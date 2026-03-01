Adolf Hitler és Bonaparte Napoleon nyomdokaiba lépne Zelenszkij?

„El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja” – Kassai Lajos | MAXIMA
Kassai Lajos lovasíjásszal beszélgetett Szalai Zoltán lapigazgató a Mandiner legújabb adásában.
Putyin elszánt. Ebbe Európa foga is beletörhet.
A Kassai-völgyben, a világ egyik legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában készült a MAXIMA legújabb adása, amelyben Kassai Lajos lovasíjász a háború természetéről és következményeiről beszélt.
A modern kori lovasíjászat megteremtője hangsúlyozta: bár sportja katonai gyökerekből ered, a háborút sem romantizálni, sem megszépíteni nem szabad. Mint fogalmazott, a fegyveres konfliktusok valójában „szenvedésolimpiák”, ahol nem hősiességről, hanem túlélésről van szó — arról, ki képes tovább kitartani az áram, a fűtés és a biztonság hiányában.
Kassai szerint a jelenlegi ukrajnai háború is ezt a logikát követi. Bár együtt érez az ukrán néppel, úgy látja: a konfliktus kimenetele végső soron erőforrás kérdés.
Ez egyszerű matek, el fognak fogyni
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a történelemben az elhúzódó, nagy emberáldozattal járó háborúkban rendszerint azok győznek, akik hosszabb ideig képesek elviselni a szenvedést. Kassai szerint, ebben az oroszok verhetetlenek. Ahogy felhívta rá a figyelmet: Hitler és Napóleon is sikertelen volt Oroszország meghódításában.
A beszélgetésben szó esett arról is, hogy Európának világos célokat kellene megfogalmaznia a háború árnyékában, miközben a kontinens egyre inkább külső geopolitikai érdekek között keresi saját szerepét.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.
