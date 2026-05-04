online nav cigaretta forint illegális

Az online vásárlás sötét oldala: így óvjuk meg magunkat és gyermekeinket (X)

2026. május 04. 06:23

Fogyást ígérő slágertermékek, bizonytalan eredetű étrendkiegészítők, színes-szagos e-cigaretták, vagyis a vape-ek. Mi a közös bennük? A vásárló könnyen pórul járhat.

Fogyást ígérő slágertermékek, bizonytalan eredetű étrendkiegészítők, színes-szagos e-cigaretták, vagyis a vape-ek. Mi a közös bennük? Jogszerűtlenül árult online termékek, egyúttal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idei fogásai közé tartoznak. A vásárló könnyen pórul járhat, ha kétes eredetű online oldalakról rendel, azonban vannak árulkodó jelek: webáruházak, amelyeken nem tüntetik fel egyértelműen az üzemeltető nevét és elérhetőségeit, vagy ahol mégis, ott az adatok gyanúsak, nehezen ellenőrizhetők. Ilyen esetekben megeshet, hogy a vevőnek silány minőségű termékekkel, utánzatokkal kell beérniük. Ismeretlen összetevők és gyártók, ellenőrizetlen szállítási, tárolási körülmények esetén a a kockázat tehát nagyon is valós. Egyre nagyobb fogyasztói tudatosságra van szükség, hogy ne váljunk az illegális kereskedelem áldozatává.

Európa újabb kihívással szembesül: az elmúlt években látványosan bővült a vape-termékek kínálata, ezzel párhuzamosan pedig az illegális piac is felvirágzott. 

Az EU-ban forgalomba kerülő e-cigaretták mintegy 48%-a szabálytalanul forgalmazott, feketepiacuk mára meghaladta a 6,6 milliárd eurót - számolt be Németország egyik legnagyobb kutatóintézete, a Fraunhofer IIS (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits) legfrissebb tanulmánya. Viszonyításképp, ez közel 2 600 milliárd forintnak felel meg. Hogy ez mit jelent a mindennapokban? Ha naponta kisorsolnák az 5-ös lottó főnyereményét, akkor is több mint egy éven át minden egyes nap nyerni kellene ahhoz, hogy összegyűjön ez az összeg. 

Tovább gyengülhet Európa? 

A Fraunhofer IIS hangsúlyozza, ha a szabálytalanul forgalmazott vape-ek trendje így folytatódik, előrejelzések szerint ez a szám 2030-ra elérheti akár a 10,8 milliárd eurót is. Ez nemcsak Európa gazdasági helyzetére lehet hosszú távon is jelentős hatással, hanem komoly fogyasztóvédelmi és egészségügyi vonatkozásai is vannak. Egyúttal érdekesség, hogy az Európában elérhető vape-ek több mint 90%-a Kínából érkezik, azonban míg Kína a világ legnagyobb vape-gyártója, addig a saját piacán tilos az ízesített e-cigaretták forgalmazása – mutatott rá a kutatóintézet. 

Mi az a vape?

Az ízesített e‑cigaretta köznyelvi elnevezése. Egy elektromos, akkumulátorral működő, tartállyal rendelkező eszköz, amely a benne található folyadékot felmelegíti, és a keletkező aeroszolt a felhasználó belélegzi.

A Fraunhofer IIS azonban rávilágít, hogy vape és vape között is hatalmas különbségek lehetnek. A német Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal több mint 470 000 különböző e-cigarettát és kiegészítőt, köztük 70 000 darab egyszer használatosat tart számon, a lista pedig folyamatosan bővül. A kutatóintézet megjegyzi, hogy a vape-piac egyik legnagyobb kihívása az átláthatóság hiánya, hiszen nem egyértelmű, hogy 

  • az adott készülék honnan származik, 
  • ki a gyártója, 
  • milyen összetevők találhatók benne, 
  • a termék milyen körülmények között került a fogyasztóhoz.
  • Valamint a legfontosabb: a feketepiac veszélyezteti a kiskorúak védelmét, ugyanis figyelmen kívül hagyja az életkor‑ellenőrzést, így a fiatalok könnyen hozzájuthatnak a kérdéses eredetű vape‑termékekhez. Ezt a NAV is megerősíti, úgy vélik a feketepiac leginkább a fiatalokat veszi célba. Erre utal az is, hogy a kétes eredetű online oldalakon gyakran életkor-ellenőrzés sem található, a termékek pedig sok esetben inkább játékokra hasonlítanak.

