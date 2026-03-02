Ez már a vég: óriási bajban van Putyin, intő jelekre hívta fel a figyelmet Zelenszkij

Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
„Nekik már nincsenek erőik” – mondta az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátása szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni hadművelete jól bemutatja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy ér véget minden diktatúra – számolt be róla az RBC-Ukraine.
A Portfolio által kiszúrt cikk szerint Zelenszkij szerint Oroszország már a szíriai események során is rossz szövetségesnek mutatkozott, amikor Putyin képtelennek bizonyult Bassár el-Aszad volt szír elnök rezsimjének megmentésére. Az ukrán elnök szerint világossá vált, hogy Moszkva miért nem tud senkinek sem segíteni. Egyértelmű ugyanis, hogy Oroszország összes fegyveres ereje Ukrajnában összpontosul.
Nekik már nincsenek erőik. Ami pedig Iránban történik, úgy tűnik, jó jel arra, hogy Putyin megnézze, hogyan ér véget a diktatúra”
Ezt is ajánljuk a témában
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Kijev most azt állítja, hogy nem szenved hiányt Patriot rendszerekből, de ez szerintük „gyorsan változhat”.
Bekérették az ukrán nagykövetet.
Fico már meg is kapta az ukrán elnök „visszautasíthatatlan ajánlatát”.