03. 12.
csütörtök
deák dániel felmérés fidesz vármegye előny választás orbán viktor

Felmérések bizonyítják: reális lehet Orbán Viktor elképzelése, ez nagyot fog szólni

2026. március 12. 09:43

Tizenhárom választókerület adatai kerültek eddig nyilvánosságra, melyekből országos következtetéseket is le lehet vonni.

2026. március 12. 09:43
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtöki Facebook-bejegyzésében arról írt, sorra szivárognak ki a belső felmérések az egyéni körzetekből. Már 13 egyéni körzet kutatási adata került nyilvánosságra, melyekből országos következtetéseket is le lehet vonni. 

A szakértő hangsúlyozta, a korábbi fideszes bástyák továbbra is erősek, míg több kifejezetten billegő egyéni körzetben is vezet a Fidesz. 

Mindez azt jelzi, hogy 

egy jó mozgósítással és kampányhajrával reális lehet Orbán Viktor célkitűzése, aki 80 feletti egyéni körzet megnyerését tűzte ki célul a 106-ból.

Deák megjegyezte, ezek az adatok a teljes népesség körében értendőek, amiben benne vannak a bizonytalanok is, így a várható választási eredmény ennél nagyobb előnyt is hozhat a bizonytalanok sikeres megszólításával.

Az alábbi körzetekben mutatkozik markáns fideszes előny:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26 százalékos,
2. a Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22 százalékos,
3. Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke) szintén 22 százalékos,
4. a Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke) 20 százalékos,
5. a Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke) 19 százalékos,
6. a Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13 százalékos,
7. a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10 százalékos,
8. a Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10 százalékos,
9. a Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10 százalékos,
10. Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke) 9 százalékos,
11. a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9 százalékos,
12. a billegőnek számító Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke) 6 százalékos,
13. a szintén billegő Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke) ugyancsak 6  százalékos a Fidesz előnye.

További részletes adatok és grafikonok a Mandiner összeállításában ITT olvashatók.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

2026. március 12. 11:04
Ezt a választást - a most közöltektől függetlenül is - lefutottnak érzem. DE arra nagyon kell figyelni, mi lesz utána, mert ezt a végletekig felhergelt tiszás csőcseléket nehéz lesz lecsillapítani.
Galsó Atya
2026. március 12. 10:38
106-13=93 93 körzetben a Tisza vezet magasan. Csak ugye a Fidesz kizárólag a nekik kedvező felméréseket hozza nyilvánosságra, hogy ezzel igyekezzen megtéveszteni a szavazókat! (ironia)
robertdenyiro
2026. március 12. 10:30
>>>> narancsligetrobertdenyiro 2026. március 12. 10:09 Mondjuk belőletek, deportálva lesztek Kijevbe. <<<< Honnan leszünk deportálva? És kik deportálnak pontosan kiket? Miért épp Kiyivbe? Ez nem logikus. Hazudj valami mást.
johannluipigus
2026. március 12. 10:14
@narancsliget @Mondjuk belőletek, deportálva lesztek Kijevbe." Akkor gyere, deportáljál, te kis kígyóvállú geci! Beleidnek azért hozzál tekenőt!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.