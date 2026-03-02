Kína üzent: kiállnak az iráni rezsim mellett

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: szombat reggel Izrael és az Egyesült Államok összehangolt hadműveletet indított az iráni rezsim ellen. Két nap után Kína hivatalosan is közölte az álláspontját a konfliktussal kapcsolatban, miután a kínaiak telefonon egyeztettek az irániakkal.

Wang Yi közölte Abbas Araghchi iráni külügyminiszterrel, hogy Peking „nagyra értékeli a Kína és Irán közötti hagyományos barátságot, támogatja Iránt szuverenitásának, biztonságának, területi integritásának és nemzeti méltóságának védelmében, valamint támogatja Iránt törvényes jogainak és érdekeinek védelmében” – jelentette a Times of Israel.