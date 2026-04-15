A Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével tárgyalt Varga Mihály jegybankelnök

Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője Varga Mihállyal a Magyar Nemzeti Bank elnökének meghívására. A megbeszélésen a felek áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat – számolt be a Világgazdaság. A portál cikkéből kiderül, a találkozón elhangzott, hogy
a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választások eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében.
Mint írták, a felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. Az egységes valuta hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.
Kármán András tájékoztatása szerint időközben
elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal.
A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben – írta a vg.hu
Jelezték, a felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.
A portál felidézte, a Tisza elnökének hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján az a kérdés is elhangzott, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.
Magyar Péter erre úgy reagált,
a jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában.
A Tisza elnöke kiemelte: ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.
Nyitókép: Kocsis Zoltán