Ez már a vég: óriási bajban van Putyin, intő jelekre hívta fel a figyelmet Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátása szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni hadművelete jól bemutatja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy ér véget minden diktatúra – számolt be róla az RBC-Ukraine.

A Portfolio által kiszúrt cikk szerint Zelenszkij szerint Oroszország már a szíriai események során is rossz szövetségesnek mutatkozott, amikor Putyin képtelennek bizonyult Bassár el-Aszad volt szír elnök rezsimjének megmentésére. Az ukrán elnök szerint világossá vált, hogy Moszkva miért nem tud senkinek sem segíteni. Egyértelmű ugyanis, hogy Oroszország összes fegyveres ereje Ukrajnában összpontosul.