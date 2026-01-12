„Irán nagy bajban van” – Trump már a szárazföldi bevetést mérlegeli, miközben 500-an haltak meg a véres tüntetéseken

Donald Trump vasárnap azt mondta, Irán elkezdte megközelíteni az Egyesült Államok vörös vonalait. Az elnök ezt a civil halálesetekről szóló beszámolókkal indokolta, miközben arra figyelmeztetett, hogy bármilyen amerikai érdek elleni támadásra elsöprő erővel válaszolnának – írta meg a Fox News.

Az elnök arról beszélt, hogy kormánya nagyon erős lehetőségeket mérlegel.

Donald Trump újságíróknak nyilatkozott az elnöki repülőgép fedélzetén, amikor Floridából Washingtonba tartott. Az elnök szerint egyes tüntetőket a tömeg agyontaposott, miután pánik alakult ki, másokat lelőttek. Az elnök hozzátette, hogy óránként kap tájékoztatást, a döntést pedig a folyamatosan érkező jelentések alapján fogják majd meghozni.