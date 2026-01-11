Újabb számok bizonyítják: Budapest veri az európai elit nagy részét (FOTÓ)

Sokat halljuk: alacsonyak a bérek és elszálltak a bérleti díjak, Budapest gyakorlatilag élhetetlen. Csakhogy a nemzetközi adatok nem támasztják alá ezt a narratívát – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében.

Az elemző kiemelte, hogy a friss európai adatok szerint Budapesten az átlagos nettó fizetés körülbelül ötvenkét százaléka megy el egy belvárosi, egyszobás albérletre.