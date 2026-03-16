Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány adria szalai piroska szlovák magyarország magyar kijev ukrajna

Kétszeres hátbaszúrás: Nemcsak Kijev, de már a horvátok is a magyar családokat fojtogatják!

2026. március 16. 23:28

A kormányzati védett árnak és a stratégiai tartalékoknak hála egyelőre nem alakultak ki kígyózó sorok a kutakon. A színfalak mögött azonban elképesztően veszélyes geopolitikai kötélhúzás zajlik.

Néhány hete a hazai sajtón is végigsöpört a hír, amikor az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, így január vége óta egyetlen csepp nyersanyag sem érkezett ezen az útvonalon Magyarországra.

Bár a pánik elmaradt a kormány által bevezetett védett árnak hála, és a benzinkutakon sem alakultak ki kígyózó sorok, a felszín alatt egy rendkívül veszélyes geopolitikai és gazdasági kötélhúzás zajlik. A tét ugyanis nem csupán az, hogy miből tankoljuk tele az autót a nyári szabadság idején. Ha a jelenlegi helyzet tartóssá válik, annak olyan árfelhajtó hatása lesz, amit minden magyar család a saját bőrén fog megtapasztalni. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő a Kontextus Cash Talk című műsorában rántotta le a leplet arról, mi is folyik valójában a háttérben.

Kezdjük a legfontosabbal: az ukrán lépés mögött nem műszaki hiba vagy adminisztrációs baki áll. A szakértő egyértelműen fogalmazott, a csapok elzárása kőkemény politikai zsarolás. Kijev célja, hogy nyomást gyakoroljon a magyar kormányra, és gazdasági eszközökkel avatkozzon be a hazai választásokba. A helyzet abszurditását növeli, hogy 

miközben Ukrajna blokkolja az orosz olaj tranzitját, addig áramot, gázt és jelentős mennyiségű finomított üzemanyagot éppen Magyarországról és a szintén érintett Szlovákiából importál. 

A magyar és szlovák finomítók termékei nélkül az ukrán hadigépezet is komoly logisztikai akadályokba ütközne, mégis meghúzták ezt a váratlan döntést.

A kormány és a Mol lépett, és felszabadítottak egyhavi mennyiséget a stratégiai tartalékokból. Ez elegendő arra, hogy az ellátásbiztonság rövid távon ne sérüljön, de hosszú távon nem jelent megoldást. A laikus ilyenkor azonnal rávágja: sebaj, ott az Adria vezeték, hozzunk be olajat a tenger felől, Horvátországon keresztül. Csakhogy a képlet nem ennyire egyszerű, és itt jön a képbe a történet másik, talán még cinikusabb szála.

Szalai Piroska rámutatott, hogy a horvátok is aktívan asszisztálnak a magyarok sarokba szorításához. Az Adria vezetéken keresztül érkező olaj mennyisége meg sem közelíti azt a kapacitást, amelyre Magyarországnak és Szlovákiának szüksége lenne. Miért? A szakértő szerint Zágráb szintén politikai okokból, mesterségesen fogja vissza a szállítást. A háttérben a Mol szerbiai terjeszkedése állhat: 

a magyar olajipari vállalat éppen a szerb finomítók és a helyi olajtársaság felvásárlásán dolgozik, amit a horvátok minden eszközzel igyekszenek lassítani vagy megfúrni. Amíg ez a tranzakció le nem zárul, aligha várható, hogy a horvátok teljes fordulatszámra kapcsolják a szivattyúkat az Adrián.

De mi történik akkor, ha tényleg levágnak minket az orosz Ural típusú kőolajról? Ennek a forgatókönyvnek a gazdasági következményei brutálisak lennének. Jelenleg a magyar üzemanyagárakat és a teljes rezsivédelmi rendszert az tartja egyensúlyban, hogy a Mol az olcsóbb orosz Ural és a drágább északi-tengeri Brent típusú olaj közötti árkülönbségen jelentős extraprofitot realizál. Ezt a hasznot a magyar állam különadók formájában elvonja, és ebből a kasszából finanszírozza a lakossági rezsicsökkentést.

Ha ez a forrás elapad, a dominóelv azonnal érvényesül. Mivel a magyar és a szlovák finomítók technológiai okból sem tudnak teljes mértékben nem Ural típusú kőolajat feldolgozni, valamint időigényes és komoly költsége is van az átalakításuknak, ezért hosszú termeléskiesésükkel kell számolnunk. Ráadásul, mivel a régió finomítói nem rendelkeznek ekkora kapacitással a hirtelen megnövekedett alternatív igények kielégítésére, fizikai áruhiány is fellépne. Szalai Piroska számításai szerint, ha az egész közép-európai régiót levágnák az orosz olajról, az üzemanyagok ára azonnal, literenként 500-600 forinttal ugorna meg. 

Ez azt jelenti, hogy a benzinkutakon pillanatok alatt 1000 forint feletti árakkal szembesülnénk. 

És ez még csak a jéghegy csúcsa: az extraprofitadó kiesésével a rezsicsökkentés finanszírozhatatlanná válna, így a gáz- és áramszámlák is a többszörösükre nőnének. A geopolitikai játszmák árát tehát végül a magyar családok, háztartások fizetnék meg.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. március 16. 23:58
Ezért kellett ezeket a szarháziakat segíteni a hülye MDF-eseknek a testvérháborúban fegyverekkel is! Jelasicsék is milyen szépen meghálálták a segitségeket.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. március 16. 23:55
Némelyek (persze nem sokan) nem is törődnének vele, ha az energia ára az egekbe szállna. Hiszen vannak olyanok, akiknek haszna lenne a moslék- oldal győzelméből. Habár nem hiszem, hogy ezekből túl sok lenne, hiszen még a legtöbb jómódú embernek sem lenne előnyös a PöTiszar szekta győzelme!
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2026. március 16. 23:52
Kétségtelenül igaza van Szalai Piroskának. Habár ez nem új infó, kicsit is odafigyelő magyarok ezt már tudják. Persze nem MINDEN ember, aki magyarnak hívja magát érti/ tudja ezt. Ezek nagyrészt az ellenzék hívei, akik annyira lusta agyúak, tompa tudatúak, hogy beveszik a moslék szlogenjét,: 'bárki, csak ne Orbán'!
Válasz erre
1
0
scorpicores
2026. március 16. 23:48
Muszáj a horvát tengerparton költenünk a pénzünket ???!!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!