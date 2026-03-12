Ft
egyesült arab emírségek dél - korea cheongung - 2 fegyver légvédelmi rendszer közel-kelet

Hihetetlen csodafegyver jelent meg a Közel-Keleten – most derült ki, mekkora pusztításra képes

2026. március 12. 08:14

Élesben vizsgázott a dél-koreai rakétapajzs – Irán drónjai ellen vetették be.

2026. március 12. 08:14
null

Először vetették be valódi harci körülmények között Dél-Korea egyik legmodernebb légvédelmi rendszerét. A dél-koreai fejlesztésű Cheongung‑II (KM‑SAM Block II) az Egyesült Arab Emírségek légterét védve mutatta meg, mire képes: a jelentések szerint akár 96 százalékos elfogási aránnyal semmisítette meg az ellenséges célpontokat.

A rendszer a Dél‑Korea által exportált légvédelmi technológia egyik zászlóshajója, amelyet most először használtak éles háborús helyzetben a Egyesült Arab Emírségek területén. A beszámolók szerint a rakéták iráni drónokat és manőverező ballisztikus rakétákat is sikeresen elfogtak.

Egy dél-koreai parlamenti képviselő szerint az eredmények különösen figyelemre méltók: 

a modern légvédelmi rendszerek között ritka, hogy egy fegyver 90 százalék feletti elfogási rátát érjen el.

A Cheongung-2 rendszer az Emírségek légvédelmének részeként működik, ahol más nyugati rendszerekkel együtt áll szolgálatban. A védelemben például az amerikai MIM‑104 Patriot és a nagy hatótávolságú THAAD rendszer is szerepet kap.

A dél-koreai fegyvert már több közel-keleti ország is megvásárolta: az Emírségek mellett Szaúd‑Arábia és Irak légvédelmi rendszerét is erősíti. Éles harcban azonban eddig csak az Emírségekben vetették be. A sikeres éles bevetés fontos mérföldkő lehet a dél-koreai hadiipar számára,  a rendszer ugyanis az amerikai és izraeli légvédelmi technológiák alternatívájaként jelenik meg a nemzetközi fegyverpiacon.

A közel-keleti konfliktusok miatt egyre több ország fordít hatalmas összegeket rakétavédelemre, különösen az iráni drónok és ballisztikus fegyverek növekvő fenyegetése miatt. 

A mostani adatok alapján a Cheongung-2 könnyen a térség egyik legkeresettebb légvédelmi rendszere lehet.

Nyitókép forrása: Jung Yeon-je / AFP

 

