kassai lajos mandiner maxima kassai - völgy

Kassai Lajos: Csak szándék és indulat kell a háborúhoz! – Maxima

2026. március 02. 14:10

A háborúról is beszélt Kassai Lajos a Maximában.

2026. március 02. 14:10
null

A Kassai-völgyben forgatott MAXIMA adásban Kassai Lajos a háború valódi természetéről beszélt, hangsúlyozva: a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb veszély azok idealizálása.

A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a háborúról sokszor elméleti vagy politikai szinten beszélünk, miközben annak valódi következményei mindig az emberek mindennapi életében jelennek meg. Mint fogalmazott: „Ne próbáljuk meg cukormázzal bekenni a háborút, az egy borzalmas dolog.”

Kassai úgy látja, a jelenlegi konfliktusok kapcsán is gyakran háttérbe szorul az a tény, hogy a háború elsősorban a társadalmak felőrléséről szól.

 Nemcsak a fronton harcolók, hanem a civil lakosság viseli a következményeket: az energiaválságot, a gazdasági visszaesést és a mindennapi bizonytalanságot. 

Kassai kiemelte, hogy a háborúk gyakorlatilag szenvedésolimpiák, amelyek arról szólnak, hogy ki tud többet szenvedni, ki bírja tovább, hogy nincs áram és nincs fűtés, ki az, aki mindezek ellenére képes még fegyvert fogni.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

Nyitókép forrása: Facebook

 

