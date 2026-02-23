Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország Ukrajna ellenzék olajár orbán viktor

Nincs több kérdés, Orbán Viktor kimondta: az ellenzéki pártok az ukránok oldalára álltak (VIDEÓ)

2026. február 23. 22:41

Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy a magyarországi benzin ára akár az 1000 forint fölötti szintre is emelkedhet.

2026. február 23. 22:41
null

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán beszélt Magyarország energiahelyzetéről és az olajbeszerzés kérdéséről, hangsúlyozva az ellátásbiztonság és az árkülönbségek veszélyeit.

A kormányfő rámutatott: Magyarország olyan ország, amelynek a földgázt és a kőolajat is külföldről kell beszereznie. Friss adatok alapján a nyugati és az orosz olaj hordónkénti ára között 13 dolláros különbség van, amit Orbán Viktor jelentős összegnek nevezett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor szerint amennyiben Magyarországnak hordónként 13 dollárral többet kellene fizetnie az olajért, annak közvetlen hatása lenne az üzemanyagárakra is. 

Úgy fogalmazott, ez azt eredményezné, hogy a benzin ára az 1000 forint fölötti szintre emelkedne.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint nem politikai vagy ideológiai vitáról van szó, hanem alapvető nemzetbiztonsági, energiabiztonsági és megélhetési kérdésről.

„Nem politikáról beszélünk, nem ideológiáról beszélünk, hanem a legelemibb nemzetbiztonsági, energiabiztonsági és megélhetési kérdésről” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy a parlamentben arra kérte az ellenzéki pártokat: a kérdésben közösen lépjenek fel az ország érdekében. Elmondása szerint azonban azt tapasztalta, hogy az ellenzéki pártok nem a kormány álláspontját támogatták, hanem az ukrán fél oldalára álltak a vitában.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. február 24. 00:25
Ezeknek a komcsiknak a hazaárulás a mindennapi kenyerük, Kunbélától Karácsonyig, a drogos striciig.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 24. 00:07
Minden tisztességes embernek el kell ítélnie a hazájára kezet emelő Magyar Pétert és bandáját.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 23. 23:48
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 23. 23:41
A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, valamennyi szankciós dokumentumot aláírta. Nem tartotta hatékonynak és önpusztítónak tartotta azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!