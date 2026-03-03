Takács Péter: „Nem érdemes a bizonytalanra rátolni az összes zsetont” (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Szűkebb és tágabb pátriájukról, háborúról-békéről, a Baljós közelség című dokumentumfilmről, Magyar Péterről és pártjáról is beszélgettek a Mandiner Klubestjének vendégei Veszprémben. Hegedűs Barbara és Ovádi Péter országgyűlési képviselőket, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkárt Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese kérdezte.
Ma Magyarországon biztonság van, és ha azt mondjuk, hogy a legboldogabb vármegye Veszprém, akkor a legbiztonságosabb vármegye is az. Ezekre kell igazából büszkének lennünk! – szögezte le a Mandiner Klubest teltházas eseményén, a veszprémi CODE Digitális Élményközpontban Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki képviselőtársával, Hegedűs Barbarával és Takács Péter egészségügyi államtitkárral válaszolt Szalai Laura kérdéseire.
Hegedűs Barbara megerősítette, hogy ezidáig nem sikerül nyilvános vitára hívniuk a térségben a Tisza Párt jelöltjeit – ezzel kapcsolatban
Takács Péter megjegyezte: „Peti, várlak, gyere!”
Felidézte azt is, hogy minden jel szerint ő az egyetlen, akinek sikerült nyilvános vitába bocsátkoznia tiszás politikussal, Kulja Andrással – igaz azonban, hogy ez először és eddig utoljára történt…
A beszélgetésben előkerültek
az elmúlt 16 év veszprémi kormányzati fejlesztései, amelyekben komoly eredményeket értek el a turizmus területén is, kiemelten a balatoni régióban
– erről Hegedűs Barbara árult el részleteket. Ovádi Péter úgy fogalmazott: minden infrastrukturális beruházás mögött közösségek vannak. Kiemelte az állatvédelem jelentőségét is, amelyet – mondta – a kormányzat nagyon komolyan vesz.
Takács Péter felhívta a jelenlévők figyelmét:
Az nem lehet, „hogy kéri Laci bácsinak legyen igaza, és a fideszesek érezzék magukat pestisesnek.”
Nem érezzük magunkat annak – szögezte le –, innen üzenjük, hogy „erősek vagyunk és büszkék arra, hogy a nemzeti konzervatív oldalhoz tartozunk!”
A Klubest Szalai Laurával és vendégeivel a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy itt érhető el: