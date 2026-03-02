Kassai Lajos: Csak szándék és indulat kell a háborúhoz! – Maxima

Nemcsak a fronton harcolók, hanem a civil lakosság viseli a következményeket: az energiaválságot, a gazdasági visszaesést és a mindennapi bizonytalanságot.

Kassai kiemelte, hogy a háborúk gyakorlatilag szenvedésolimpiák, amelyek arról szólnak, hogy ki tud többet szenvedni, ki bírja tovább, hogy nincs áram és nincs fűtés, ki az, aki mindezek ellenére képes még fegyvert fogni.

