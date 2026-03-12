Ukrán zsarolás és politikai puskapor: Magyar Péter a „magyar Zelenszkij”!
Hiába a németek minden igyekezete, az ukrán elnök nem elégedett.
Kettős támogatási csomagról számolt be az ukrán vezetés a Julia Klöcknerrel, a német Bundestag elnökével tartott kijevi egyeztetések után – írja a Kárpáthír. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint a katonai segítség mellett az energetikai infrastruktúra újjáépítése is fókuszba került.
Volodimir Zelenszkij a német házelnökkel való találkozója előtt nyilatkozott a fegyverszállítmányokról.
Szerettünk volna többet, de így alakult. E rakéták német része tegnap megérkezett, amit köszönünk”
– fogalmazott az ukrán elnök.
Az államfő az Ukrinform hírügynökség információi alapján hozzátette: a mintegy 35 darabos, PAC-3-as Patriot rakétákból álló csomagot több szövetséges ország közösen rakta össze.
Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a Julia Klöcknerrel folytatott megbeszélését követően közölte, hogy Németország leselejtezett erőművekből származó alkatrészekkel segíti a károsodott ukrán hálózat üzemeltetését. A kormányfő tájékoztatása szerint a felszerelések egy részét már szétszerelték és előkészítették a szállításra – írja a lap. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Kijev számára jelenleg kulcsfontosságú a 90 milliárd eurós európai uniós hitelkeret megszerzése.
