Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
irán üzenet amerikai elnök trump vörös vonal

„Irán nagy bajban van” – Trump már a szárazföldi bevetést mérlegeli, miközben 500-an haltak meg a véres tüntetéseken

2026. január 12. 06:41

Az amerikai elnök nem finomkodott: az Air Force One fedélzetén jelentette be, hogy Teherán átlépi a vörös vonalat, és válaszul „elsöprő erőre” számíthat.

2026. január 12. 06:41
null

Donald Trump vasárnap azt mondta, Irán elkezdte megközelíteni az Egyesült Államok vörös vonalait. Az elnök ezt a civil halálesetekről szóló beszámolókkal indokolta, miközben arra figyelmeztetett, hogy bármilyen amerikai érdek elleni támadásra elsöprő erővel válaszolnának – írta meg a Fox News.

Az elnök arról beszélt, hogy kormánya nagyon erős lehetőségeket mérlegel.

Donald Trump újságíróknak nyilatkozott az elnöki repülőgép fedélzetén, amikor Floridából Washingtonba tartott. Az elnök szerint egyes tüntetőket a tömeg agyontaposott, miután pánik alakult ki, másokat lelőttek. Az elnök hozzátette, hogy óránként kap tájékoztatást, a döntést pedig a folyamatosan érkező jelentések alapján fogják majd meghozni.

A nyilatkozat néhány nappal azután hangzott el, hogy Trump figyelmeztetett, az Egyesült Államok határozottan válaszolna, ha az iráni rezsim tovább fokozná a fellépést. Az elnök szerint „Irán nagy bajban van”. Trump úgy látja, hogy az emberek átveszik az irányítást bizonyos városokban, amit még néhány héttel ezelőtt senki sem tartott lehetségesnek. A Fox News szerint akár a szárazföldi csapatok bevetése sem elképzelhetetlen.

A tüntetések szombatra legalább százkilencven városra terjedtek ki Iránban az iráni ellenállás nemzeti tanácsa szerint.

Hírügynökségi beszámoló szerint aktivisták azt állították, hogy legalább ötszáznegyvennégy embert öltek meg az országos megmozdulások során, és attól tartanak, hogy a szám növekedni fog. Teherán eközben arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok haderejét és Izraelt jogos célpontoknak tekintené, ha az Egyesült Államok beavatkozna.

A több mint két hete tartó tiltakozások során több mint tízezer-hatszáz embert vettek őrizetbe egy amerikai székhelyű emberi jogi aktivistahálózat közlése szerint, amelyről korábban azt írták, hogy az előző zavargások idején több alkalommal pontos adatokat közölt. A csoport szerint a halálos áldozatok közül négyszázkilencvenhat tüntető volt, negyvennyolc pedig a biztonsági erők tagja. A hatóságok a héten kiterjedt internetkorlátozást is elrendeltek, amellyel nagyrészt elvágták Iránt a külvilágtól, miközben az államellenes tüntetések terjedtek, és a tisztségviselők kemény büntetésekkel fenyegetőztek.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Halder_1899
2026. január 12. 09:03
Képeket kell küldeni a múltkori brüsszeli gazda tüntetésről így az usa Brüsszel ellen be is vetheti a haderejét....
remi01
2026. január 12. 09:02
"Egy Sah mindent megoldna a Iránban. " Ja, eccer már megoldotta. Abból a "megoldásból" lett ez. Mondjuk azóta már felnőtt 1,5 generáció akik ezt nem tapasztalták meg testközelből, úgyhogy tennének egy újabb pahlavival, helyesebben dehogy újabb ez, pont ugyanaz, egy újabb kísérletet.
remi01
2026. január 12. 08:58
A valóság az, hogy ma reggelre lényegében lecsengtek a tüntetések, zavargások vagy mittoménmik. Innentől kezdve egyelőre marad az, hogy az usákok katonai erővel támadnak rájuk, az meg szinte biztosan azzal jár, hogy az iráni társadalom megint összezár, pont mint a 12 napos háború alatt. Igazából most is leginkább a kisebbségek (főleg a kurdok) által lakott határmenti (főleg irak felőli) térségekben volt "kényesebb" a helyzet. De az éjszakai jelentések azt mondják, nyugodt volt a helyzet a legtöbb városban. A forbes amúgy azt írja, hogy kínai segítséggel majdnem teljesen lenullázták a starlinket is.
Burg_kastL71-C
2026. január 12. 08:44 Szerkesztve
Iránban 1979. január februárjában ugyanekkora véres tömegtüntetések voltak, hogy elűzzék az akkor gyűlölt Sahot, Reza Pahlavit. Most, hogy történt társadalmon belül egy természetes lakosságcsere, már elfelejtették, hogy miért is ? Mivelhogy, most a fiát követelik vissza. Csöbörből vödörbe. De az USÁ-nak Izraelnek jó lesz, a tömegek is lenyugszanak, aztán később kezdődik ott előlről minden, mert elkezdenek USA zászlókat égetni, miközben elképesztő aszály sújtja az országot és nem tudni ki tud majd vizet fakasztani. Mindenesetre Teheránt költöztetik a tengerpart mellé... Ezzel együtt, egyáltalán nem szimpatikus, sőt ellenszenves a mostani teokratkus rendszerük. Ami pedig bennünket illet, a menekültjeik százezrei ne erre jöjjenek, mert nem különbek a térségbeli többi vallási fanatikustól.
