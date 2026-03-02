Ki akarta matekozni az influenszer, hogy Orbán téved, de a végén ő kapott méretes osztást

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Elemi tényezőket felejtett ki a számításaiból – fel is hívták rá a figyelmét.
Mint ismert, Orbán Viktor az elmúlt napokban arra figyelmeztetett, hogy a benzin ára akár 1000 forint fölé is emelkedhet, ha az orosz helyett a nyugati olajat kellene megvásárolnunk.
A kormányfő rámutatott, friss adatok alapján a nyugati és az orosz olaj hordónkénti ára között 13 dolláros különbség van.
Ebbe kötött bele videójában egy influenszer, aki matematikai alapműveletek segítségével igyekezett kimutatni, hogy a kormányfő számításai nem ehetnek pontosak
– ezzel is azt érzékeltetve, amit a Tisza is kommunikál, hogy a kormány csak riogat a benzin-áremelkedéssel.
Filep Dávid azonban helyretette a dolgokat. Mint rámutatott,
az influenszer kifelejtett néhány tényezőt a számításaikor.
„A matematikus hölgynek megvan-e az a tényező, hogy az autó nem nyers kőolajjal megy és ezt a nyers kőolajat bizony először is el kell juttatni a finomítóba, és
ha hordóban viszik, az borzasztó drága. Márpedig a helyzet az, hogy vezetéken nem tud érkezni a másik típusú kőolaj.
Ráadásul a finomító, amely aztán üzemanyagot készít belőle alapvetően az Ural típusra van tervezve, tehát annak az átállását és a költségeit is fizetni kell. De tovább megyek, mert hogy
ha a piacról eltűnik egy szereplő, akivel már így nincsen árverseny, akkor gondolom, logikus, hogy a versenytárs olyan árat szab meg, amilyet akar”
– fejtette ki videójában Filep Dávid.
A benzin-áremelkedés veszélyét bagatelizáló tiszásokra Deák Dániel is reagált. A politikai elemző azt írta a Facebookon: „Az olcsó orosz olaj ellen dolgozó tiszások figyelmébe: a nyugati Brent típusú kőolaj hordónkénti ára már 79 dollár, míg az orosz Ural típusú ára 59 dollár.
Ezért okoz kárt Magyarországnak Magyar Péter, amikor megálapodik a ukránokkal az orosz kőolaj betiltásáról!”
Nyitókép: Képernyőfotó