Lavíroznak: a Tisza négy éven belül bevezetné az eurót

Az új kormány 2030-ra megteremti a feltételeket az euró bevezetésére. Cél, hogy a ciklus végéig pozitív döntés szülessen az uniós fizetőeszköz magyarországi bevezetéséről – nyilatkozta Kármán András, a Tisza pénzügyminiszter-jelöltje az RTL Híradónak. Hozzátette, ehhez stabil gazdasági környezetre, és kiszámítható árfolyamra lesz szükség. Szerinte a közös uniós valuta bevezetése kedvezően hatna a magyar gazdaságra.

A Fidesz-kormány gazdasági beavatkozásaival kapcsolatban elmondta, szerinte a jövőben nem lesz szükség ilyen lépésekre, bár az árrésstopot egyelőre fenntartanák.