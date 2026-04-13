A francia jobboldal méltatta Orbán Viktort, és üzent az új magyar vezetésnek

Ez gyors volt: Soros fia máris gratulált Magyar Péternek
Alexander Soros a közösségi oldalán reagált a magyar választás eredményére.
Jordan Bardella, a francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke „nagy hazafiként” méltatta a leköszönő magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, a parlamenti választásokon vasárnap elszenvedett veresége után.
„A magyarok kifejezték véleményüket, és egyértelmű többséget adtak Magyar Péternek. Ez az Orbán Viktor által tiszteletteljesen fogadott eredmény azt bizonyítja, hogy az európai intézményeknek a magyar demokrácia ellen az utóbbi években megfogalmazott folyamatos vádjai megalapozatlanok voltak”
– írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője.
„Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben” – hangsúlyozta Jordan Bardella.
Reméljük, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni
– írta a francia politikus.
