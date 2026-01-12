Brutális agresszió a római pályaudvaron: migránsbanda vert félholtra egy minisztériumi dolgozót, kitört a pánik

A római hatóságok tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét a Termini pályaudvar térségében, miután a központi vasútállomásnál egy migráns csoport több embert is megtámadott. A rendőrség vasárnap közölte, hogy a történtek nyomán rendkívüli készültség van érvényben, és a pályaudvar környezetét kiemelten ellenőrzik – írta meg hiradó.hu.

Az egyik áldozat egy ötvenhét éves olasz férfi, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol intenzív osztályon ápolják.

A támadás szombat késő este történt a Termini pályaudvarral szomszédos utcában, néhány méterre a bejárattól, amikor a férfit körbevették és megverték. A rendőrség szerint az áldozat az ipari minisztérium alkalmazottja. A térfigyelő kamerák a brutális agressziót is rögzítették, a felvételek alapján egy hét nyolc fős csoport vette körbe a férfit, majd többször megütötték, főként az arcán. A támadók ezt követően szétszéledtek, eddig egy húsz éves tunéziait és egy tizennyolc éves egyiptomit állítottak elő, mindketten büntetett előéletűek.