Az online vásárlás sötét oldala: így óvjuk meg magunkat és gyermekeinket (X)

Fogyást ígérő slágertermékek, bizonytalan eredetű étrendkiegészítők, színes-szagos e-cigaretták, vagyis a vape-ek. Mi a közös bennük? Jogszerűtlenül árult online termékek, egyúttal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idei fogásai közé tartoznak. A vásárló könnyen pórul járhat, ha kétes eredetű online oldalakról rendel, azonban vannak árulkodó jelek: webáruházak, amelyeken nem tüntetik fel egyértelműen az üzemeltető nevét és elérhetőségeit, vagy ahol mégis, ott az adatok gyanúsak, nehezen ellenőrizhetők. Ilyen esetekben megeshet, hogy a vevőnek silány minőségű termékekkel, utánzatokkal kell beérniük. Ismeretlen összetevők és gyártók, ellenőrizetlen szállítási, tárolási körülmények esetén a a kockázat tehát nagyon is valós. Egyre nagyobb fogyasztói tudatosságra van szükség, hogy ne váljunk az illegális kereskedelem áldozatává.

Európa újabb kihívással szembesül: az elmúlt években látványosan bővült a vape-termékek kínálata, ezzel párhuzamosan pedig az illegális piac is felvirágzott.

Az EU-ban forgalomba kerülő e-cigaretták mintegy 48%-a szabálytalanul forgalmazott, feketepiacuk mára meghaladta a 6,6 milliárd eurót - számolt be Németország egyik legnagyobb kutatóintézete, a Fraunhofer IIS (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits) legfrissebb tanulmánya. Viszonyításképp, ez közel 2 600 milliárd forintnak felel meg. Hogy ez mit jelent a mindennapokban? Ha naponta kisorsolnák az 5-ös lottó főnyereményét, akkor is több mint egy éven át minden egyes nap nyerni kellene ahhoz, hogy összegyűjön ez az összeg.