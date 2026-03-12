Ft
perzsa - öböl ománi - öböl benzin barátság forint orbán viktor

Elszabaduló üzemanyagárak: a kormány közbelép

2026. március 12. 09:11

Védett árat vezetett be a kormány a benzin- re és a gázolajra, miután a hét elején kilőtt az olaj világpiaci ára. Az intézkedést az iráni háború begyűrűző hatásai indokolták.

2026. március 12. 09:11
null
Ferentzi András

„Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni” – így jelentette be hétfő délután Orbán Viktor miniszter­elnök, hogy a kormányzat védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra. Ez azt jelenti, hogy kedd hajnaltól a kiskereskedelmi forgalomban egy liter benzin nem kerülhet többe 595 forintnál, a gázolaj esetében 615 forint lehet a maximum.

Március elején az iráni háború miatt jelentősen emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára, hétfő reggelre a brent típus hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett, és bár később korrigált valamelyest, még így is magas maradt. Közben pedig a forint is gyengült, a dollár árfolyama a 340-es szint fölé nőtt. Ez a két hatás együtt erősen megdobta a magyar üzemanyagárakat is.

Januárban 558 forint volt egy liter benzin, 570 forint egy liter gázolaj, az intézkedés bevezetésekor előbbi már 585, utóbbi pedig 630 forintba került, és várható volt, hogy a következő napokban tovább emelkednek. A helyzet azért is nehéz, mert hazánknak nemcsak a magas világpiaci árakkal, hanem az ellátási nehézségekkel is meg kell küzdenie. Ha továbbra sem érkezik a kőolaj-­feldolgozáshoz szükséges minőségű nyersolaj, akkor a késztermék importjára is rákényszerülhet a gazdaság, ami újabb lökést adna a piaci áraknak. Egyes elemzők már a 700 forint feletti üzemanyagárakat sem tartották elképzelhetetlennek. Ehhez képest az 595 és a 615 forint kifejezetten kedvezőnek tűnik.

narancsliget
2026. március 12. 09:39
Hol vagy tapir32? Az intézkedést az iráni háború begyűrűző hatásai indokolták. A Béketanácsnok gazdád kért már mentességet az olajár alól?
szim-patikus
2026. március 12. 09:29 Szerkesztve
Elszabaduló üzemanyagárak: a kormány közbelép Már megint? Ilyen hamar? Ennyire szar döntést hozott korábban?
