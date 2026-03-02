Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Ez már a vég: óriási bajban van Putyin, intő jelekre hívta fel a figyelmet Zelenszkij

2026. március 02. 16:21

„Nekik már nincsenek erőik” – mondta az ukrán elnök.

2026. március 02. 16:21
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátása szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni hadművelete jól bemutatja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy ér véget minden diktatúra – számolt be róla az RBC-Ukraine.

A Portfolio által kiszúrt cikk szerint Zelenszkij szerint Oroszország már a szíriai események során is rossz szövetségesnek mutatkozott, amikor Putyin képtelennek bizonyult Bassár el-Aszad volt szír elnök rezsimjének megmentésére. Az ukrán elnök szerint világossá vált, hogy Moszkva miért nem tud senkinek sem segíteni. Egyértelmű ugyanis, hogy Oroszország összes fegyveres ereje Ukrajnában összpontosul.

Nekik már nincsenek erőik. Ami pedig Iránban történik, úgy tűnik, jó jel arra, hogy Putyin megnézze, hogyan ér véget a diktatúra”

állapította meg az ukrán elnök.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Burg_kastL71-C
2026. március 02. 18:36
A orosz kiemelt gárdahadosztályok érintetlenek és nem fogják elpazarolni a nyugat kedvéért, hiába eröltetik sunyin azok bevetését. Ha az ukrán azt vizionálja, hogy az orosz a végét járja, az nagyon nagy baj lenne, mert abban a pillanatban ők is, de komplett mindenestől.
pandalala
2026. március 02. 18:20
Vlagyivosztok felkészül .... át lesz nevezve Volodivisztokra ... ;-))) A Nép Szógája bevezeti a budikráciát! :D
bagoly-29
2026. március 02. 18:10
Ki az a bolond a mandinál, aki ezt a hazugságot komolyan veszi?
canadian-deplorable
2026. március 02. 18:08
Szegény hülye Zselé. Oroszország azért nem szállt be Szíriában és Iránban, mert a hátuk közepére se hiányzik még egy nagy háború, főleg nem a NATO-val, amit Oroszország nem tudna megnyerni.
