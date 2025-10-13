Orbán Viktor kerek perec kijelentette: a számok és a tények megint őt igazolják

A csatlakozási feltételek célja ugyanakkor pont a gazdasági ciklusok tagállamok közötti összehangolása volt, hogy az egész valutaövezetre egységes monetáris politika hatékonyan tudjon működni. Ez azonban a valóságban nem teljesül. Az euróövezet közel 17 ezer milliárd dollár nagyságú gazdasági blokkot jelent, amely már pusztán a mérete miatt sokkal reziliensebb a sokkokra és ellenállóbb a spekulatív tevékenységekre, így megvédve ezektől a taggá váló országokat.
Az euróövezeti csatlakozás rövidtávú hatásai között legjelentősebb az árak sokkszerű emelkedése
– mutattak rá az Oeconomus szakértői.
Ennek mértéke változó a történelmi példák alapján. A fizetőeszközcserét követően az árak, bérek, bankszámlák, fizetések és készpénz euróra kerülnek átváltásra, ami rövid távon adminisztratív és gyakorlati nehézségeket okozhat. Az euró bevezetését követően gyakran jelentkezik egy egyszeri, rövid távú áremelkedés-hullám, amit az átállás költségei, illetve az árak kerekítése okozhat. Ez az úgynevezett „átváltási infláció” csökkentheti az emberek reáljövedelmét ideiglenesen.
Horvátország 2023 elején vezette be a közös európai fizetőeszközt. Közvetlenül ezután egy ársokk érte a horvát gazdaságot, amely jelentősen rontotta az euró megítélését és népszerűségét déli szomszédunk lakossága körében. Az összkép megértésénél még fontos, hogy az árak emelkedését gyakran fővárosokban, és turisztikailag látogatottabb térségekben szemlélhetik a nem eurót használó országok állampolgárai. Itt pedig jelentősen magasabb euróban kifejezett árakat láthatnak, de ennek oka a helyszínek frekventáltságában keresendő.