kormány háború szijjártó péter magyarország mesterterv Európai Unió ukrajna orbán viktor

A miniszter elárulta, mi a brüsszeli mesterterv megakadályozásának a neve

2026. március 02. 22:27

„A magyarok pénzének Magyarországon van a helye” – jelentette ki Szijjártó Péter Várpalotán egy lakossági fórumon.

2026. március 02. 22:27
null

A brüsszeli mesterterv megakadályozásának neve Magyarország és Orbán Viktor, ha ugyanis a jelenlegi nemzeti kormány marad hatalmon, akkor hazánk folytatni fogja szuverén, nem megalkuvó politikáját – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Várpalotán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban megtartott lakossági fórumon a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely által kidolgozott „mestertervről” beszélt, amelynek a célja 

  • Magyarországot belerángatni a háborúba, 
  • a magyar emberek pénzét elvinni Ukrajnába, 
  • illetve a szomszéd országot felvenni az Európai Unióba.

Pontosan tudják, hogy a terv megakadályozásának a neve Magyarország és a terv megakadályozásának tulajdonneve Orbán Viktor. Pontosan tudják azt, hogy ha Magyarországon mi maradunk kormányon, és ha Magyarországon a jövőben is egy szuverén nemzeti kormány lesz, akkor az nem lesz egy Brüsszelnek engedelmes kormány, és nem lesz egy Ukrajna-párti kormány, hanem folytatjuk azt a szuverén nemzeti politikát, amelyet 2010 óta látnak" - szögezte le.

„Brüsszelből azt várják, hogy majd szépen itt lesz egy olyan kormány, aki Brüsszelnek engedelmeskedik, s Ukrajna pártján áll. De pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, ez nem így lesz, pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, akkor mi nem fogunk beleegyezni abba, hogy minket belerángassanak a háborúba” – tette hozzá.

„Ha mi maradunk, nem fogunk beleegyezni ezen teljesen őrült pénzügyi támogatási mechanizmusokba, és nem fogunk beleegyezni abba, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába. Szerintünk 

a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, itt kell beruházásokat támogatni, családokat támogatni, 14. havi nyugdíjat adni, és az édesanyák adómentességét meg a rezsicsökkentést finanszírozni. 

És azt is tudják, hogy ha mi jövünk vagy maradunk, akkor Ukrajna nem lesz az Európai Uniónak a tagja” – sorolta.

Európában alig merik felvállalni a véleményüket

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy Európában igen kevesen merik felvállalni a véleményüket egyedül, lényegében csakis a magyar kormány, még ha négyszemközt biztatják is a kollégái bizonyos javaslatokkal kapcsolatban.

„És gyakorlatilag ezek az országok és ezek a politikusok akkor mernek egy picit eltérni a mainstreamtől, hogyha valaki megy előttünk (…) Most legutóbb is a huszadik szankciós csomagot mi megvétóztuk, és mindjárt hárman úgy gondolták, hogy ők sem értenek vele egyet. De ha mi nem vétózunk, s nem lépünk fel, akkor egyhangúság” – vélekedett.

„Így 

Brüsszelben pontosan tudják, hogy ezzel az egész patrióta, brüsszeli mainstreammel szembemenő, nemzeti érdekalapú politikának Magyarország és Orbán Viktor a vezéralakja, 

és ha a magyar kormányt sikerül kiiktatni, akkor azzal a többiektől is elveszik a kedvet és a bátorságot” – folytatta.

„És onnantól kezdve pedig sima hátszéllel, tükörsima vízen hajózhat a brüsszeli mainstream vitorlás. És akkor nincsen a háborúval szembeni álláspont, nincsen a migrációval szembeni álláspont és nincsen a genderrel szembeni álláspont” – fűzte hozzá.

Végül pedig aláhúzta, hogy Brüsszelben azért dühösek Magyarországra, mert hazánk az élő példa, hogy a liberális mainstream az egyetlen sikeres, progresszív, toleráns, elfogadható irányvonal.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

