Újabb számok bizonyítják: Budapest veri az európai elit nagy részét (FOTÓ)

– tette hozzá Sebestyén Géza.
„Miközben sok nyugat-európai nagyvárosban a fizetés hetven–nyolcvan százaléka is elmegy lakhatásra, nálunk arányosan könnyebb kigazdálkodni a bérleti díjat” – emelte ki az MCC műhelyvezetője, majd hozzátette: „Ez különösen akkor igaz, ha nem csak a lakbért, hanem a teljes havi költséget nézzük”.
Az elemző azt is kiemelte, hogy Magyarországon a háztartási rezsiköltség az egész Európai Unióban a legalacsonyabb, ami érdemben javítja a budapesti lakhatás valódi megfizethetőségét.
Fontos látni, hogy nem az számít, mennyi a lakbér önmagában, hanem hogy a fizetésükből mennyi marad meg hónap végén másra is – hangsúlyozta Sebestyén Géza.