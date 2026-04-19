piac tisza párt Magyar Péter forint mnb magyar nemzeti bank

Mindenki a Tisza pártot sejtette a történtek mögött, de valójában más lehet a megoldás

2026. április 19. 15:26

Hatalmasat erősödött a forint a választások éjszakája után, de ez csak minimális részben köszönhető a kormányváltásnak. A Tisza párt helyett a háttérben ismét a jegybank intézkedései húzódnak meg, a kezdeti fellángolás pedig szép lassan elszunnyad és visszatérnek az árfolyamok a korábban megszokottakhoz.

Ferentzi András

Óriásit ralizott az április 12-i választások éjszakája óta a forint: a magyar fizetőeszköz drasztikusan erősödött a korábbi hónapokhoz képest, az egy évvel ezelőtti állapotához mérve pedig 10 százalékkal javult a jegyzés például az euróval szemben. Jelenleg a 360-as szintet teszteli az árfolyam, utoljára öt évvel ezelőtt járt ekörül az euró-forint árfolyam. A dollárral szemben szintén nagyot erősödött a forint, 307-nél áll a jegyzés, kilátással a 300 alatti árfolyamra, ahol szintén 2021-ben járt a magyar fizetőeszköz. De felmerülhet a kérdés, miért is fut most ekkorát a forint, mi áll a háttérben? Valóban a Tisza párt miatt lett ennyire erős a fizetőeszközünk, mint ahogyan azt sokan próbálják sugallni? Ennek jártunk utána. 

A forint nagyot erősödött a választások után, de ez nem csak a Tisza pártnak köszönhető (Forrás: tradingeconomics.com)

 

Mitől ennyire erős a forint, csak a Tisza párttól?

Noha már a választások előtt is rendre felmerült a forinterősödések hátterében, hogy Magyar Pétert, pontosabban a Tisza Párt győzelmét árazza a piac, ez nem ennyire fekete és fehér, mint ahogy azt a Mandiner is több cikkben bemutatta.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is úgy fogalmazott most lapunknak, hogy az árfolyamok mozgása esetében nehéz meghatározni a konkrét tényezőket, főleg egy olyan időszakban, amikor ennyire sok hatás éri a gazdaságot. 

„A lengyel választást lehet jó példának felhozni, ott nagyon jól kitűnt, hogy a választások előtt két héttel tért el a zloty jegyzése a régiós trendektől. Emiatt is mondhatjuk azt, hogy az elmúlt hónapok forinterősödését összességében nem a választásokhoz kötődő várakozások, sokkal inkább a monetáris politika befolyásolta, a következetes és szigorú jegybanki kommunikáció. Közvetlenül a választások előtti hetekben már nagyobb szerepe lehetett a várakozásoknak, azonban a kép még itt sem egyértelmű, mivel az elmúlt időszakban az MNB is aktívan beavatkozott” – mondta a szakértő.

A jegybank az iráni háborúra válaszul ugyanis ismét biztosítja az energiakereskedők devizaszükségletét, ami a végrehajtás függvényében szintén hatással lehet az árfolyam alakulására. A hétfői mozgások, a számottevő erősödés emellett azt is mutatja, hogy a bizonytalanság jelentős volt, a piacok nem árazták be teljes mértékben a Tisza párt győzelmét.

Molnár ugyanakkor megjegyezte, hogy a Tisza-kormánnyal szemben a piacok érdemi várakozásokat támasztanak. Egyrészt az uniós források hazahozatalát várják, amire a párt a kampányban nemcsak ígéretet tett, hanem kulcsterületként is hivatkozott; másrészt az EU-s intézményekkel való konstruktívabb együttműködésre is számítanak, ami a források megérkezésének egyik feltétele.

„Az uniós források hazahozatala tudná támogatni a növekedést, miközben Magyarország kockázati megítélését is javítaná, amely így alacsonyabb hozamokkal és erősebb árfolyammal párosulna. De az irányultság változását jelenti az euróbevezetés melletti elköteleződés is, amit a piac szintén pozitívan értékelt. Van tehát egy erőteljes várakozás az új kormányzattal szemben. A következő időszak kulcskérdése lesz, hogy mennyire tud majd ennek megfelelni a felálló kabinet, mennyire tudja beváltani az ígéreteket és ezzel párhuzamosan kezelni a problémákat például az iráni háború hatásait” – mondta.

Négy éven belül eurót akar a Tisza-kormány, de biztosan megéri ez?

A Fidesz-KDNP kormány az elmúlt években határozottan letett az euró bevezetéséről és ahogy a példákból látszik, máshol sem lett kolbászból a kerítés a közös fizetőeszközre való áttérés után. A Tisza Párt viszont már a ciklus végére meg akarja teremteni az eurózóna- csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Kérdés, sikerül-e és milyen áron? 

