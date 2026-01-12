„Irán nagy bajban van” – Trump már a szárazföldi bevetést mérlegeli, miközben 500-an haltak meg a véres tüntetéseken

Iránban már ötszáznál több halottja lehet a tüntetéseknek, Teherán célba vette Washingtont
A belső zavargások külpolitikai következményekkel is járhatnak.
Az amerikai elnök nem finomkodott: az Air Force One fedélzetén jelentette be, hogy Teherán átlépi a vörös vonalat, és válaszul „elsöprő erőre” számíthat.
Donald Trump vasárnap azt mondta, Irán elkezdte megközelíteni az Egyesült Államok vörös vonalait. Az elnök ezt a civil halálesetekről szóló beszámolókkal indokolta, miközben arra figyelmeztetett, hogy bármilyen amerikai érdek elleni támadásra elsöprő erővel válaszolnának – írta meg a Fox News.
Az elnök arról beszélt, hogy kormánya nagyon erős lehetőségeket mérlegel.
Donald Trump újságíróknak nyilatkozott az elnöki repülőgép fedélzetén, amikor Floridából Washingtonba tartott. Az elnök szerint egyes tüntetőket a tömeg agyontaposott, miután pánik alakult ki, másokat lelőttek. Az elnök hozzátette, hogy óránként kap tájékoztatást, a döntést pedig a folyamatosan érkező jelentések alapján fogják majd meghozni.
A nyilatkozat néhány nappal azután hangzott el, hogy Trump figyelmeztetett, az Egyesült Államok határozottan válaszolna, ha az iráni rezsim tovább fokozná a fellépést. Az elnök szerint „Irán nagy bajban van”. Trump úgy látja, hogy az emberek átveszik az irányítást bizonyos városokban, amit még néhány héttel ezelőtt senki sem tartott lehetségesnek. A Fox News szerint akár a szárazföldi csapatok bevetése sem elképzelhetetlen.
A tüntetések szombatra legalább százkilencven városra terjedtek ki Iránban az iráni ellenállás nemzeti tanácsa szerint.
Hírügynökségi beszámoló szerint aktivisták azt állították, hogy legalább ötszáznegyvennégy embert öltek meg az országos megmozdulások során, és attól tartanak, hogy a szám növekedni fog. Teherán eközben arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok haderejét és Izraelt jogos célpontoknak tekintené, ha az Egyesült Államok beavatkozna.
A több mint két hete tartó tiltakozások során több mint tízezer-hatszáz embert vettek őrizetbe egy amerikai székhelyű emberi jogi aktivistahálózat közlése szerint, amelyről korábban azt írták, hogy az előző zavargások idején több alkalommal pontos adatokat közölt. A csoport szerint a halálos áldozatok közül négyszázkilencvenhat tüntető volt, negyvennyolc pedig a biztonsági erők tagja. A hatóságok a héten kiterjedt internetkorlátozást is elrendeltek, amellyel nagyrészt elvágták Iránt a külvilágtól, miközben az államellenes tüntetések terjedtek, és a tisztségviselők kemény büntetésekkel fenyegetőztek.
