Kiadták a figyelmeztetést az ország egyik felére – tíz vármegyében lehet jégcsapás

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Leszakad az ég.
A HungaroMet arról ír, hogy reggel a még felhősebb nyugati tájakon szakadozik a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett
általában napos idő várható.
Hozzáteszik: napközben a Dunántúlon magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, ott záporok, zivatarok is képződhetnek, amelyek kelet, majd délkelet felé tevődnek.
A légmozgás döntően gyenge marad, csak a csapadékgócok környezetében lehet élénk vagy erős a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15, 16 fok körül alakul. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.
A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. tíz vármegyére adta ki a figyelmeztetést: szerdán a déli óráktól előbb az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is
előfordulhatnak helyenként zivatarok. Az intenzívebb gócokat apró szemű jég, esetleg szélerősödés kísérheti
– hangsúlyozzák.
Nyitókép: PETER KNEFFEL / AFP