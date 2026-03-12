Légvédelmi rakéták érkeztek Németországból Ukrajnába: Zelenszkij kevesli az ajándékba kapott fegyvereket

Kettős támogatási csomagról számolt be az ukrán vezetés a Julia Klöcknerrel, a német Bundestag elnökével tartott kijevi egyeztetések után – írja a Kárpáthír. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint a katonai segítség mellett az energetikai infrastruktúra újjáépítése is fókuszba került.

Volodimir Zelenszkij a német házelnökkel való találkozója előtt nyilatkozott a fegyverszállítmányokról.