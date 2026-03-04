Kiadták a figyelmeztetést az ország egyik felére – tíz vármegyében lehet jégcsapás

A HungaroMet arról ír, hogy reggel a még felhősebb nyugati tájakon szakadozik a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett

általában napos idő várható.

Hozzáteszik: napközben a Dunántúlon magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, ott záporok, zivatarok is képződhetnek, amelyek kelet, majd délkelet felé tevődnek.