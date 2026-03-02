Kassai Lajos: Csak szándék és indulat kell a háborúhoz! – Maxima

„Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy magyarnak születtem!” – Kassai Lajos a Maximában
A Kassai-völgyben látogatta meg a lovasíjászt Szalai Zoltán.
A háborúról is beszélt Kassai Lajos a Maximában.
A Kassai-völgyben forgatott MAXIMA adásban Kassai Lajos a háború valódi természetéről beszélt, hangsúlyozva: a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb veszély azok idealizálása.
A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a háborúról sokszor elméleti vagy politikai szinten beszélünk, miközben annak valódi következményei mindig az emberek mindennapi életében jelennek meg. Mint fogalmazott: „Ne próbáljuk meg cukormázzal bekenni a háborút, az egy borzalmas dolog.”
Kassai úgy látja, a jelenlegi konfliktusok kapcsán is gyakran háttérbe szorul az a tény, hogy a háború elsősorban a társadalmak felőrléséről szól.
Nemcsak a fronton harcolók, hanem a civil lakosság viseli a következményeket: az energiaválságot, a gazdasági visszaesést és a mindennapi bizonytalanságot.
Kassai kiemelte, hogy a háborúk gyakorlatilag szenvedésolimpiák, amelyek arról szólnak, hogy ki tud többet szenvedni, ki bírja tovább, hogy nincs áram és nincs fűtés, ki az, aki mindezek ellenére képes még fegyvert fogni.