Merre indulhat el innen a forint?

Nagy kérdés, hogy mi lesz a következő időszakban. Molnár Dániel szerint arra lehet számítani, hogy az árfolyamjegyzés visszatér a fundamentumokhoz. Ebben a tekintetben mindenképp az iráni háború lesz a sorsdöntő. A kéthetes tűzszünet bejelentése óta 

  • kiárazódtak a Fed-kamatemelési várakozások, 
  • bár a kamatcsökkentés esélye is csak 30 százalék év végéig. 

Az Európai Központi Bank (EKB) esetében ezzel szemben két kamatemelést is áraz a piac októberig, amely a kamatkülönbözet mérséklődésén keresztül rontaná a forint helyzetét. 

Az MNB helyzete is speciális: habár a kockázati megítélés javulása lehetőséget teremthetne a lazításra, az inflációs kockázatok miatt mégsem lépheti ezt meg, fenn kell tartania a jelenlegi kamatszintet, vagy az elmúlt időszakban felépített hitelességét is kockáztatná. 

Mindenképpen fontos lesz az is, hogy az új kormány mennyire tud majd megfelelni a piaci várakozásoknak. Ki kell azonban emelni, hogy a gazdasági szereplők számára még mindig a stabil árfolyam lenne a legjobb kimenetel, az elmúlt hetekben 35 egységet is liftezett az euró-forint jegyzés, ami semmiképp nem tekinthető kiszámíthatónak vagy egészségesnek.

Mi a helyzet a részvénypiacokon?

A választások után a Budapesti Értéktőzsdén is látványos eredmények történtek, emögött is sokan a Tisza pártot sejtették. Ugyanakkor a lapunknak nyilatkozó szakértő is megjegyezte: látható, hogy a hétfői folyamatokat a következő napokban már korrekció követte, úgy az emelkedő, mint a beszakadó papírok esetében.

A kezdeti „zsigeri” reakciókat felváltotta a megfontoltabb befektetői döntéshozatal. 

Habár a várakozásoknak is jelentős szerepe van a részvényárfolyamok mozgásában, hosszabb távon itt is inkább a fundamentumok érvényesülhetnek. Ebben a tekintetben pedig a tényleges kormányprogram lesz a döntő tényező, hogy milyen intézkedéseket hajt végre a Tisza-kormány, mely adókat, törvényeket módosítja, illetve hogy hogyan teremti meg ezek fedezetét. 

„A piacok most kiemelten is figyelnek minden rezdülést, bejelentést, információt, amely mérsékelheti a bizonytalanságot, hogy a gazdaságpolitika milyen irányba indul el. Egy nagyon felfokozott hangulatú kampányidőszakon vagyunk túl, akár még ennek utóhatásaként is tekinthetjük, a minapi nyilatkozatot. Hosszabb távon azonban mégis az lenne a gazdaság érdeke, hogy ez a bizonytalanság mérséklődjön. Természetesen nem lehet az ilyen ingásokat teljesen elkerülni, a gazdaságpolitikai döntések mindenképpen befolyással lesznek majd a gazdaság működésére és így a részvényárfolyamokra is, azonban ezek gyakorisága és intenzitása lesz az, ami majd a befektetői megítélést befolyásolja” – mondta az MGFÜ elemzője.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
wadcutter
2026. április 19. 16:32
csak Dzsordzsi bácsi shortolt
akitiosz
2026. április 19. 16:17
Maszatoló, szarkavaró cikk. Nem tudja alátámasztani a cikk a címét. Milyen jegybanki intézkedések? Miért és hogyan? Ez nincsen kifejtve. Az, hogy az energiakereskedők forintért devizát vesznek inkább gyengíti a forintot és nem erősíti.
Sándor
2026. április 19. 16:10
Walton alvállalkozó cég: 4 munkatárs. Főnök kedden bement, megkérdezte, „Áradunk, mi?” „Igen, főnök, Áradunk”. És mindenkit kirúgott. Azt hitték politikai okokból, de nem, mert a Walton intézte a Fidesz és más állami rendezvények biztosításait, így az alvállalkozó cég is megszűnt. Mind a 4 tiszásnak megszűnt az állása 16 év után.
szim-patikus
2026. április 19. 16:10 Szerkesztve
Mindig gyanítottam, hogy a forintárfolyam ingadozása mögött manipuláció van. Amikor a kormány valutát vesz akkor a fornit erős. ha meg elad akkor gyenge. Azután szép lassan visszaerősítik a következő körre. Régebben sokat kerestem rajta, amikor még nekik is kicsiben ment. Most amikor nagyban nyomják, a kicsik alig kereshetnek vele.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!