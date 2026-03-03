Fogta magát Hernádi Zsolt, besétált az ATV stúdiójába és olyat mondott, aminek nagyon nem fog örülni Zelenszkij (VIDEÓ)

A Mol-vezérigazgatója leszögezte: üzemképes állapotban van a Barátság kőolajvezeték
A műholdfelvételek az ukrajnai vezeték épségéről tanúskodnak.
Teljesen egyértelmű, hogy az ukrán elnök hazudott.
Mint ismert, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában szerepelt hétfőn este, és világos választ adott a legégetőbb kérdésekre a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. A beszélgetésből Orbán Viktor is megosztott részleteket.
A műsorvezető Rónai Egon föltette a kérdést: „Önöknek van-e információjuk arról, hogy megjavították-e az ukránok ezt a vezetéket? Van-e olyan kapcsolatuk Ukrajnában, amelyiktől ezt vissza tudják igazoltatni?”
„Nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt” – jelentette ki Hernádi.
Hozzáfűzte: az ukrajnai kollégáktól folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak gyakorlatilag a tűz kitörése után, hogy néhány napon belül lokalizálják a tüzet, eloltják és néhány napon belül a vezetéket újraindítják.
Ők valóban el akarták indítani a vezetéket. Amikor nekünk azt mondják, hogy 2-3 nap, akkor meg is indokolják, hogy ezalatt a 2-3 nap alatt mi fog történni. És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni”
– közölte Hernádi Zsolt, hozzátéve, hogy ezt kimondták. Mint mondta, folyamatosan megy a tárgyalás, most az ukránok azt mondják, hogy különböző munkálatokat kell még elvégezni, és azoknak beláthatatlan az átfutási ideje.
Az interjú óta egyébként maga Volodimir Zelenszkij is bevallotta, hogy politikai okok miatt nem indítja újra a vezetéket Magyarország felé, így csak megerősítette, amit a magyar kormány a kezdetektől állított.
Orbán Viktor így összegezett a Facebook-posztban: „Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.
Hát persze! Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.
Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.”
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
