Lépett a Facebook: törölte a Bűnvadászok csatornáját, a Mi Hazánk válaszlépést emleget

A 167 ezer követővel rendelkező csapat ellen már több eljárást is indítottak.
Szerdán a Meta törölte a Bűnvadászok nevű csoport 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalát. A csoport ellen korábban már több alkalommal indult hatósági eljárás, a csapat olyan bűnügyek mögé állt be, amelyet szerintük a magyar hatóságok nem tudtak megoldani. A Mi Hazánkhoz ezer szálon kötődő csoportot Bartal András, a párt 15. kerületi önkormányzati képviselője hozta létre évekkel ezelőtt, a YouTube-on videóik sokszor százezres megtekintést értek el.
A Mi Hazánk az üggyel kapcsolatban a Facebookon azt írta, a Meta ismét súlyosan beavatkozik a magyarországi választásokba, szerintük a Facebook semmiféle valós indokot nem közölt, a törlés során csak annyit írtak, hogy „veszélyes személyekre és szervezetekre” az oldal.
Az újabb brutális cenzúra miatt jogi lépéseket teszünk a Meta ellen, de sajnos azt már tudjuk, hogy a Zuckerberg-csapat a jogerős bírósági ítéleteket sem hajtja végre, mert törvények felettinek gondolják magukat”
– írja a párt, amely szerint a Meta választásokba való folyamatos beavatkozása miatt meg fogja óvni a választások eredményét.
Tavaly tavasszal a Bűnvadászok több tagját elfogta a rendőrség, a hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrök bejelentésre mentek a helyszínre, ahonnan összesen 9 főt állítottak elő bűncselekmény gyanúja miatt. Az előállítottak közül 8 főt csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntett megalapozott gyanúja miatt, 1 főt pedig kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.
Idén februárban hivatalos ügyészségi eljárás indul a magukat Bűnvadászoknak nevező önjelölt igazságosztók ellen, mint azt az Index a Nemzeti Közleménytár (NKT) közleményében észrevette, a vád csoportos önbíráskodás és személyi szabadság megsértése.
Ferenczik József egyéni vállalkozó feljelentése szerint a videóban látható akció kísérteties párhuzamot mutat a náci diktatúra hajnalán látott SA-terrorral: civilek provokálnak bűncselekményt, majd fizikai erőszakkal és megfélemlítéssel „ítélkeznek”, miközben a rendőrség passzív asszisztenciával legitimálja az önbíráskodást. A beadvány továbbá követeli a hivatali visszaélést elkövető rendőrök felelősségre vonását is.
Nyitókép: Bartal András Facebook-oldala