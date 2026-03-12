Hatalmas robbanás rázta meg az olaj árát: még csak most jöhet az igazi drágulás
Egyelőre nem csitul a konfliktus intenzitása a Közel-Keleten.
Ha le akartok válni az olcsó orosz olajról, akkor miből akartok 480 forintos benzint?
„Elszánt tiszás kommentelőimet kérdem: ha le akartok válni az olcsó orosz olajról, akkor miből akartok 480 forintos benzint? Abból a szállítással együtt 1200 forintért finomítható szaúdi olajból, ami amúgy két hete nem is jön Európába?”
