Lépett a Facebook: törölte a Bűnvadászok csatornáját, a Mi Hazánk válaszlépést emleget

Szerdán a Meta törölte a Bűnvadászok nevű csoport 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalát. A csoport ellen korábban már több alkalommal indult hatósági eljárás, a csapat olyan bűnügyek mögé állt be, amelyet szerintük a magyar hatóságok nem tudtak megoldani. A Mi Hazánkhoz ezer szálon kötődő csoportot Bartal András, a párt 15. kerületi önkormányzati képviselője hozta létre évekkel ezelőtt, a YouTube-on videóik sokszor százezres megtekintést értek el.

A Mi Hazánk az üggyel kapcsolatban a Facebookon azt írta, a Meta ismét súlyosan beavatkozik a magyarországi választásokba, szerintük a Facebook semmiféle valós indokot nem közölt, a törlés során csak annyit írtak, hogy „veszélyes személyekre és szervezetekre” az oldal.