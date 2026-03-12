Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mi hazánk bűnvadászok index meta

Lépett a Facebook: törölte a Bűnvadászok csatornáját, a Mi Hazánk válaszlépést emleget

2026. március 12. 09:16

A 167 ezer követővel rendelkező csapat ellen már több eljárást is indítottak.

2026. március 12. 09:16
null

Szerdán a Meta törölte a Bűnvadászok nevű csoport 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalát. A csoport ellen korábban már több alkalommal indult hatósági eljárás, a csapat olyan bűnügyek mögé állt be, amelyet szerintük a magyar hatóságok nem tudtak megoldani. A Mi Hazánkhoz ezer szálon kötődő csoportot Bartal András, a párt 15. kerületi önkormányzati képviselője hozta létre évekkel ezelőtt, a YouTube-on videóik sokszor százezres megtekintést értek el. 

A Mi Hazánk az üggyel kapcsolatban a Facebookon azt írta, a Meta ismét súlyosan beavatkozik a magyarországi választásokba, szerintük a Facebook semmiféle valós indokot nem közölt, a törlés során csak annyit írtak, hogy „veszélyes személyekre és szervezetekre” az oldal. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az újabb brutális cenzúra miatt jogi lépéseket teszünk a Meta ellen, de sajnos azt már tudjuk, hogy a Zuckerberg-csapat a jogerős bírósági ítéleteket sem hajtja végre, mert törvények felettinek gondolják magukat”

– írja a párt, amely szerint a Meta választásokba való folyamatos beavatkozása miatt meg fogja óvni a választások eredményét. 

Tavaly tavasszal a Bűnvadászok több tagját elfogta a rendőrség, a hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrök bejelentésre mentek a helyszínre, ahonnan összesen 9 főt állítottak elő bűncselekmény gyanúja miatt. Az előállítottak közül 8 főt csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntett megalapozott gyanúja miatt, 1 főt pedig kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Idén februárban hivatalos ügyészségi eljárás indul a magukat Bűnvadászoknak nevező önjelölt igazságosztók ellen, mint azt az Index a Nemzeti Közleménytár (NKT) közleményében észrevette, a vád csoportos önbíráskodás és személyi szabadság megsértése.

Ferenczik József egyéni vállalkozó feljelentése szerint a videóban látható akció kísérteties párhuzamot mutat a náci diktatúra hajnalán látott SA-terrorral: civilek provokálnak bűncselekményt, majd fizikai erőszakkal és megfélemlítéssel „ítélkeznek”, miközben a rendőrség passzív asszisztenciával legitimálja az önbíráskodást. A beadvány továbbá követeli a hivatali visszaélést elkövető rendőrök felelősségre vonását is.

Nyitókép: Bartal András Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
crydog
•••
2026. március 12. 11:11 Szerkesztve
Mihazánk...sunyi párt..oda véleményez, oda nyilatkozik ahonnan éppen a szavazói százalékokat remélik. Nehezen lemosható a szélső-jobbik utóhatás..hol erre hol arra fordulva szidják a Fideszt, vagy az ellenzéket..éppen merről fúj a szél. Így volt anno a Spinoza-ház térdreborulás, meg a Kurcsányra átszavazás is. A volt jobbikosok Orbán gyűlölő fele Poloskát imádja, a kipergettek meg mentek a Mihazánkhoz. Csak az a baj hogy a Fidesztől jobbra lévők már csúnyán leszerepeltek a szélkakas mentalitással. Se nemzetközi kapcsolatok, se tényleges kormányprogram..csak hőbörgés, szájtépés..mint a Bűnvadászokban ..amikor párszor tényleg a törvényesség határait súrolták.
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2026. március 12. 10:59
Láttam néhány műsort. Valóban segítettek több embernek, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek és nem találtak segítséget, megoldást önállóan.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 12. 10:22
Érdekes, csak az "akasszuk fel orbán viktort az unokáival együtt" csoportokat nem törlik...
Válasz erre
4
0
Zsolt75
2026. március 12. 10:22
Dávid dóra kitűnően teljesít.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!