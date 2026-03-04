Ft
hungaromet jégeső időjárás zivatar

Kiadták a figyelmeztetést az ország egyik felére – tíz vármegyében lehet jégcsapás

2026. március 04. 07:39

Leszakad az ég.

2026. március 04. 07:39
null

A HungaroMet arról ír, hogy reggel a még felhősebb nyugati tájakon szakadozik a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett 

általában napos idő várható.

Hozzáteszik: napközben a Dunántúlon magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, ott záporok, zivatarok is képződhetnek, amelyek kelet, majd délkelet felé tevődnek.

A légmozgás döntően gyenge marad, csak a csapadékgócok környezetében lehet élénk vagy erős a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15, 16 fok körül alakul. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. tíz vármegyére adta ki a figyelmeztetést: szerdán a déli óráktól előbb az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is 

előfordulhatnak helyenként zivatarok. Az intenzívebb gócokat apró szemű jég, esetleg szélerősödés kísérheti

– hangsúlyozzák.

Nyitókép: PETER KNEFFEL / AFP

pandalala
2026. március 04. 09:33
youtube.com/watch?v=jDmw3sOJwkA "A nemzetközi helyzet egyre fokozódik"
tapir32
2026. március 04. 08:48
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
KOMAX
2026. március 04. 07:55
Mi az a jégcsapás?????? Te kibaszott idióta...
counter-revolution
2026. március 04. 07:45
Jégcsapás, az, idióta bulvárszarmunkás. Jégrakéták fognak záporozni a gonosz Iránnak köszönhetően, nyomorultak.
