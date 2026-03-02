Ft
03. 02.
deák dániel olaj tiszás filep dávid kőolaj benzin orosz Magyar Péter orbán viktor

Ki akarta matekozni az influenszer, hogy Orbán téved, de a végén ő kapott méretes osztást

2026. március 02. 19:38

Elemi tényezőket felejtett ki a számításaiból – fel is hívták rá a figyelmét.

2026. március 02. 19:38
null

Mint ismert, Orbán Viktor az elmúlt napokban arra figyelmeztetett, hogy a benzin ára akár 1000 forint fölé is emelkedhet, ha az orosz helyett a nyugati olajat kellene megvásárolnunk.

A kormányfő rámutatott, friss adatok alapján a nyugati és az orosz olaj hordónkénti ára között 13 dolláros különbség van.

Ebbe kötött bele videójában egy influenszer, aki matematikai alapműveletek segítségével igyekezett kimutatni, hogy a kormányfő számításai nem ehetnek pontosak 

– ezzel is azt érzékeltetve, amit a Tisza is kommunikál, hogy a kormány csak riogat a benzin-áremelkedéssel.

Filep Dávid azonban helyretette a dolgokat. Mint rámutatott, 

az influenszer kifelejtett néhány tényezőt a számításaikor.

„A matematikus hölgynek megvan-e az a tényező, hogy az autó nem nyers kőolajjal megy és ezt a nyers kőolajat bizony először is el kell juttatni a finomítóba, és 

ha hordóban viszik, az borzasztó drága. Márpedig a helyzet az, hogy vezetéken nem tud érkezni a másik típusú kőolaj. 

Ráadásul a finomító, amely aztán üzemanyagot készít belőle alapvetően az Ural típusra van tervezve, tehát annak az átállását és a költségeit is fizetni kell. De tovább megyek, mert hogy 

ha a piacról eltűnik egy szereplő, akivel már így nincsen árverseny, akkor gondolom, logikus, hogy a versenytárs olyan árat szab meg, amilyet akar” 

– fejtette ki videójában Filep Dávid.

A benzin-áremelkedés veszélyét bagatelizáló tiszásokra Deák Dániel is reagált. A politikai elemző azt írta a Facebookon: „Az olcsó orosz olaj ellen dolgozó tiszások figyelmébe: a nyugati Brent típusú kőolaj hordónkénti ára már 79 dollár, míg az orosz Ural típusú ára 59 dollár. 

Ezért okoz kárt Magyarországnak Magyar Péter, amikor megálapodik a ukránokkal az orosz kőolaj betiltásáról!”

Nyitókép: Képernyőfotó
 

grrrgo
2026. március 02. 21:30
Ez a matek kisasszony és az EU trónuson pöffeszkedő Ursula "Úrhölgy" is nyugodtan mondhatta volna: „Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot!” azaz „S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche!” Kb. ennyire vannak a realitással összhangban.
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. március 02. 21:28
A férfi és a nöi politikusok között van egy nagy különbség, ami még az öskori eltérö élethelyzeteik kihívásaiból maradt fel. A férfi vadászok nemcsak a célt, - pl. a mamutot -, látták maguk elött, hanem azt is pontosan meg kellett érezniük, hogy mikor kell kitérni, visszavonulni, elbújni... Tehát a helyzethet való alkalmazkodás is rendkívül fontos volt, nem csak a cél a feladat közvetlen végrehajtása. Erre a nöknek nem volt kimondottan szüksége, ismerték a feleldatikat, azokban ritkán voltak olyan helyzetek, amik kialakították volna bennük a gyors alkalmazkodás, védekezés, taktika és stratégia-váltás ösztöneit Ma már nincsenek mamutok, de van a politika, ami hasonlít a mamutok elleni küzdelemre. A nök kezdenek beletanulni politikába, de nem veszik észre, hogy az pontosan olyan mint a mamutok elleni harc. És ehhez hiányoznak náluk azok a bizonyos ösi ösztönök. A nöi politiku természetesen jót akar, de nem tudja, hogy mikor kell fordulni, váltani, vagy éppen meghátrálni. Ez a baj velük.
Válasz erre
0
0
grrrgo
2026. március 02. 21:25
...ja és a vicces az, hogy az emberek 3-5 dollárt képesek megadni 1 dollárért! (Shubik: dollárárverés) Ezt fejtse meg ez az okoskodó matek zseni kisasszony!
Válasz erre
0
0
grrrgo
2026. március 02. 21:21
Ez van, amikor a matematikus összekeveri a közgazdaságtant a matematikával. pl. a Kereslet Kínálat Görbe (Marshall-kereszt) nem matematika az alapja hanem emberi viselkedés, azaz, ha kétszer annyiért is eladhatok valamit akkor extra profittal fogom eladni. Másik kedvencem a Martin Shubik: dollárárverés "játék" A háborúkba beleölt pénzeket jól szemlélteti, senki sem akar "racionális veszteséggel" kiszálni, ha nyerni is lehet. Ebből erednek az utolsó emberig (és golyóig) típusú harcok. Lásd Németo. és Japán kapitulációja. Csak a berlini Reichstagig kellett elmenni meg pár atombombát felrobbantani és rá is jöttek, hogy jobb békét kötni. A benzin alapját adó olaj nem matek, hanem kőkemény gazdaságtan és politika. A kiscsaj tudhatná!
Válasz erre
0
0
