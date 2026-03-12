Elszabaduló üzemanyagárak: a kormány közbelép

„Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni” – így jelentette be hétfő délután Orbán Viktor miniszter­elnök, hogy a kormányzat védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra. Ez azt jelenti, hogy kedd hajnaltól a kiskereskedelmi forgalomban egy liter benzin nem kerülhet többe 595 forintnál, a gázolaj esetében 615 forint lehet a maximum.

Március elején az iráni háború miatt jelentősen emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára, hétfő reggelre a brent típus hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett, és bár később korrigált valamelyest, még így is magas maradt. Közben pedig a forint is gyengült, a dollár árfolyama a 340-es szint fölé nőtt. Ez a két hatás együtt erősen megdobta a magyar üzemanyagárakat is.