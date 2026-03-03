Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
mandiner takács péter szalai laura ovádi péter hegedűs barbara

Takács Péter: „Nem érdemes a bizonytalanra rátolni az összes zsetont” (VIDEÓ)

2026. március 03. 08:00

Szűkebb és tágabb pátriájukról, háborúról-békéről, a Baljós közelség című dokumentumfilmről, Magyar Péterről és pártjáról is beszélgettek a Mandiner Klubestjének vendégei Veszprémben. Hegedűs Barbara és Ovádi Péter országgyűlési képviselőket, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkárt Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese kérdezte.

2026. március 03. 08:00
null

Ma Magyarországon biztonság van, és ha azt mondjuk, hogy a legboldogabb vármegye Veszprém, akkor a legbiztonságosabb vármegye is az. Ezekre kell igazából büszkének lennünk! – szögezte le a Mandiner Klubest teltházas eseményén, a veszprémi CODE Digitális Élményközpontban Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki képviselőtársával, Hegedűs Barbarával és Takács Péter egészségügyi államtitkárral válaszolt Szalai Laura kérdéseire. 

Hegedűs Barbara megerősítette, hogy ezidáig nem sikerül nyilvános vitára hívniuk a térségben a Tisza Párt jelöltjeit – ezzel kapcsolatban 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Takács Péter megjegyezte: „Peti, várlak, gyere!” 

Felidézte azt is, hogy minden jel szerint ő az egyetlen, akinek sikerült nyilvános vitába bocsátkoznia tiszás politikussal, Kulja Andrással – igaz azonban, hogy ez először és eddig utoljára történt… 

A beszélgetésben előkerültek

 az elmúlt 16 év veszprémi kormányzati fejlesztései, amelyekben komoly eredményeket értek el a turizmus területén is, kiemelten a balatoni régióban

– erről Hegedűs Barbara árult el részleteket. Ovádi Péter úgy fogalmazott: minden infrastrukturális beruházás mögött közösségek vannak. Kiemelte az állatvédelem jelentőségét is, amelyet – mondta – a kormányzat nagyon komolyan vesz.

Takács Péter felhívta a jelenlévők figyelmét: 

Az nem lehet, „hogy kéri Laci bácsinak legyen igaza, és a fideszesek érezzék magukat pestisesnek.”

Nem érezzük magunkat annak – szögezte le –, innen üzenjük, hogy „erősek vagyunk és büszkék arra, hogy a nemzeti konzervatív oldalhoz tartozunk!”

A Klubest Szalai Laurával és vendégeivel a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy itt érhető el:

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akyokushinkaimestere
2026. március 03. 08:55
Mandiner klubest.🤦‍♂️A legjobb esti szórakozás.🤦‍♂️😁Szégyen .👍
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 03. 08:34
Tudjak ezt a polymarket fogadoirodanal is....25 millio $-t tettek fel eddig, 63% MP gyozelmere tette a zsetont, a maradek a dagira
Válasz erre
1
1
kalmanok
2026. március 03. 08:02
Hogy "becézik" Taki középső fiát 🤣🤣🤣🤣🤣 A pulya se hülye.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!