Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt varga mihály Magyar Péter magyar nemzeti bank európai bizottság

A Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével tárgyalt Varga Mihály jegybankelnök

2026. április 15. 19:12

A tervek szerint a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést.

2026. április 15. 19:12
Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője Varga Mihállyal a Magyar Nemzeti Bank elnökének meghívására. A megbeszélésen a felek áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat – számolt be a Világgazdaság. A portál cikkéből kiderül, a találkozón elhangzott, hogy

 a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választások eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében.

Mint írták, a felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. Az egységes valuta hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.

Forrás: Facebook

Kármán András tájékoztatása szerint időközben

 elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal. 

A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben – írta a vg.hu

Jelezték, a felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.

A portál felidézte, a Tisza elnökének hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján az a kérdés is elhangzott, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.

Magyar Péter erre úgy reagált, 

a jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában. 

A Tisza elnöke kiemelte: ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.

Nyitókép: Kocsis Zoltán

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. április 15. 19:41
Jöhet a bankos.Már régen lent van az euro a boltokban nem látszik.Viszik kifele a multik a pénzt.A spart most nem jajveszékel.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. április 15. 19:39
A ma politikai, gazdasági életében Varga Mihály egzotikum..! -mindig is a tisztességes eljárásokra, megoldásokra törekedett..! Magyar Péter javára írom, hogy nem vonta támadás alá..!
Válasz erre
0
0
Mócsing
2026. április 15. 19:36
Varga egy jó szakember, Nagy Mártonra cserélni óriási hiba volt.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. április 15. 19:34
Szegény Varga.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!