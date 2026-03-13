Légvédelmi rakéták érkeztek Németországból Ukrajnába: Zelenszkij kevesli az ajándékba kapott fegyvereket
Hiába a németek minden igyekezete, az ukrán elnök nem elégedett.
Az ukrajnai háború kezdete óta a magyar külpolitika az egyik legtöbbet bírált irányt képviseli Európában.
„A kormányt rendszeresen éri kritika amiatt, hogy nem szakította meg teljesen a kapcsolatokat Oroszországgal, és következetesen a tárgyalások szükségességét hangsúlyozza. A vita többnyire politikai síkon zajlik, miközben ritkábban esik szó arról, hogy ennek a stratégiának lehetnek gyakorlati következményei is. A hadifoglyok kiszabadításának esete éppen egy ilyen helyzetet mutat meg. A magyar politika sokak szerint elszigetelt, mégis éppen ez a különállás hozott létre olyan diplomáciai mozgásteret, amely ma az Európai Unióban ritkaságnak számít.
Az ukrajnai háború kitörése után az Európai Unió gyorsan egységes álláspontot alakított ki. Az EU intézményi szinten fegyverekkel és pénzügyi támogatással segíti Ukrajnát, szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és politikailag is egyértelműen Kijev mellett áll. Ez a politika világos üzenetet hordoz, ugyanakkor diplomáciai következményei is vannak. Az Európai Unió így elsősorban támogató szereplőként jelenik meg a konfliktusban, nem pedig közvetítőként.
A nagy európai államok politikája is ebbe az irányba mozdult el. Németország például a háború után teljesen új pályára állította Oroszország-politikáját.
A korábbi „Ostpolitik” helyett Berlin ma az Ukrajnát támogató európai politika egyik központjává vált.
Ezt is ajánljuk a témában
Fegyverszállítások, katonai kiképzési programok, szankciók és az orosz energiahordozóktól való gyors leválás határozza meg a német stratégiát. Ez erős állásfoglalást jelent, ugyanakkor jelentősen beszűkítette a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával.
Franciaország és Olaszország is a közös uniós politika erősítésére helyezte a hangsúlyt. A két ország politikai és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, és aktívan részt vesz az európai válasz alakításában. A nagy EU-tagállamok külpolitikája így alapvetően az egységes fellépésre és az Oroszországra gyakorolt politikai nyomásra épül.
Lengyelország még határozottabb irányt képvisel. Varsó az egyik legerősebb oroszellenes álláspontot képviselő európai állam és az egyik legnagyobb fegyverszállítója Ukrajnának. Logisztikai központként szolgál a nyugati katonai támogatás számára, és erős NATO-jelenlétet támogat a térségben. A balti államok politikája még ennél is keményebb. Észtország, Lettország és Litvánia jelentősen csökkentette az orosz diplomáciai jelenlétet, az egyik legerősebb szankciós politikát támogatják, és következetesen az orosz politikai elszigetelődést sürgetik. Ez a megközelítés érthető biztonságpolitikai reakció, ugyanakkor diplomáciai következménye is van: a kommunikációs csatornák szinte teljesen megszűntek.
Az európai politika tehát elsősorban nyomásgyakorlásra és az egységes fellépésre épül. Ez a stratégia erős üzenetet hordoz, ugyanakkor egy sajátos helyzetet is teremt: egyre kevesebb olyan uniós ország marad, amelyik működő politikai kapcsolatokat tart fenn mindkét féllel.
Magyarország ebben a környezetben más utat választott. A kormány nem szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal, fenntartotta a nagykövetségi és kormányzati kommunikációs csatornákat, és továbbra is tárgyalásokat folytat energetikai és gazdasági kérdésekben.
Emellett következetesen a tűzszünet és a béketárgyalások szükségességét hangsúlyozza, miközben nem szállít fegyvereket a konfliktusba.
Ez a politika az Európai Unión belül sok kritikát váltott ki. Ugyanakkor éppen ez a különállás hozott létre egy olyan diplomáciai helyzetet, amely ma ritkának számít az EU-ban: Magyarország egyszerre tart fenn működő kapcsolatokat Moszkvával, az európai partnerekkel és az Egyesült Államokkal.
A diplomáciában ez komoly értéket jelenthet. Egy hadifogoly-átadás vagy humanitárius közvetítés rendszerint csak olyan szereplőn keresztül működik, amelyikkel minden fél hajlandó kommunikálni. Ha a politikai kapcsolatok teljesen megszakadnak, az ilyen lehetőségek is beszűkülnek. A hadifoglyok kiszabadítása ezért nem pusztán humanitárius, hanem diplomáciai siker is. Annak a külpolitikai stratégiának az eredménye, amely a kritikák ellenére nem zárta be teljesen a kommunikációs csatornákat.
A történelemben számos példát találni arra, hogy nem a legerősebb államok vállalják a közvetítő szerepet.
Törökország az ukrán gabonamegállapodásnál, Katar és Svájc fogolycseréknél (USA – Irán), Norvégia pedig több béketárgyalás során töltött be hasonló szerepet. Ezek az országok azért tudtak közvetíteni, mert igyekeztek pragmatikus és nyitott álláspontot képviselni minden oldal felé. Magyarország ebben a logikában egy kisebb, de széles diplomáciai kapcsolatokkal rendelkező államként jelenik meg.A magyar külpolitika iránya továbbra is viták tárgya Európában. A hadifoglyok kiszabadításának esete azonban arra emlékeztet, hogy egy külpolitikai stratégia értéke gyakran csak konkrét helyzetekben válik láthatóvá. A sokat bírált különutas politika éppen azzal hozott létre mozgásteret, hogy nem zárta be a diplomáciai csatornákat. A hadifoglyok ügye így nemcsak humanitárius siker, hanem annak példája is, hogy a diplomáciában néha az jelent valódi erőt, ha egy ország még képes beszélni minden érintett féllel.”
Nyitókép: Facebook