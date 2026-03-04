Ft
03. 04.
szerda
háború olaj tisza párt denisz smihal Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ukrajna

Megérkezett Ukrajna hivatalos magyarázata a magyarok elleni kőolajblokádra: „Kívülről nem látszik”

2026. március 04. 08:58

Súlyos belső károkra hivatkozik a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna, ugyanakkor senkit nem engednek a vezeték közelébe. Ez mennyire hiteles?

2026. március 04. 08:58
null

Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter keddi sajtótájékoztatóján közölte: a Barátság-kőolajvezeték belső berendezései súlyosan megsérültek az orosz támadás következtében, állítása szerint a támadás a Brody szivattyúállomást érte, ahol egy orosz drón az egyik legnagyobb, 75 ezer köbméteres tartályt találta el – erről az Index tudósít.

„Egy orosz drón eltalálta az egyik legnagyobb tartályt. 

Ez Európa legnagyobb tartálya, 75 000 köbméter olajat tartalmaz. 

Abban a pillanatban 25 000 köbméter olaj volt benne. Az olaj egy részét már a tűz idején, egy nagy technológiai és ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében, csövekbe szivattyúzták. Az olaj gyakorlatilag forrásban volt” – mondta az energiaügyi miniszter.

Denisz Smihal szerint a csővezeték belső berendezéseinek, különféle érzékelőinek és más berendezéseinek nagy része a hőmérsékleti viszonyok miatt megsérült. Szerinte 

ez kívülről nem látszik, de ez nagy munkát jelent. 

Jelenleg a Naftogaz vállalat befejezi a hibajavítást. A befejezés után kiszámítják a költségvetést, az időt és a szükséges eszközöket ahhoz, hogy ezt megjavítsák, és továbbra is fizikailag irányíthassák ezt az olajvezetéket.”

Ahogy megírtuk több cikkünkben, az ukránok maguknak is ellentmondanak: 

néhol maguk is arról beszélnek, hogy politikai okokból nem indítják újra a hazánk ellátásához létfontosságú vezetéket, néhol arról, hogy fizikai okok léptek föl – ezt azonban nem engedik ellenőrizni senkinek,

 így marad az első opció, mint valóság.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Eugen Kotenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

zakar zoltán béla
2026. március 04. 09:39
Ha a gatyádban egy bolha beléd csíp,akkor az nem igaz,mert nem látod?!
Treeoflife
2026. március 04. 09:36
Ott valószínű, egy csőgörény engedte le a "bélgázát". Lehet, hogy az robbant, és ezért nem látszik kívülről?
timurida
2026. március 04. 09:32
Ha a Fidesz elsöprő győzelmet arat, azt ukrajnának, a birodalmi politikusuknak és a magyarországi ellenzéknek lehet megköszönni. Ezt mondom minden lelkileg megroggyant, betegesen Orbán-gyűlölő magyar választópolgárnak.
machet
2026. március 04. 09:29
Elmentek ti a büdös k anyátokba.Mindenkinek az ukrán ügynök köcsög ellen kell szavazni.
