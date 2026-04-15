A Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével tárgyalt Varga Mihály jegybankelnök

Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője Varga Mihállyal a Magyar Nemzeti Bank elnökének meghívására. A megbeszélésen a felek áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat – számolt be a Világgazdaság. A portál cikkéből kiderül, a találkozón elhangzott, hogy

a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választások eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében.

Mint írták, a felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. Az egységes valuta hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.