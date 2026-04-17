Csak az eurótól nem lesz rögtön nyugati jólét Magyarországon

Az új kormány 2030-ra megteremti a feltételeket az euró bevezetésére – erről nyilatkozott a héten Kármán András, a Tisza Párt pénzügyminiszter-jelöltje, miután a témában egyeztetéseket folytatott Varga Mihály jegybankelnökkel is. Az elmúlt években nem volt meg a kormányzati szándék az euró bevezetésére, a Tisza Párt választási programjában ugyanakkor szerepelt a lépés. Sőt, Orbán Viktor tavaly ősszel úgy fogalmazott: nem látja értelmét szorosabbra fűzni a viszonyt az Európai Unióval ilyen téren is, hiszen az a szétesés jeleit mutatja.

Az euró-forint árfolyam alakulása az elmúlt egy évben (Forrás: tradingeconomics.com)

Nem biztos, hogy megéri a gyors euró

A Mandinernek akkor nyilatkozó szakértők is rámutattak: az euró bevezetésével kapcsolatban van néhány tévhit. Ahhoz ugyanis, hogy a béreink és a gazdasági teljesítményünk továbbra is konvergáljon a nyugati értékekhez, ahhoz magasabb magyar növekedés kell, mint német, francia vagy osztrák. Ez pedig az euró bevezetésével nem biztos, hogy összejönne, ahogyan azt Szlovákiában is tapasztalhatták, ott is jelentősen lecsökkent a bér- és GDP-növekedés az eurócsatlakozással.