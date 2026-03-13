Hont András: „Mindenki kapaszkodjon meg! Szabó Tímea hazudott!”
„Hát, ki gondolta volna?” – tette fel a költői kérdést a publicista.
Szabó Tímea újra elővette fiát, hogy egy kellemetlen videót készíthessen vele, amiben a miniszterelnököt cikizi. A Kabul rózsájaként emlegetett képviselő Somogyi András "humorista" szánalmas szintjére süllyedve próbál viccet csinálni Orbán Viktor családjának fenyegetéséből, de a képernyőn is gyenge.
„Bicskanyitogató volt már tegnap is, hogy egyes politikusok viccet csinálnak abból, hogy az ukránok már nem csak Orbán Vitort, de a családját is életellenes cselekedetek végrehajtásával fenyegetik. Fekete-Győr András stílusváltása onnantól figyelhető meg, hogy elítélték, amiért füstbombát dobott a rendőrsorfalhoz egy tüntetésen. Azóta önmagára mint politikai üldözöttre tekint, a mi szemünkben viszont egy piti kis bűnözővé avanzsált. Azt azonban nem vártuk, hogy a „budai uripubi” ilyen szinteken keresi majd a szimpatizánsokat, tényként állítja be, hogy az ukrán expolitikusról készült videó, amiben fenyegetőzik hamis, amikor erre semmi bizonyíték nincs és bagatellizálni próbálja a helyzetet, mondván ez csak kampányfogás. Mondjuk vesztenivalója nincs, mert pártja épp most fog kiesni végleg a parlamentből és mennek utána a kispadra. Onnan pedig bárki, bármit bekiabálhat, Kabul rózsája is.
Talán épp emiatt vette a bátorságot a habzószájú virágszál, Szabó Tímea is, aki szintén kiesőben van az Országházból, hogy akkor most elkezd új szakma után nézni és politikai humorista lesz a szánalmas Somogyi András után, akinek szeme sokat elárul lelki világáról.
Ki mást venne elő most is, mint a korábbi jobbikostól született fiát, hogy legyen cinkostársa a nagy poénosztásban. Szabó a videóban egyrészt arra utalgat, hogy milyen megjátszás az, hogy az ember bemutatkozik a gyerekének a telefonban, amikor az eleve kiírja a nevét. Ha a saját telefonjáról beszél, de ma már nem azt a világot éljük, hogyha más telefonjáról hívod a szerettedet, majd ő tudja fejből a számod. Egyrészt az sem biztos, hogy Orbán Viktor a saját telefonját használta, másrészt nyilván a videó kedvéért is név szerint említette a gyerekeit. Senki nem állította, hogy ez egy titkos felvétel, a miniszterelnök tudta, hogy felveszik a beszélgetést, biztos vissza is kérdeztek a gyerekek, ami ki lett vágva, mert a nézőre csak az tartozik, hogy beszámol nekik a helyzetről.”
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt