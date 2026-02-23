Nincs több kérdés, Orbán Viktor kimondta: az ellenzéki pártok az ukránok oldalára álltak (VIDEÓ)

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy a magyarországi benzin ára akár az 1000 forint fölötti szintre is emelkedhet.
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán beszélt Magyarország energiahelyzetéről és az olajbeszerzés kérdéséről, hangsúlyozva az ellátásbiztonság és az árkülönbségek veszélyeit.
A kormányfő rámutatott: Magyarország olyan ország, amelynek a földgázt és a kőolajat is külföldről kell beszereznie. Friss adatok alapján a nyugati és az orosz olaj hordónkénti ára között 13 dolláros különbség van, amit Orbán Viktor jelentős összegnek nevezett.
Orbán Viktor szerint amennyiben Magyarországnak hordónként 13 dollárral többet kellene fizetnie az olajért, annak közvetlen hatása lenne az üzemanyagárakra is.
Úgy fogalmazott, ez azt eredményezné, hogy a benzin ára az 1000 forint fölötti szintre emelkedne.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint nem politikai vagy ideológiai vitáról van szó, hanem alapvető nemzetbiztonsági, energiabiztonsági és megélhetési kérdésről.
„Nem politikáról beszélünk, nem ideológiáról beszélünk, hanem a legelemibb nemzetbiztonsági, energiabiztonsági és megélhetési kérdésről” – fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy a parlamentben arra kérte az ellenzéki pártokat: a kérdésben közösen lépjenek fel az ország érdekében. Elmondása szerint azonban azt tapasztalta, hogy az ellenzéki pártok nem a kormány álláspontját támogatták, hanem az ukrán fél oldalára álltak a vitában.
