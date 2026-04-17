Lavíroznak: a Tisza négy éven belül bevezetné az eurót

A Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével tárgyalt Varga Mihály jegybankelnök
A tervek szerint a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést.
Az új kormány nem akar beavatkozni a gazdasági folyamatokba, de az árrésstop marad.
Az új kormány 2030-ra megteremti a feltételeket az euró bevezetésére. Cél, hogy a ciklus végéig pozitív döntés szülessen az uniós fizetőeszköz magyarországi bevezetéséről – nyilatkozta Kármán András, a Tisza pénzügyminiszter-jelöltje az RTL Híradónak. Hozzátette, ehhez stabil gazdasági környezetre, és kiszámítható árfolyamra lesz szükség. Szerinte a közös uniós valuta bevezetése kedvezően hatna a magyar gazdaságra.
A Fidesz-kormány gazdasági beavatkozásaival kapcsolatban elmondta, szerinte a jövőben nem lesz szükség ilyen lépésekre, bár az árrésstopot egyelőre fenntartanák.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Kármán András a héten találkozott a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal.
Ezt is ajánljuk a témában
A megbeszélés során áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat. A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra, mivel az egységes valuta hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt