Adolf Hitler és Bonaparte Napoleon nyomdokaiba lépne Zelenszkij?

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a történelemben az elhúzódó, nagy emberáldozattal járó háborúkban rendszerint azok győznek, akik hosszabb ideig képesek elviselni a szenvedést. Kassai szerint, ebben az oroszok verhetetlenek. Ahogy felhívta rá a figyelmet: Hitler és Napóleon is sikertelen volt Oroszország meghódításában.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy Európának világos célokat kellene megfogalmaznia a háború árnyékában, miközben a kontinens egyre inkább külső geopolitikai érdekek között keresi saját szerepét.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP