Hihetetlen csodafegyver jelent meg a Közel-Keleten – most derült ki, mekkora pusztításra képes

Először vetették be valódi harci körülmények között Dél-Korea egyik legmodernebb légvédelmi rendszerét. A dél-koreai fejlesztésű Cheongung‑II (KM‑SAM Block II) az Egyesült Arab Emírségek légterét védve mutatta meg, mire képes: a jelentések szerint akár 96 százalékos elfogási aránnyal semmisítette meg az ellenséges célpontokat.
A rendszer a Dél‑Korea által exportált légvédelmi technológia egyik zászlóshajója, amelyet most először használtak éles háborús helyzetben a Egyesült Arab Emírségek területén. A beszámolók szerint a rakéták iráni drónokat és manőverező ballisztikus rakétákat is sikeresen elfogtak.
Egy dél-koreai parlamenti képviselő szerint az eredmények különösen figyelemre méltók:
a modern légvédelmi rendszerek között ritka, hogy egy fegyver 90 százalék feletti elfogási rátát érjen el.
A Cheongung-2 rendszer az Emírségek légvédelmének részeként működik, ahol más nyugati rendszerekkel együtt áll szolgálatban. A védelemben például az amerikai MIM‑104 Patriot és a nagy hatótávolságú THAAD rendszer is szerepet kap.
A dél-koreai fegyvert már több közel-keleti ország is megvásárolta: az Emírségek mellett Szaúd‑Arábia és Irak légvédelmi rendszerét is erősíti. Éles harcban azonban eddig csak az Emírségekben vetették be. A sikeres éles bevetés fontos mérföldkő lehet a dél-koreai hadiipar számára, a rendszer ugyanis az amerikai és izraeli légvédelmi technológiák alternatívájaként jelenik meg a nemzetközi fegyverpiacon.
A közel-keleti konfliktusok miatt egyre több ország fordít hatalmas összegeket rakétavédelemre, különösen az iráni drónok és ballisztikus fegyverek növekvő fenyegetése miatt.
A mostani adatok alapján a Cheongung-2 könnyen a térség egyik legkeresettebb légvédelmi rendszere lehet.
