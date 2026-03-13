Fegyverszállítások, katonai kiképzési programok, szankciók és az orosz energiahordozóktól való gyors leválás határozza meg a német stratégiát. Ez erős állásfoglalást jelent, ugyanakkor jelentősen beszűkítette a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával.

Franciaország és Olaszország is a közös uniós politika erősítésére helyezte a hangsúlyt. A két ország politikai és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, és aktívan részt vesz az európai válasz alakításában. A nagy EU-tagállamok külpolitikája így alapvetően az egységes fellépésre és az Oroszországra gyakorolt politikai nyomásra épül.

Lengyelország még határozottabb irányt képvisel. Varsó az egyik legerősebb oroszellenes álláspontot képviselő európai állam és az egyik legnagyobb fegyverszállítója Ukrajnának. Logisztikai központként szolgál a nyugati katonai támogatás számára, és erős NATO-jelenlétet támogat a térségben. A balti államok politikája még ennél is keményebb. Észtország, Lettország és Litvánia jelentősen csökkentette az orosz diplomáciai jelenlétet, az egyik legerősebb szankciós politikát támogatják, és következetesen az orosz politikai elszigetelődést sürgetik. Ez a megközelítés érthető biztonságpolitikai reakció, ugyanakkor diplomáciai következménye is van: a kommunikációs csatornák szinte teljesen megszűntek.

Az európai politika tehát elsősorban nyomásgyakorlásra és az egységes fellépésre épül. Ez a stratégia erős üzenetet hordoz, ugyanakkor egy sajátos helyzetet is teremt: egyre kevesebb olyan uniós ország marad, amelyik működő politikai kapcsolatokat tart fenn mindkét féllel.