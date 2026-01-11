Ft
főváros fizetés magyarország elemző budapest

Újabb számok bizonyítják: Budapest veri az európai elit nagy részét (FOTÓ)

2026. január 11. 18:30

Az elemző kiemelte, az adatok nem támasztják alá azt a tényt, hogy a főváros élhetetlen.

2026. január 11. 18:30
Otthon Start Program, lakáshitel, ingatlanvásárlás

Sokat halljuk: alacsonyak a bérek és elszálltak a bérleti díjak, Budapest gyakorlatilag élhetetlen. Csakhogy a nemzetközi adatok nem támasztják alá ezt a narratívát – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében.

Az elemző kiemelte, hogy a friss európai adatok szerint Budapesten az átlagos nettó fizetés körülbelül ötvenkét százaléka megy el egy belvárosi, egyszobás albérletre. 

Kép forrása: Deutsche Bank

Bár ez soknak tűnik, de mégis egyértelműen jobb itthon a helyzet, mint Lisszabonban, Londonban, Madridban, Milánóban, Rómában, Athénban, Varsóban vagy Prágában

– tette hozzá Sebestyén Géza.

„Miközben sok nyugat-európai nagyvárosban a fizetés hetven–nyolcvan százaléka is elmegy lakhatásra, nálunk arányosan könnyebb kigazdálkodni a bérleti díjat” – emelte ki az MCC műhelyvezetője, majd hozzátette: „Ez különösen akkor igaz, ha nem csak a lakbért, hanem a teljes havi költséget nézzük”.

Az elemző azt is kiemelte, hogy Magyarországon a háztartási rezsiköltség az egész Európai Unióban a legalacsonyabb, ami érdemben javítja a budapesti lakhatás valódi megfizethetőségét.

Fontos látni, hogy nem az számít, mennyi a lakbér önmagában, hanem hogy a fizetésükből mennyi marad meg hónap végén másra is – hangsúlyozta Sebestyén Géza.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

akitiosz
2026. január 11. 18:59
"Bár ez soknak tűnik" Mert az is. Az átlagfizetésben számolásban az a szép, hogy a dolgozók nagy többsége messze nem keres annyit. A dolgozóknak csak a 22%-a keres átlagfizetést vagy annál többet. Egy miniszterelnök, egy jegybankelnök fizetése igen sok minimálbéres fizetését felviszi átlagbérre. De ettől még egyikük sem fog tudni átlagos bérleményt bérelni Budapesten. Minimálbérből az képtelenség.
akitiosz
2026. január 11. 18:53
Akkor tessék megkérdezni az embereket! Erősen kétlem, hogy azt nyilatkoznák, hogy magasak a bérek. Azt a propaganda állítja hamis adatok alapján, PPP és hasonlók, nem pénzben számolnak.
