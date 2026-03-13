Talán épp emiatt vette a bátorságot a habzószájú virágszál, Szabó Tímea is, aki szintén kiesőben van az Országházból, hogy akkor most elkezd új szakma után nézni és politikai humorista lesz a szánalmas Somogyi András után, akinek szeme sokat elárul lelki világáról.

Ki mást venne elő most is, mint a korábbi jobbikostól született fiát, hogy legyen cinkostársa a nagy poénosztásban. Szabó a videóban egyrészt arra utalgat, hogy milyen megjátszás az, hogy az ember bemutatkozik a gyerekének a telefonban, amikor az eleve kiírja a nevét. Ha a saját telefonjáról beszél, de ma már nem azt a világot éljük, hogyha más telefonjáról hívod a szerettedet, majd ő tudja fejből a számod. Egyrészt az sem biztos, hogy Orbán Viktor a saját telefonját használta, másrészt nyilván a videó kedvéért is név szerint említette a gyerekeit. Senki nem állította, hogy ez egy titkos felvétel, a miniszterelnök tudta, hogy felveszik a beszélgetést, biztos vissza is kérdeztek a gyerekek, ami ki lett vágva, mert a nézőre csak az tartozik, hogy beszámol nekik a helyzetről.”