A Mol-vezérigazgatója leszögezte: üzemképes állapotban van a Barátság kőolajvezeték

Hernádi Zsolt úgy fogalmazott, ha ellátási zavar lépne fel Magyarországon, akkor derülne ki igazán, hogy az ár csak másodlagos kérdés. Emelkedésre ugyanis egész biztos számítani lehet, de a fő kockázat az, hogy lesz-e elég import az európai piacra.
Ezen aggályok oka, hogy a hazai dízelfelhasználás mintegy 30 százaléka importból származott, amely 2025 januárjáig főként Oroszországból érkezett, ám ez a forrás használhatatlanná vált. Hernádi Zsolt úgy fogalmazott:
Itt látszik, hogy nem voltak komolyan végiggondolva a szankciók. Egy jól működő rendszerről vágjuk le magunkat, és ebbe a helyzetbe pont akkor kerültünk, amikor megjelent egy háborús konfliktus.”
Az eset kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök két műholdfelvételt is közzétett: az egyiken a Barátság vezeték közelében keletkezett tűz látható, a másikon már a tűz nélküli állapot. Hernádi hangsúlyozta, hogy ezek alapján a hazánk ellátását biztosító vezeték nem sérült meg.