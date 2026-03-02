Migránsok fenyegették meg a Mandiner stábját Berlinben (VIDEÓ)

A Mandiner riporterei, Hoppál Hunor és Móna Márk pár napja Berlinben forgatnak. Hétfőn Hoppál Hunor Gömör Tamás operatőrrel egy piactéren rögzített felvételeket, mikor erélyesen odalépett hozzájuk két arab hátterű személy, és

agresszív felhanggal azt kérték tőlük, hogy mind a kameráról, mind a telefonról töröljék a videókat.

Hoppál Hunor ennek a kérésnek eleget is tett, a férfi szeme láttára törölte a videókat.

A csadoros nő és kísérője stábunknak azt is megjegyezte, hogy a téren nem lehet felvételeket rögzíteni. Operatőrünk erre csak annyit reagált: egy piacról van szó.