Magyar szabályozás: a hazai piac védettebb, de a kihívás hazánkat is érinti

Magyarországon tilos árusítani ízesített e-cigarettákat és ízesített töltőfolyadékokat. Nikotintartalmú termék kizárólag dohányboltokban értékesíthető, kereskedelmük online felületeken is tilos. Az intézkedések célja, hogy a hazai és uniós szinten előírt biztonsági és minőségbiztosítási követelmények betartása mellett a korhatárvédelmi szabályok is maradéktalanul érvényesüljenek.

A hatóságok rendszeresen beszámolnak sikeres illegális vape fogásaikról, amelyek annak bizonyítékai, hogy hazánkat is érinti a feketekereskedelem. 

A NAV pénzügyőrei legutóbb február végén több mint 4000 ismeretlen eredetű elektronikus cigarettát füleltek le egy debreceni lakásban. 

Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak, hiszen az árusítók - NAV eljárás és bírságolás mellett - a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság mértéke jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyek esetében 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet – tájékoztat közleményében a hatóság, amely nemrég egy közösségi portálon hirdető illegális vape-kereskedőt buktatott le egy próbavásárlás során. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indítottak büntetőeljárást, aki ha a jogsértés beigazolódik, akár több mint 1 millió forintos bírságra számíthat. 

Mire figyeljünk az online tranzakciók során?

A fogyasztók felelőssége manapság még nagyobb, mint valaha. Érdemes rendkívül kritikusnak és körültekintőnek lenni a digitális térben. Az illegális kereskedők ugyanis előszeretettel másolják a legális piaci szereplők digitális marketing eszközeit: látványos dizájn, hamis „eredetiségi garancia”, megtévesztő csomagolások.

Egy weblap tartalma mindjárt fenntartásokkal kezelendő, ha:

  • nem található impresszum, valós cégadat vagy elérhetőség (cím, telefonszám)
  • gyanúsan alacsonyak a fogyasztói árak,
  • a termékjelölések és figyelmeztetések hiányoznak vagy nem magyar nyelvűek,
  • nincs életkorellenőrzés, ami a hatályos jogszabályok szerint kötelező 18 éven felülieknek szóló tartalmak esetén,
  • a megvásárolt termék mellé nem küldenek vásárlást igazoló blokkot, számlát.

Nemcsak az online térben, a piacokon is érdemes résen lenni. A napokban a pénzügyőrök több mint 3 millió forint értékű illegális cigarettát és e‑cigarettát foglaltak le a kecskeméti vásártéren. Az árus abban bízott, hogy az egyenruhások távozásával lezajlott az ellenőrzés, azonban nem számolt a helyszínen maradó civil ruhás nyomozókkal. 

Az eladó ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, ha a jogsértés beigazolódik, akár négymillió forintos bírságot kell majd fizetnie.

Az SZTFH honlapján elérhető egy folyamatosan frissülő terméklista, ahol a Magyarországon betiltott ízesített elektronikus cigaretták (ElfBar és társai) találhatók. A feketepiac elleni küzdelem még hatékonyabb felderítése, valamint a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében az SZTFH 2022 óta működteti a 1828-as telefonos bejelentő és tájékoztató vonalat, amelyen bárki, akár anonim módon jelezheti, ha tudomására jut e-cigarettával kapcsolatos illegális tevékenység.

Az online vásárlás ma már napi rutin, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a kényelem sokszor láthatatlan kockázatokkal járhat. 

A hatóságok folyamatosan azon dolgoznak, hogy visszaszorítsák az illegális kereskedelmet, blokkolják a tiltott termékeket árusító weboldalakat, ezáltal védjék a fogyasztókat. Teljes biztonságban azonban csak akkor lehetünk, ha mihamarabb tudatos és jogkövető vásárlókká válunk.

A CIKK TÁRSADALMI FELVILÁGOSÍTÁS CÉLJÁBÓL LÉTREJÖTT, REKLÁMCÉLOKAT NEM SZOLGÁLÓ TÁJÉKOZTATÁS, MEGRENDELŐJE A PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KFT.

 

 

