Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hungaromet dél - dunántúl somogy vármegye fejér vármegye bács - kiskun vármegye jégeső pest vármegye

Kilenc vármegyére adtak ki figyelmeztetést: nagy fordulat jön az időjárásban

2026. március 12. 06:50

A szép tavaszi idő után komolyabb zivatar és jégeső is előfordulhat.

2026. március 12. 06:50
null

Ma a déli óráktól főként a Dél-Dunántúlon és a középső megyékben előfordulhatnak zivatarok, amelyek estére megszűnnek. A zivatarokat lokálisan jelentős mennyiségű, akár 15-20 milliméter, vagy annál is több csapadék, szélerősödés és apró szemű jég kísérheti – írja a HungaroMet

Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A veszélyjelzést az alábbi vármegyékre adták ki:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • Pest vármegye
  • Baranya vármegye
  • Bács-Kiskun vármegye
  • Csongrád-Csanád vármegye
  • Fejér vármegye
  • Somogy vármegye
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  • Tolna vármegye
  • Veszprém vármegye

 

Nyitókép: PETER KNEFFEL / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bananoxid
2026. március 12. 09:42
A Tisza tehet róla.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 12. 08:20
Jégcsapás!!!!
Válasz erre
0
0
tippan
2026. március 12. 07:53
Ez mitől lenne fordulat? Ismeritek a szó jelentését?
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. március 12. 07:32
Mindenki nagyon vigyázzon magára, senki se menjen villám alá!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!