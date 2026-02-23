Nincs több kérdés, Orbán Viktor kimondta: az ellenzéki pártok az ukránok oldalára álltak (VIDEÓ)

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint nem politikai vagy ideológiai vitáról van szó, hanem alapvető nemzetbiztonsági, energiabiztonsági és megélhetési kérdésről.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy a parlamentben arra kérte az ellenzéki pártokat: a kérdésben közösen lépjenek fel az ország érdekében. Elmondása szerint azonban azt tapasztalta, hogy az ellenzéki pártok nem a kormány álláspontját támogatták, hanem az ukrán fél oldalára álltak a vitában.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor