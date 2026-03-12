Ft
zelenszkij bundestag rakéta ukrán németország

Légvédelmi rakéták érkeztek Németországból Ukrajnába: Zelenszkij kevesli az ajándékba kapott fegyvereket

2026. március 12. 07:49

Hiába a németek minden igyekezete, az ukrán elnök nem elégedett.

2026. március 12. 07:49
null

Kettős támogatási csomagról számolt be az ukrán vezetés a Julia Klöcknerrel, a német Bundestag elnökével tartott kijevi egyeztetések után – írja a Kárpáthír. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint a katonai segítség mellett az energetikai infrastruktúra újjáépítése is fókuszba került. 

Volodimir Zelenszkij a német házelnökkel való találkozója előtt nyilatkozott a fegyverszállítmányokról.

Szerettünk volna többet, de így alakult. E rakéták német része tegnap megérkezett, amit köszönünk” 

 – fogalmazott az ukrán elnök.

Az államfő az Ukrinform hírügynökség információi alapján hozzátette: a mintegy 35 darabos, PAC-3-as Patriot rakétákból álló csomagot több szövetséges ország közösen rakta össze. 

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a Julia Klöcknerrel folytatott megbeszélését követően közölte, hogy Németország leselejtezett erőművekből származó alkatrészekkel segíti a károsodott ukrán hálózat üzemeltetését. A kormányfő tájékoztatása szerint a felszerelések egy részét már szétszerelték és előkészítették a szállításra – írja a lap. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Kijev számára jelenleg kulcsfontosságú a 90 milliárd eurós európai uniós hitelkeret megszerzése.

 

A nyitókép illusztráció. Fotó: FADEL SENNA / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Trüpéma
2026. március 12. 10:21
Ez egyetlen éjszakára elegendő. De térdre fogjuk kényszeríteni Oroszországot. A helyzet egyre jobb lesz. Kitartás!
Válasz erre
0
0
Boruss Demeter
2026. március 12. 10:06
Pont, mint mint az az utcán kéregető koldus, aki kevesli amit kap és ezért hangosan hőbörög.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2026. március 12. 10:04
35 rakétára sikerült ígéretet összekaparni - egész Európából egy teljes hónap alatt. Ebből a valóságban a fele sem érkezett meg. És egyetlen éjszaka alatt ellövik. Nem tűnik fenntarthatónak.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 12. 10:00
5 rakéta. Abból hármat rossz célpontra lőnek ki és elszáll a mezőre, a maradék kettő meg visszaesik egy iskolára és egy bevásárló udvar egyik bódéjára. A die welt meg majd hangosan nyivákolva Putyinozik, meg áldozatokat sajnál....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!