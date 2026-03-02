A miniszter elárulta, mi a brüsszeli mesterterv megakadályozásának a neve

Magyarországot belerángatni a háborúba,

a magyar emberek pénzét elvinni Ukrajnába,

illetve a szomszéd országot felvenni az Európai Unióba.

Pontosan tudják, hogy a terv megakadályozásának a neve Magyarország és a terv megakadályozásának tulajdonneve Orbán Viktor. Pontosan tudják azt, hogy ha Magyarországon mi maradunk kormányon, és ha Magyarországon a jövőben is egy szuverén nemzeti kormány lesz, akkor az nem lesz egy Brüsszelnek engedelmes kormány, és nem lesz egy Ukrajna-párti kormány, hanem folytatjuk azt a szuverén nemzeti politikát, amelyet 2010 óta látnak" - szögezte le.

„Brüsszelből azt várják, hogy majd szépen itt lesz egy olyan kormány, aki Brüsszelnek engedelmeskedik, s Ukrajna pártján áll. De pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, ez nem így lesz, pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, akkor mi nem fogunk beleegyezni abba, hogy minket belerángassanak a háborúba” – tette hozzá.