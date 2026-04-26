Lassan összeáll Magyar Péter kormánya, de most mindenki egy volt fideszes miniszter döntésére figyel

A jövőbeni infláció már nem ennyire fényes, itt az energiaárak robbanása egyértelmű problémát jelent. Persze a jövőbeni infláció elég tág határok között mozoghat, hiszen bár lehet valamilyen képünk a határidős árak alapján a várható energiaárakról, a tényleges történéseket Iránban nem látjuk előre, márpedig a háború lezárása vagy további elhúzódása alapvetően befolyásolhatja az árakat. A mostani árszint tartósan nem maradhat fenn: ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, akkor az áraknak felfelé kell csorogniuk, hiszen akkor világszinten kínálati hiány lesz, ami növeli az árakat, ha pedig megnyílik a szoros, akkor ez a kockázat várhatóan kiárazódik és csökken az ár. Több bizonytalansági tényező van, ami szintén befolyásolja a jövőbeni inflációt, de nem ezek jelentik a kamatcsökkentés fő gátját: nem tudjuk, hogy mi lesz az üzemanyagok védett árának a sorsa (ha az olajár csökken, akkor okafogyottá válik, ha sokkal magasabb lesz, akkor nem lesz fenntartható), nem látjuk még, hogy mi történik az árrésstopokkal, illetve hogy az új kormány inkább laza vagy inkább szigorú fiskális politikát folytat majd.

Nehézséget jelent a külső környezet is. Az iráni háború változatlanul zajlik, amely jelentős kockázatot hordoz a világgazdaság működésére az energiaárakon keresztül.

Habár az elmúlt időszakban sikerült átmeneti tűzszünetet kötni, ennek tartóssága és a megegyezés esélye továbbra is rendkívül alacsony, miközben még békekötés esetén is hosszú ideig tart majd az energiapiac helyreállása. A bejelentett tűzszünetnek köszönhetően a Fed vonatkozásában ugyan a kamatemelés esélye kiárazódott, de a piaci árazások alapján jelenleg nagyobb a valószínűsége a kamattartásnak év végéig, mint a kamatcsökkentésnek, miközben az új Fed-elnök kinevezése körül is jelentős a bizonytalanság. Az EKB esetében is mérséklődtek a kamatvárakozások a tűzszünet hatására: habár a márciusi infláció érdemben gyorsult, az áprilisi ülésen a piacok már nem várnak szigorítást, viszont októberig két, 25 bázispontos emelés is következhet.

Lazítás jöhetne a választások után