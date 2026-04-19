Szabó Tímeánál elgurult a gyógyszer: a pestisjárványnál is nagyobb pusztítást lát

Ferencz Orsolya: Most nincs ideje a hallgatásnak! | REAKCIÓ (VIDEÓ)
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
Nem bír leállni a parlamentből kihullott baloldali politikus. Hosszú posztban sorolta fel a NER-rel szembeni vádjait és NAV-os vegzálásokat követelt.
Rákay Philip a Hír TV Vezércikk című műsorában arról beszélt, hogy a választási vereség után a Fideszhez kötődő közéleti szereplőkre és szimpatizánsokra szerinte kemény időszak várhat.
Mint kifejtette, szerinte a következő időszakban célkeresztbe kerülhetnek a jobboldal ismert arcai. A műsorban úgy fogalmazott:
Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni.”
Ennél is tovább ment, amikor azt mondta:
Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra. Jön majd a NAV, és mindenféle vegzállás jön.”
Válaszul a tiszás jelölt kedvéért visszalépő és a parlamenti munkától így nemsokára elköszönő Szabó Tímea indulatos posztot írt Rákaynak címezve.
A baloldali politikus úgy fogalmazott: „Kivételesen IGAZAD VAN!
Pontosan ez fog most történni! VÉGRE!”
„Egy ország hallgatja döbbenten a nyilatkozataitokat. Ti tényleg azt hiszitek, hogy csak úgy ukk-mukk-fukk meg kellene bocsátani nektek 16 ilyen megnyomorított év után? Ti többet ártottatok ennek az országnak, mint a Borgiák a pápaságnak, Néró Rómának vagy a pestis Európának! Könnyebb volt a tatarjárás után újjáépíteni Magyarországot, mint most utánatok!” – hangoztatta Szabó.
A baloldali politikus azt állította „a NAV-os vegzálást 16 éven keresztül eddig kizárólag tisztességes emberek »élvezték«, és azok a cégek, amelyeket ti fel akartatok erőszakkal »vásárolni«, de amikor a tulajdonos nem akarta áron alul vagy ingyen átadni nektek a saját erejéből felépített sikeres vállalkozását, akkor ti addig vegzáltátok őket a NAV-val és más hatóságokkal, amíg meg nem adták magukat.”
Szabó Tímea azonban itt nem állt meg. Azt is ráolvasta Rákayra, melyek voltak szerinte a NER bűnei.
Igen, most végre ti jöttök!
Vége a rohadt gátlástalan lopásaitoknak, a kiváltságos döbrögi léteteknek, a közpénzből kitömött, senki által nem nézett szar filmjeiteknek! A luxusautókkal 180 km/h-val részegen száguldozásaitoknak, a vitorláscipős, feltűrt galléros balatoni jachtozásaitoknak, a Maldív-szigeteki magánrepülős kiruccanásaitoknak, a dubaji ingatlanvásárlásaitoknak, az afrikai luxusvadászataitoknak, a drogos orgiáitoknak!” – vádaskodott a baloldali politikus.
A Vezércikk teljes adását az alábbi videóra kattintva tekintheti meg. A műsor vendége volt Dornfeld László az Alapjogokérttól és Ferencz Orsolya fideszes politikus, űrbiztos is, aki nemrég a Mandinernek is nyilatkozott.
