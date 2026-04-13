kormány nemzeti választási bizottság nemzeti választási iroda parlament miniszterelnök

Május 12-ig megalakulhat az új Országgyűlés – ez a választások utáni menetrend

2026. április 13. 07:52

A korábbi kormány ügyvezetőként működik tovább az új kabinet felállásáig.

2026. április 13. 07:52
null

A választások után legkésőbb május 12-ig összeül az új Országgyűlés, amely az alakuló ülésen megkezdi munkáját, megválasztja tisztségviselőit, és dönt az új miniszterelnök személyéről, miközben a korábbi kabinet az új kormány megalakulásáig ügyvezetőként látja el feladatait – írta meg az Index.

A választásokat követően a köztársasági elnök legkésőbb május 12-ig hívja össze az új parlament alakuló ülését. Ezen a napon a képviselők leteszik az esküt, megválasztják a törvényhozás tisztségviselőit, és az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére is. A kormányfő megválasztásához a képviselők több mint felének támogatása szükséges.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A törvényi szabályozás értelmében a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő 19. napon állapítja meg a választás országos listás eredményét, amely a mandátumkiosztás alapjául szolgál. Az igazságügyi miniszter rendelete szerint ez a határnap május 4-e.

Az Alaptörvény kimondja, hogy az új Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök a választást követő harminc napon belüli időpontra hívja össze. Ez azt jelenti, hogy az új összetételű parlamentnek legkésőbb május 12-ig meg kell alakulnia. Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülés napján kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Az új parlament első ülésén a Nemzeti Választási Iroda elnöke ismerteti a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezését és lebonyolítását, ezt követően pedig a Nemzeti Választási Bizottság elnöke számol be a testület választási tevékenységéről. A mandátumvizsgáló bizottság javaslata alapján a képviselők igazolják megbízatásukat, majd esküt tesznek, amellyel hivatalosan is megkezdik munkájukat.

Ezt követően az Országgyűlés megválasztja elnökét, alelnökeit és jegyzőit. Elvileg már az alakuló ülésen létrejöhetnek az állandó bizottságok is, de erre későbbi ülésen is sor kerülhet, ahogyan az korábban 1998-ban, 2006-ban és 2018-ban is történt. Az alakuló ülésen meghozott személyi és szervezeti döntéseket, vagyis a tisztségviselők és a bizottsági rendszer kialakítását, a frakciók politikai megállapodása alapozza meg.

Az Alaptörvény rendelkezése szerint az előző kormány megbízatása az új Országgyűlés megalakulásával megszűnik. Ettől kezdve az új kabinet megalakulásáig, vagyis a miniszterek kinevezéséig, ügyvezető kormányként működik tovább. A korábbi kabinet tehát az újonnan felálló kormány hivatalba lépéséig ügyvezetőként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát azonban nem ismerheti el, rendeletet pedig csak törvényi felhatalmazás alapján és halaszthatatlan esetben alkothat.

Hasonló szabályok vonatkoznak a korábbi miniszterelnökre is, aki az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként látja el feladatait. Ebben az időszakban már nem tehet javaslatot miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére, és rendeletet is csak törvényi felhatalmazás alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Az alakuló ülés egyik legfontosabb napirendi pontja az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, az államfő indítványáról pedig nyílt szavazással döntenek a képviselők. A megválasztáshoz a képviselők több mint felének támogatása szükséges. A miniszterelnök megválasztásával hivatalba is lép.

Az Országgyűlés alakuló ülése és az új kormány megalakulása között általában két-három hét telik el:

  • 1998-ban az első Orbán kormány július 6-án alakult (a parlament alakuló ülése: június 18.)
  • 2002-ben a Medgyessy-kormány május 27-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 15.)
  • 2006-ban a második Gyurcsány-kormány június 9-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 16.)
  • 2010-ben a második Orbán-kormány május 29-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 29.)
  • 2014-ben a harmadik Orbán-kormány június 6-án alakult (a parlament alakuló ülése: május 6.)
  • 2018-ban a negyedik Orbán-kormány május 18-án alakult (a parlament alakuló ülése: május 8.)
  • 2022-ben az ötödik Orbán-kormány május 24-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 2.)

Ha a miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választotta meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg.

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

grenki-2
2026. április 13. 08:25
Pár hónap és olyan fekete leves, olyan áremelkedések, kedvezmények megvonása a fiataloktól, nyugdíjasoktól jön, hogy belegebedünk...akik a tiszára szavaztak, százszor vissza fogják sírni a Fidesz kormányt...emlékezzetek a szavaimra...
kbexxx
2026. április 13. 08:14 Szerkesztve
Inkompetens és számitó kiszolgaló báb kormányunk lesz Minden hozzáértés nélkül a kritikus hangok.elnyomásával ami korábbi monentumos sajtót Támadó elemek kiscsoportos óvodások voltak. Most fog igazán értelmet kapni a szólás szabadság fogalma mint lengyelbe .! Beszélgettek arról ami meg van engedve.A kormányt kritizálni nem egy életbiztosítás a egzisztencia vesztéssel jár üldöztettés a jutalma.
chief Bromden
2026. április 13. 08:07 Szerkesztve
Addigra rendeződnek a helyezkedések is, nem kell takarítani. Nem tetszik, egyem a szíved? Párt szinten nem, feljebb meg majd takarít az európai ügyészség. Van még a hétre időpont a főügyészségre?
Ergit
2026. április 13. 08:00
Két forgatókönyvre volt lehetőség: 1. - A FIDESZ nyer - és akkor berontanak az ukránok Hazánkba több ezres sereggel, és még rakétákat is küldenek ránk, valamint a tiszások pedig közintézményeket rohamoznak meg. 2. - Nyer a tisza és ugyan jönnek a migránsok, elveszik Hazánk pénzét és vagyonát, de nem leszünk megszállva az ukránok által.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!