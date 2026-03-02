Ki akarta matekozni az influenszer, hogy Orbán téved, de a végén ő kapott méretes osztást

Mint ismert, Orbán Viktor az elmúlt napokban arra figyelmeztetett, hogy a benzin ára akár 1000 forint fölé is emelkedhet, ha az orosz helyett a nyugati olajat kellene megvásárolnunk.

A kormányfő rámutatott, friss adatok alapján a nyugati és az orosz olaj hordónkénti ára között 13 dolláros különbség van.