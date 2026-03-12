Felmérések bizonyítják: reális lehet Orbán Viktor elképzelése, ez nagyot fog szólni

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tizenhárom választókerület adatai kerültek eddig nyilvánosságra, melyekből országos következtetéseket is le lehet vonni.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtöki Facebook-bejegyzésében arról írt, sorra szivárognak ki a belső felmérések az egyéni körzetekből. Már 13 egyéni körzet kutatási adata került nyilvánosságra, melyekből országos következtetéseket is le lehet vonni.
A szakértő hangsúlyozta, a korábbi fideszes bástyák továbbra is erősek, míg több kifejezetten billegő egyéni körzetben is vezet a Fidesz.
Mindez azt jelzi, hogy
egy jó mozgósítással és kampányhajrával reális lehet Orbán Viktor célkitűzése, aki 80 feletti egyéni körzet megnyerését tűzte ki célul a 106-ból.
Deák megjegyezte, ezek az adatok a teljes népesség körében értendőek, amiben benne vannak a bizonytalanok is, így a várható választási eredmény ennél nagyobb előnyt is hozhat a bizonytalanok sikeres megszólításával.
Az alábbi körzetekben mutatkozik markáns fideszes előny:
1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke) brutális, 26 százalékos,
2. a Veszprém vármegyei 4-es számú körzetben (Pápa és környéke) 22 százalékos,
3. Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke) szintén 22 százalékos,
4. a Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke) 20 százalékos,
5. a Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke) 19 százalékos,
6. a Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salgótarján és Pásztó környéke) 13 százalékos,
7. a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzetben (Mezőkövesd és környéke) 10 százalékos,
8. a Pest vármegyei 9-es körzetben (Csepel-sziget déli része) 10 százalékos,
9. a Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke) 10 százalékos,
10. Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke) 9 százalékos,
11. a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben pedig 9 százalékos,
12. a billegőnek számító Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke) 6 százalékos,
13. a szintén billegő Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke) ugyancsak 6 százalékos a Fidesz előnye.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala