Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nav szabó tímea rákay

Szabó Tímeánál elgurult a gyógyszer: a pestisjárványnál is nagyobb pusztítást lát

2026. április 19. 17:32

Nem bír leállni a parlamentből kihullott baloldali politikus. Hosszú posztban sorolta fel a NER-rel szembeni vádjait és NAV-os vegzálásokat követelt.

2026. április 19. 17:32
Szabó Tímea

Rákay Philip a Hír TV Vezércikk című műsorában arról beszélt, hogy a választási vereség után a Fideszhez kötődő közéleti szereplőkre és szimpatizánsokra szerinte kemény időszak várhat.

Mint kifejtette, szerinte a következő időszakban célkeresztbe kerülhetnek a jobboldal ismert arcai. A műsorban úgy fogalmazott: 

Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni.” 

Ennél is tovább ment, amikor azt mondta: 

Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra. Jön majd a NAV, és mindenféle vegzállás jön.”

Válaszul a tiszás jelölt kedvéért visszalépő és a parlamenti munkától így nemsokára elköszönő Szabó Tímea indulatos posztot írt Rákaynak címezve.

A baloldali politikus úgy fogalmazott: „Kivételesen IGAZAD VAN! 

Pontosan ez fog most történni! VÉGRE!”

„Egy ország hallgatja döbbenten a nyilatkozataitokat. Ti tényleg azt hiszitek, hogy csak úgy ukk-mukk-fukk meg kellene bocsátani nektek 16 ilyen megnyomorított év után? Ti többet ártottatok ennek az országnak, mint a Borgiák a pápaságnak, Néró Rómának vagy a pestis Európának! Könnyebb volt a tatarjárás után újjáépíteni Magyarországot, mint most utánatok!” – hangoztatta Szabó.

A baloldali politikus azt állította „a NAV-os vegzálást 16 éven keresztül eddig kizárólag tisztességes emberek »élvezték«, és azok a cégek, amelyeket ti fel akartatok erőszakkal »vásárolni«, de amikor a tulajdonos nem akarta áron alul vagy ingyen átadni nektek a saját erejéből felépített sikeres vállalkozását, akkor ti addig vegzáltátok őket a NAV-val és más hatóságokkal, amíg meg nem adták magukat.”

Szabó Tímea azonban itt nem állt meg. Azt is ráolvasta Rákayra, melyek voltak szerinte a NER bűnei.

Igen, most végre ti jöttök! 

Vége a rohadt gátlástalan lopásaitoknak, a kiváltságos döbrögi léteteknek, a közpénzből kitömött, senki által nem nézett szar filmjeiteknek! A luxusautókkal 180 km/h-val részegen száguldozásaitoknak, a vitorláscipős, feltűrt galléros balatoni jachtozásaitoknak, a Maldív-szigeteki magánrepülős kiruccanásaitoknak, a dubaji ingatlanvásárlásaitoknak, az afrikai luxusvadászataitoknak, a drogos orgiáitoknak!” – vádaskodott a baloldali politikus.

A Vezércikk teljes adását az alábbi videóra kattintva tekintheti meg. A műsor vendége volt Dornfeld László az Alapjogokérttól és Ferencz Orsolya fideszes politikus, űrbiztos is, aki nemrég a Mandinernek is nyilatkozott.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt



 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. április 19. 18:43
Nyugi timcsi, aki lopott, már tiszás.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. április 19. 18:41
Tímea Szamuelina.
Válasz erre
1
0
madre79
2026. április 19. 18:33
Miért nem megy hittéritőnek valami jó kis helyre, ahol lehet rikácsolni?
Válasz erre
1
0
szim-patikus
•••
2026. április 19. 18:14 Szerkesztve
Elég lenne a NER-eseket leválasztani az állami támogatásokról és főleg a megrendelésekről. E mellett a 50 hektárnál nagyobb ösztulajdonú termő és földterületekre kivetni nagybirtok adót. 1000 m2 nél nagyobb építményekre luxust is. Ezeket országos és külföldi viszonylatban is összegezve. Semmi, minimális 2% növekménnyel, negatív eredménnyel gazdálkodott kormány leköszönő tagjaitól teljes utánilltmény megvonás. Miután 4 x értékesebb ember a ligha van a másiknál, kormánytisztviselők nettó illetménye az átlagnyugdíj 4x-esében maximálni illene. E mellett a kormány sikeres eredményéből 1/10 000-nyi részt célprémiumként számára elkülöníteni. amibe a külföldi pénztámogatások és beruházásainak eredménye nem, csak a TERMELTETŐ GAZDASÁGI hozam SZÁMÍTANA BELE.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!