérium alkalmazottja. A térfigyelő kamerák a brutális agressziót is rögzítették, a felvételek alapján egy hét nyolc fős csoport vette körbe a férfit, majd többször megütötték, főként az arcán. A támadók ezt követően szétszéledtek, eddig egy húsz éves tunéziait és egy tizennyolc éves egyiptomit állítottak elő, mindketten büntetett előéletűek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

A rendőrség közlése szerint a fiatal egyiptomit január első napjaiban kiutasították, mivel illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban, ennek ellenére Rómában maradt. A támadást követően egy órával a Termini pályaudvarnál egy tunéziai kerékpáros futárt is megtámadtak, őt szintén kórházba kellett szállítani. Az ügyben egy huszonkét éves és egy tizennyolc éves tunéziait vettek őrizetbe, mindketten illegális migránsok, és az olasz főváros utcáin élnek. Az agressziók után a belügyminisztérium elrendelte a vasútállomás biztonsági átfésülését, amelynek során további tizenhat személyt vettek őrizetbe

A belügyminisztérium adatai szerint 2023 óta közel kétszáz „nagy hatásfokú” hatósági razziát tartottak a Termininél a veszélyes elemek kiszűrésére. A tárca 2025 elején úgynevezett vörös zónának, kiemelt biztonsági övezetnek nyilvánította az állomást és környékét, és a rendelkezések között szerepelt az illegális bevándorlók, valamint a büntetett előéletű személyek kitiltása a területről.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
2026. január 12. 10:11
Olaszország könnyen megoldhatná a kiutasított migránsok eltévolítását! A haditengerészet hajói vigyék az afrikai partokhoz, és ahol már csak mellig ér a víz, ott dobálják ki őket! Onnan jöttetek, oda mehettek vissza!
Válasz erre
0
0
csapláros
•••
2026. január 12. 10:03 Szerkesztve
massivement5 2026. január 12. 08:17 ..."A globális dél migráncskibocsátó országaiban már most 20x annyian születnek, mint errefelé. Szerencsére Kocsordra nem akar menni az arab migráncs, hülye volna. A németek meg pláne."... 1. a születés számoknak semmi köze ahhoz, hogy nálunk mennyi migráns van. 2. Kocsordra is elmennének a migránsok, ha a TE BŐRÖDRE, a megemelt adóidból ugyanolyan szintű ellátást, segélyt, zsebpénzt, szállást, orvosi ellátást kapnának, mint Nyugaton. És ha itt lennének ezt Brüsszel GARANTÁLTAN kiverné belőled, hacsak nem vagy egy szarfaszú, a magyarság elpusztításán dolgozó disszidens ügynök, és csak brahiból járatod a pimasz és mocskos pofádat, húgyagyú seggfej. 3. Németországból több mint 60 ezren menekültek már Magyarországra a békéért és nyugalomért a tolnai, somogyi balaton környéki falvakba, nemcsak nyuggerek. A bárcás kurva anyádat nézd tehát hülyének, te söpredék tetű ! Hess picsába !
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. január 12. 09:44
És a "javát" kellene befogadnunk, ha már a pártfogóik nem bírnak velük.
Válasz erre
0
0
europész
2026. január 12. 09:15
Most mit vannak ugy oda?Az olasz egy igazi befogado tarsadalom.Most elvezik a gyumolcset. Csak mentegessek ki a tengerbol a szemetet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!