Takács Péter: „Nem érdemes a bizonytalanra rátolni az összes zsetont” (VIDEÓ)

Ma Magyarországon biztonság van, és ha azt mondjuk, hogy a legboldogabb vármegye Veszprém, akkor a legbiztonságosabb vármegye is az. Ezekre kell igazából büszkének lennünk! – szögezte le a Mandiner Klubest teltházas eseményén, a veszprémi CODE Digitális Élményközpontban Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki képviselőtársával, Hegedűs Barbarával és Takács Péter egészségügyi államtitkárral válaszolt Szalai Laura kérdéseire.

Hegedűs Barbara megerősítette, hogy ezidáig nem sikerül nyilvános vitára hívniuk a térségben a Tisza Párt jelöltjeit – ezzel kapcsolatban