rtl híradó kármán andrás Varga Mihály magyar nemzeti bank magyar gazdaság

Lavíroznak: a Tisza négy éven belül bevezetné az eurót

2026. április 17. 07:59

Az új kormány nem akar beavatkozni a gazdasági folyamatokba, de az árrésstop marad.

null

Az új kormány 2030-ra megteremti a feltételeket az euró bevezetésére. Cél, hogy a ciklus végéig pozitív döntés szülessen az uniós fizetőeszköz magyarországi bevezetéséről – nyilatkozta Kármán András, a Tisza pénzügyminiszter-jelöltje az RTL Híradónak. Hozzátette, ehhez stabil gazdasági környezetre, és kiszámítható árfolyamra lesz szükség. Szerinte a közös uniós valuta bevezetése kedvezően hatna a magyar gazdaságra.

A Fidesz-kormány gazdasági beavatkozásaival kapcsolatban elmondta, szerinte a jövőben nem lesz szükség ilyen lépésekre, bár az árrésstopot egyelőre fenntartanák.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Kármán András a héten találkozott a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal.

A megbeszélés során áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat. A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra, mivel az egységes valuta hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.

Összesen 96 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 17. 11:21
addig tonkreteszik a gazdasagot
orokkuruc-2
2026. április 17. 11:13
Rohadt patkány TISZAR, ezzel vágják tönkre igazán az országot! Most már érdekünk, hogy a mutatók ne tegyék lehetővé ezt a szörnyűséget!
csapláros
2026. április 17. 11:00
yalaelnokedico 2026. április 17. 10:50 ..."Koszovóban is euró van. Montenegróban is. És ez sokkal jobb nekik, mintha valami helyi pénzük lenne."... Jót röhög az olvasó: 1. ahhoz előbb LE KELL ZÜLLESZTENI a gazdaságunkat koszovói és montenegrói szintre 2. ezzel egy hiperinflációval (!) lehetne úgy szarrá gyengíteni a forintot, hogy már SEHOL ne fogadják el a világban, de leginkább itthon ne. Na akkor, PARTIZÁN MÓDON mindenféle szabály MEGKERÜLÉSÉVEL egyoldalúan valóban áttérhetünk mi is az Euro használatára. Ugyanis: Az 1990-es évek végén Koszovó és Montenegro is a német márkát használta a jugoszláv dinár helyett a hiperinfláció elleni védekezésül. Amikor Németország 2002-ben áttért az euróra, Montenegró és Koszovó is követte a példát. A szerbek lakta részeken azonban sok helyen a szerb dinárral is lehet fizetni.
Cogito ergo sum
2026. április 17. 10:59
Reszelő Aladár 2026. április 17. 09:52 "Amúgy ha beállnánk egy 350-es euróra, akkor minden EU-s táblázatba rapid gyorsasággal jönnénk fel (ezt nyilván Bütyök úr fogja majd kommunikálni), közben csak annyi történt, hogy ugyanaz a fizetés több EUR-t ér." Ábrándozol????? 2030-ban a Görög példázatom alapján az árfolyam Jóindulattal 420- 450 Ft körül fog járni ( ne legyen igazam) visszatérva a Görögökre, miért nem volt alkalmas az Euróra a gazdaságuk. 1. Sustorognak itt a Magyarországi korrupcióról, vegyük alap értéknek egynek akkor a Görög korrupciós index 10 volt. köszönhetően a társadalmi felépítésnek Kb 30% állami alkalmazott. a többi adófizetési morálja zéró. Családi alapon ment a feketézés. A nemzeti tőkés osztályuk Hol is adózott? Az ottani KKV-k pénz visszafolyatása tartotta el az ottani bürokráciát. Nos itt is ez lesz de most a globális NGO-k nyerészkednek majd, nem korrupció lesz Lobbyzásnak hívják brüsszeli módra. Nos erre varjunk gombot.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!