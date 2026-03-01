Ft
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború zelenszkij kassai lajos napóleon adolf hitler európa oroszország

Adolf Hitler és Bonaparte Napoleon nyomdokaiba lépne Zelenszkij?

2026. március 01. 20:19

Putyin elszánt. Ebbe Európa foga is beletörhet.

2026. március 01. 20:19
null

A Kassai-völgyben, a világ egyik legjobban felszerelt lovasíjászközpontjában készült a MAXIMA legújabb adása, amelyben Kassai Lajos lovasíjász a háború természetéről és következményeiről beszélt.

A modern kori lovasíjászat megteremtője hangsúlyozta: bár sportja katonai gyökerekből ered, a háborút sem romantizálni, sem megszépíteni nem szabad. Mint fogalmazott, a fegyveres konfliktusok valójában „szenvedésolimpiák", ahol nem hősiességről, hanem túlélésről van szó — arról, ki képes tovább kitartani az áram, a fűtés és a biztonság hiányában.

Kassai szerint a jelenlegi ukrajnai háború is ezt a logikát követi. Bár együtt érez az ukrán néppel, úgy látja: a konfliktus kimenetele végső soron erőforrás kérdés. 

Ez egyszerű matek, el fognak fogyni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a történelemben az elhúzódó, nagy emberáldozattal járó háborúkban rendszerint azok győznek, akik hosszabb ideig képesek elviselni a szenvedést. Kassai szerint, ebben az oroszok verhetetlenek. Ahogy felhívta rá a figyelmet: Hitler és Napóleon is sikertelen volt Oroszország meghódításában. 

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy Európának világos célokat kellene megfogalmaznia a háború árnyékában, miközben a kontinens egyre inkább külső geopolitikai érdekek között keresi saját szerepét.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

 

sanya55-2
2026. március 01. 20:58 Szerkesztve
A franciák, ill. a németek elég kellemetlen jövő elé néznek. Már nem emlékszem az orosz megszállás időtartamára Szarba Ukrajna
Obsitos Technikus
2026. március 01. 20:34
Azért ehhez túl ostoba ....
