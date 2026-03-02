Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mandiner hoppál hunor fenyegetés videó európa felvétel

Migránsok fenyegették meg a Mandiner stábját Berlinben (VIDEÓ)

2026. március 02. 19:17

„Ez itt az új Európa, amit átélhettünk, testközelből Berlinben” – fogalmazott videós bejelentkezésében munkatársunk, Hoppál Hunor.

2026. március 02. 19:17
null

A Mandiner riporterei, Hoppál Hunor és Móna Márk pár napja Berlinben forgatnak. Hétfőn Hoppál Hunor Gömör Tamás operatőrrel egy piactéren rögzített felvételeket, mikor erélyesen odalépett hozzájuk két arab hátterű személy, és 

agresszív felhanggal azt kérték tőlük, hogy mind a kameráról, mind a telefonról töröljék a videókat. 

Hoppál Hunor ennek a kérésnek eleget is tett, a férfi szeme láttára törölte a videókat.

A csadoros nő és kísérője stábunknak azt is megjegyezte, hogy a téren nem lehet felvételeket rögzíteni. Operatőrünk erre csak annyit reagált: egy piacról van szó.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Hoppál megjegyezte, hogy úgy tűnik, az illegális bevándorlás hatásai így is felmérhetők. 

Ez itt az új Európa, amit átélhettünk, testközelből Berlinben” 

– zárta bejelentkezését munkatársunk.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. március 02. 21:12
szoknyás buzi !
Válasz erre
0
0
julcsi-66
•••
2026. március 02. 20:49 Szerkesztve
Berlinben 2024-ben regisztrált bűncselekmények száma (539 049) több mint duplája volt, mint egész Magyarországon (233 500), pedig Berlinnek jóval kevesebb lakosa van mint Magyarországnak, de a bűnözési rátája többszöröse. Találkoztam olyan berlini német családdal akik Magyarországra költöztek a gyerekeikkel együtt emiatt... Szóval a migráció jó és hasznos, ugye libbantak???
Válasz erre
3
0
Lilyana2
2026. március 02. 20:14
Még örüljenek, hogy nem késelték meg őket ezek az oltalmazottak!
Válasz erre
7
0
grenki-2
•••
2026. március 02. 20:02 Szerkesztve
Pont ezt csinálják a cigányok itt Magyarországon. Csak mennyetek el forgatni egy két Magyarországi "nogo" zónába mert hogy vannak itt is már ilyenek, és pont ezt a viselkedést fogjátok megtapasztalni
Válasz erre
5
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!