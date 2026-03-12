Hihetetlen csodafegyver jelent meg a Közel-Keleten – most derült ki, mekkora pusztításra képes

Először vetették be valódi harci körülmények között Dél-Korea egyik legmodernebb légvédelmi rendszerét. A dél-koreai fejlesztésű Cheongung‑II (KM‑SAM Block II) az Egyesült Arab Emírségek légterét védve mutatta meg, mire képes: a jelentések szerint akár 96 százalékos elfogási aránnyal semmisítette meg az ellenséges célpontokat.

A rendszer a Dél‑Korea által exportált légvédelmi technológia egyik zászlóshajója, amelyet most először használtak éles háborús helyzetben a Egyesült Arab Emírségek területén. A beszámolók szerint a rakéták iráni drónokat és manőverező ballisztikus rakétákat is sikeresen elfogtak.