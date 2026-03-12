„Ilyen vészterhes időkben a biztosra kellene menni” – Kucsera Gábor a Mandinernek

A születésnapomon, augusztus 27-én látott napvilágot a hír, hogy beléptem a drogellenes DPK-ba, így aztán a jókívánságok mellé estére megérkeztek az ellenzéki aktivisták is. A legkedvesebb jelző a „Fideszbérenc”, a „te is eladtad magad”, és egy soha véget nem érő gyűlöletcunami zúdult rám.

Tisztában vagyok azzal, hogy nem szerethet mindenki. Ezt sportolóként megtanultam kezelni, akárcsak azt, hogy kik azok az emberek, akiknek fontos a véleménye számomra, és kik azok, akiknek nem. Egy okos nő egyszer azt mondta nekem:

Figyelj, Kucsi, nem mindegy, hogy ki mondja!”

Negyvenhárom évesen már tudom, kik azok az emberek, akik mellettem állnak, akikre támaszkodhatok, és kik azok, akiknek fontos a véleménye. Hozzáteszem, tudatosan nem vagyok aktívan jelen a közösségi médiában. Úgy vélem, nem ott kell élni és mérgezni az életünket. Nekem eszem ágában sincs mások posztjai alá kommentelgetni, mert az nem az én életem. De a hitem is rengeteget segít abban, hogy kezelni tudjam az ilyen helyzeteket. Hiszen ha Isten velünk, ki ellenünk?

Így kapta vissza a családját Kucsera Gábor