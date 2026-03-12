Kilenc vármegyére adtak ki figyelmeztetést: nagy fordulat jön az időjárásban

Ma a déli óráktól főként a Dél-Dunántúlon és a középső megyékben előfordulhatnak zivatarok, amelyek estére megszűnnek. A zivatarokat lokálisan jelentős mennyiségű, akár 15-20 milliméter, vagy annál is több csapadék, szélerősödés és apró szemű jég kísérheti – írja a HungaroMet.

Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A veszélyjelzést az alábbi vármegyékre adták ki: