hernádi zsolt magyarország horvátország Ukrajna mol Irán

A Mol-vezérigazgatója leszögezte: üzemképes állapotban van a Barátság kőolajvezeték

2026. március 02. 22:04

A műholdfelvételek az ukrajnai vezeték épségéről tanúskodnak.

2026. március 02. 22:04
null

Egy héttel ezelőtt még arról kellett volna beszélni, milyen következményei lesznek a magyar üzemanyag-ellátásra a Barátság kőolajvezeték leállásának, most azonban az iráni konfliktus okoz újabb bizonytalanságot – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.

Mint fogalmazott: továbbra is kérdéses, milyen piaci hatása lesz annak, ha a Közel-Kelet térségéből nem jut ki az olaj a világpiacra. A kőolaj szállítmányok elakadásának oka, hogy bár a Hormuzi-szoros hivatalosan nincs lezárva, de az áthaladás nem tekinthető biztonságosnak. Emiatt jelenleg a világ olajtermelésének 7–8 százaléka várakozik a továbbhaladásra, ami már most megjelent az árakban.

A dízel ára azonnal 20 százalékkal emelkedett, mivel a globális dízelfelhasználás 16 százaléka ezen az útvonalon haladna át. A földgáz ára szintén jelentősen nőtt: 32 dollárról 40 dollárra.

Katar bejelentette az LNG-termelés leállítását, ami azonnali hiányt eredményezett. Ennek ellenér azonban az európai föld alatti gáztárolók átlagos töltöttsége mindössze 30 százalék, holott már meg kellett volna kezdeni az LNG elraktározását. Korábban ezt orosz gázzal oldották meg, de a szankciók miatt erre nincs lehetőség, így a világpiacról kell beszerezni a szükséges mennyiséget.

Hernádi Zsolt úgy fogalmazott, ha ellátási zavar lépne fel Magyarországon, akkor derülne ki igazán, hogy az ár csak másodlagos kérdés. Emelkedésre ugyanis egész biztos számítani lehet, de a fő kockázat az, hogy lesz-e elég import az európai piacra.

Ezen aggályok oka, hogy a hazai dízelfelhasználás mintegy 30 százaléka importból származott, amely 2025 januárjáig főként Oroszországból érkezett, ám ez a forrás használhatatlanná vált. Hernádi Zsolt úgy fogalmazott: 

Itt látszik, hogy nem voltak komolyan végiggondolva a szankciók. Egy jól működő rendszerről vágjuk le magunkat, és ebbe a helyzetbe pont akkor kerültünk, amikor megjelent egy háborús konfliktus.”

Az eset kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök két műholdfelvételt is közzétett: az egyiken a Barátság vezeték közelében keletkezett tűz látható, a másikon már a tűz nélküli állapot. Hernádi hangsúlyozta, hogy ezek alapján a hazánk ellátását biztosító vezeték nem sérült meg.

A vezérigazgató elmondása szerint a vezeték irányítóközpontja nem sérült, mivel a szovjet tervezésű rendszereknél biztonsági okokból egymástól távol helyezték el az ilyen létesítményeket, elkerülve a láncreakciós katasztrófát.

Hernádi Zsolt tájékoztatott, hogy a MOL folyamatosan azt a tájékoztatást kapja az ukrán féltől, hogy néhány napon belül újraindítják a szállítást, ám ezt rendre elhalasztották arra hivatkozva, hogy nem született meg a szükséges döntés.

A vezérigazgató rámutatott: nem véletlen, hogy a Mol 2027-ig engedélyt kapott orosz kőolaj vásárlására, ugyanis a vállalat technológiailag még nem volt képes átállni alternatív forrásokra. A Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán Horvátország jelezte, nem továbbít orosz olajat politikai engedélyekre hivatkozva. A hivatalos álláspont szerint, ha vízi úton Horvátország partjaihoz ér a kőolaj, akkor a horvát fél vizsgálni fogja annak továbbításának lehetőségeit.

Amennyiben azonban Horvátország fenntartja az orosz olajról alkotott álláspontját, Magyarországon csökkenhet a jó minőségű üzemanyag előállítása, és nőhet az import, ami drágulást hozhat.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 6 komment

tapir32
2026. március 02. 22:51
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 02. 22:50
A háborúról kell leválni és nem az orosz olajról és gázról! Irracionális az orosz energiahordozókról és nyersanyagokról leválni. Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába. Litvánia az orosz gáz és olaj átcímkézésének egyik központja.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 02. 22:48
Le a Zselenszkij juntával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. március 02. 22:26
Kit érdekel a drágulást? A lényeg az, hogy a hős ukrán partizánok, Szent - Zelenszkij a végső győzelem dicsősségében sütkérezzenek, első helyzetet érjenek ezt a gyűjtsd az arany WC-t mozgalomban..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!