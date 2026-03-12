Felmérések bizonyítják: reális lehet Orbán Viktor elképzelése, ez nagyot fog szólni

Deák megjegyezte, ezek az adatok a teljes népesség körében értendőek, amiben benne vannak a bizonytalanok is, így a várható választási eredmény ennél nagyobb előnyt is hozhat a bizonytalanok sikeres megszólításával.

Az alábbi körzetekben mutatkozik markáns fideszes előny:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26 százalékos,

2. a Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22 százalékos,

3. Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke) szintén 22 százalékos,

4. a Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke) 20 százalékos,

5. a Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke) 19 százalékos,

6. a Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13 százalékos,

7. a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10 százalékos,

8. a Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10 százalékos,

9. a Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10 százalékos,

10. Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke) 9 százalékos,

11. a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9 százalékos,

12. a billegőnek számító Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke) 6 százalékos,

13. a szintén billegő Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke) ugyancsak 6 százalékos a Fidesz előnye.

