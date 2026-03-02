A Mol-vezérigazgatója leszögezte: üzemképes állapotban van a Barátság kőolajvezeték

Egy héttel ezelőtt még arról kellett volna beszélni, milyen következményei lesznek a magyar üzemanyag-ellátásra a Barátság kőolajvezeték leállásának, most azonban az iráni konfliktus okoz újabb bizonytalanságot – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.

Mint fogalmazott: továbbra is kérdéses, milyen piaci hatása lesz annak, ha a Közel-Kelet térségéből nem jut ki az olaj a világpiacra. A kőolaj szállítmányok elakadásának oka, hogy bár a Hormuzi-szoros hivatalosan nincs lezárva, de az áthaladás nem tekinthető biztonságosnak. Emiatt jelenleg a világ olajtermelésének 7–8 százaléka várakozik a továbbhaladásra, ami már most megjelent az árakban.