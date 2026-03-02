Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
peking irán izrael trump

Kína üzent: kiállnak az iráni rezsim mellett

2026. március 02. 15:31

Kína külügyminisztere, Wang Yi telefonon közölte iráni kollégájával, hogy Peking támogatja Teheránt az Egyesült Államok és Izrael támadásai elleni védekezésben.

2026. március 02. 15:31
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: szombat reggel Izrael és az Egyesült Államok összehangolt hadműveletet indított az iráni rezsim ellen. Két nap után Kína hivatalosan is közölte az álláspontját a konfliktussal kapcsolatban, miután a kínaiak telefonon egyeztettek az irániakkal.

Wang Yi közölte Abbas Araghchi iráni külügyminiszterrel, hogy Peking „nagyra értékeli a Kína és Irán közötti hagyományos barátságot, támogatja Iránt szuverenitásának, biztonságának, területi integritásának és nemzeti méltóságának védelmében, valamint támogatja Iránt törvényes jogainak és érdekeinek védelmében”jelentette a Times of Israel. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Kína „felszólította az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy azonnal szüntessék be a katonai műveleteket, kerüljék a feszültség további eszkalálódását, és akadályozzák meg a konfliktus kiterjedését az egész közel-keleti régióra”

 – mondta Wan. 

Egy másik telefonbeszélgetés során, amit Omán külügyminiszterével folytatott Wang, azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy „szándékosan háborút szítanak Irán ellen”, ezzel 

„megsértve az ENSZ Alapokmány céljait és elveit”.

„Kína hajlandó konstruktív szerepet játszani, többek között az igazságosság fenntartásában, a béke elérése érdekében, valamint a háború leállításában az ENSZ Biztonsági Tanácsának platformján keresztül” – mondja Wang Omán külügyminiszterének, Badr Albusaidinek.

Egy másik telefonbeszélgetés során, Jean-Noel Barrot francia külügyminiszterrel, Wang arra figyelmeztetett, hogy a világ kockáztatja a „dzsungel törvényének visszatérését”.

„A nagyhatalmak nem támadhatnak meg önkényesen más országokat katonai fölényükre alapozva” 

– mondta Wang. „Az iráni nukleáris kérdésnek végső soron vissza kell térnie a politikai és diplomáciai megoldás útjára” – tette hozzá.

Fontos megjegyezni, hogy miről nem esett szó ezeken a beszélgetéseken: Kína nem ajánlotta fel katonai segítségét a szövetségesének, és nem fejezte ki részvétét az ajatollah halála miatt. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JESSICA LEE / POOL / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. március 02. 15:58
Úgy tűnik ezt Dóni bácsi elbaszta.. Bár lehet, hogy ezt akarta, vagy csak engedett a zsidók purimi akaratának.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. március 02. 15:51
Ahogy az oroszok: szóban!
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. március 02. 15:46
Trump Izrael miatt feláldozta az USA-t.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. március 02. 15:43
Z. "majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 02. 15:36 Vajon a doktormini ki mellett áll ki? Mert ugye az ukránok ellen nem szégyenlősködik állást foglalni és uszítani." Válasz erre 👆 Ízisz majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 02. 15:41 Z. A saját országa mellett, te kutya!!! Te meg fizesd a világpiaci árakat az energiahordozókért!!! Felejtsd el a rezsicsökkentett árakat, mert nem az ukránok érdekeit szolgálják, tetves kutya!!! 💯🤮🖕❗
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!