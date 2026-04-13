tisza párt fidesz magyarország Magyar Péter sajtótájékoztató mandátum választás

Magyar Péter további mandátumokra számít – nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Tisza Párt elnöke (VIDEÓ)

2026. április 13. 14:23

A pártelnök úgy fogalmazott, „az óriási felhatalmazás óriási felelősséggel jár”.

2026. április 13. 14:23
Az ATV közösségi oldalán közölte, hogy 14 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke. A Tisza Párt elnöke köszöntötte a sajtó résztvevőit, és megköszönte, hogy megjelentek a tájékoztatón.

Elhangzott, hogy délután 5 óráig tud a sajtó rendelkezésére állni, mert 17 és 20 óra között több mint egy tucat külföldi vezető politikussal van leegyeztetett telefonbeszélgetése.

Magyar úgy fogalmazott, hogy Magyarország és a magyar emberek április 12-én történelmet írtak. Majd azzal folytatta, hogy mindaz, amit most Magyarországon látnak a világ bármely pontjáról, az „történelemírás valós időben”. Kiemelte, hogy kétharmados felhatalmazást kaptak a választóktól, jelen állá szerint 138 képviselőjük lesz a 199 fős parlamentben, de mivel még a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat nem számoltak meg, ez a szám még változhat, így nem kizárt, hogy 141-142 fős lesz a frakciójuk.

Ez egy soha nem látott felhatalmazás, soha ennyi ember még nem szavazott Magyarországon egy pártra. Mintegy 3,3 millió szavazat érkezett a Tisza listájára”

– ismertette.

Magyar ezután arról beszélt, hogy „ez az óriási felhatalmazás óriási felelősséget is jelent”. Majd kijelentette, hogy a Fidesz, az eddigi állampárt a kétharmados felhatalmazása után egyötödöt ért el. Véleménye szerint azért tudott csak ennyi mandátumot megszerezni a leköszönő állampárt, mert „egy propagandagépezet támogatta a hazugságban reggel, délben és este, és minden hullámhosszon”.

Kiemelte, a magyarok a legkisebbek falvakban és több ezer kilométerre Magyarországtól is átérezték ennek a választásnak a súlyát, hogy „ez egy sorsdöntő választás, amely hosszú időre eldönti a szeretett hazánk sorsát”

Ekkor alakulhat meg az új országgyűlés

Majd azzal folytatta, hogy mint azt korábban is kijelentették, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető leggyorsabb legyen. Elhangzott, hogy a szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek 30 nappal az országgyűlési választások után össze kell hívnia az új országgyűlés alakuló ülését Ezután felszólította az államfőt, hogyha lehet ne várjon május 12-ig, ha lehet már május 5-ére vagy még korábbra hívja össze az alakuló ülést, és mielőbb kérje fel őt kormányalakításra.

Majd azzal folytatta, hogy a Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog, azokat is, akik nem a Tiszára szavaztak. Valamivel később leszögezte, hogy rendszerváltásra van szükség.

Előre tekintve elmondta, hogy kormányra kerülve biztos, hogy fognak hibázni, „mivel emberekből vannak”. A nemzetközi sajtó képviselői előtt ezután azt is hangoztatta, hogy pártja kormányzása alatt 

Magyarország helye az Európai Unióban lesz.

„A leköszönö hatalom bárhogyan is kísérelte volna meg kivezetni hazánkat az Európai Unióból, a magyar emberek napra pontosan 23 évvel az uniós csatlakozásunkról szóló referendum után megerősítették Magyarország helyét Európában és az Európai Unióban” – jelentette ki Magyar Péter.

Ezt követően köszönetet mondott annak az 50 ezer önkéntesnek, aki két év alatt minden segítették őket, és hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt Magyarország legerősebb pártjává váljanak. 

Kiderült, hogy ma is folytatja az egyeztetést Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, hiszen a Tisza-kormány legfontosabb feladata annak a 8 ezer milliárd forintnak  hazahozatala, amely nélkül a magyar gazdaság nem működik.

A tájékoztató külön megköszönte azt, hogy Moszkva és a Peking is megszólalt, elfogadták a magyar választók döntését, és nyitottak a pragmatikus együttműködésre. 

„A Tisza-kormány a béke kormánya lesz” 

Majd minden országtól azt kérte, hogy tartsa tiszteletben Magyarországot, és ahogy Magyarország sem szól majd a jövőben bele egyetlen ország belügyeibe, úgy minden más ország tartja tiszteletben, hogy hazánk egy szabad, szuverén és európai állam. Egy olyan ország, mely a két legfontosabb szövetségi rendszer az Európai Unió és a NATO tagja.

Magyar Péter a tájékoztatón kitért arra is, hogy Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll. 

A Tisza-kormány a béke kormánya lesz”

– szögezte le.

Ezt követően kijelentette, hogy úgy kívánják módosítani a magyar alkotmányt, hogy egy személy miniszterelnökként csak két ciklust szolgálhasson. A saját feladata kapcsán pedig kijelentette, hogy az év mind a 365 napján szolgálni kívánja a magyar nemzetet. „Mi szogálatként fogjuk fel a politikát, és visszahozzuk a politikát az emberekhez” – fűzte hozzá.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 80 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2026. április 13. 15:10
Error: Persze. Mit vártunk mást? Ahogy tegnap írtam: ez az alak pont az a KISSTÍLŰ, nárcisztikus SENKI, akinek az elmúlt 2 évben megismertük. Most az ugrott be, hogy hány magyar miniszterelnök áldozta életét a hazáért... Batthyány, Tisza István, Teleki. Bethlen... (és ugye vannak még). Nem hiszem, hogy ennek a majomparádénak bármi is eszébe jutna bármiről.
zabszem
2026. április 13. 15:10
Narancsos példát mondd!!!!! ?????.
zabszem
2026. április 13. 15:09 Szerkesztve
Bazdmeg verset mond a sajtótájékoztatón!?!!! Áááá..... Jézus Mária!!!
TT66
2026. április 13. 15:09
Kezdődik a fasizmus.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!