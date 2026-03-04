Megérkezett Ukrajna hivatalos magyarázata a magyarok elleni kőolajblokádra: „Kívülről nem látszik”

Fogta magát Hernádi Zsolt, besétált az ATV stúdiójába és olyat mondott, aminek nagyon nem fog örülni Zelenszkij (VIDEÓ)
Teljesen egyértelmű, hogy az ukrán elnök hazudott.
Súlyos belső károkra hivatkozik a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna, ugyanakkor senkit nem engednek a vezeték közelébe. Ez mennyire hiteles?
Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter keddi sajtótájékoztatóján közölte: a Barátság-kőolajvezeték belső berendezései súlyosan megsérültek az orosz támadás következtében, állítása szerint a támadás a Brody szivattyúállomást érte, ahol egy orosz drón az egyik legnagyobb, 75 ezer köbméteres tartályt találta el – erről az Index tudósít.
„Egy orosz drón eltalálta az egyik legnagyobb tartályt.
Ez Európa legnagyobb tartálya, 75 000 köbméter olajat tartalmaz.
Abban a pillanatban 25 000 köbméter olaj volt benne. Az olaj egy részét már a tűz idején, egy nagy technológiai és ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében, csövekbe szivattyúzták. Az olaj gyakorlatilag forrásban volt” – mondta az energiaügyi miniszter.
Denisz Smihal szerint a csővezeték belső berendezéseinek, különféle érzékelőinek és más berendezéseinek nagy része a hőmérsékleti viszonyok miatt megsérült. Szerinte
ez kívülről nem látszik, de ez nagy munkát jelent.
Jelenleg a Naftogaz vállalat befejezi a hibajavítást. A befejezés után kiszámítják a költségvetést, az időt és a szükséges eszközöket ahhoz, hogy ezt megjavítsák, és továbbra is fizikailag irányíthassák ezt az olajvezetéket.”
Ahogy megírtuk több cikkünkben, az ukránok maguknak is ellentmondanak:
néhol maguk is arról beszélnek, hogy politikai okokból nem indítják újra a hazánk ellátásához létfontosságú vezetéket, néhol arról, hogy fizikai okok léptek föl – ezt azonban nem engedik ellenőrizni senkinek,
így marad az első opció, mint valóság.
„Ukrajna mindent feljegyez a fekete füzetébe, és a háború után mindenkivel elszámol” – hangoztatta az ukrán politológus.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Az amerikai elnök nem stratégiai fontossága miatt szeretné, hogy véget érjen a háború, hanem a sok fölösleges halál miatt.
A katonai elemző szerint nem lesz gyors béke.