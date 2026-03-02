Kína üzent: kiállnak az iráni rezsim mellett

Egy másik telefonbeszélgetés során, amit Omán külügyminiszterével folytatott Wang, azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy „szándékosan háborút szítanak Irán ellen”, ezzel
„megsértve az ENSZ Alapokmány céljait és elveit”.
„Kína hajlandó konstruktív szerepet játszani, többek között az igazságosság fenntartásában, a béke elérése érdekében, valamint a háború leállításában az ENSZ Biztonsági Tanácsának platformján keresztül” – mondja Wang Omán külügyminiszterének, Badr Albusaidinek.
Egy másik telefonbeszélgetés során, Jean-Noel Barrot francia külügyminiszterrel, Wang arra figyelmeztetett, hogy a világ kockáztatja a „dzsungel törvényének visszatérését”.
„A nagyhatalmak nem támadhatnak meg önkényesen más országokat katonai fölényükre alapozva”