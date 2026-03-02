Ft
„Brüsszelben kötné ki a kompot Magyar Péter” – Mráz Ágoston Sámuel és Horn Gábor parázs vitája a Reakcióban (VIDEÓ)

2026. március 02. 16:52

Szokatlanul heves vitára került sor a Reakció friss adásában, ahol Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője feszült egymásnak.

2026. március 02. 16:52
null

A küszöbön álló országgyűlési választás bizonyos szempontból miniszterelnök-választás is lesz, amelyben egyértelműen Orbán Viktor vezet Magyar Péterrel szemben – jelentette ki az éles vitáktól sem mentes beszélgetésben, Kacsoh Dániel kérdéseire válaszolva a Reakció friss adásában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója. Horn Gábor az utóbbi tekintetében nem értett egyet Mrázzal, egyúttal egy „túlcentralizált” politikai rendszer következményének nevezte Magyar Péter tulajdonképpeni személyét.

Éppen Magyar Péter az az ember, „aki egy hipercentralizált, egyszemélyes pártot üzemeltet” 

– kommentálta a Republikon Intézet vezetőjének gondolatait Mráz Ágoston Sámuel. 

A fel-fellobbanó vitában – amely a Medián hamisított közvélemény-kutatásait övező botrány, illetve az iráni háborús konfliktus előtt került felvételre – 

Horn Gábor elismerte: az Európai Unió vezetői azt gondolják, hogy számukra „kedvező fordulat lenne” ha nem Orbán Viktor és a Fidesz lenne hatalmon, és hogy „egy másik magyarországi vezetés jó lenne” a számukra.

Mráz Ágoston Sámuel a témával kapcsolatban kifejtette: Magyar Péter a „Brüsszel politikájának követésétől remélt előnyökkel próbál kampányolni”, követi a brüsszeli mainstreamet és azt, amit az Európai Néppártban elvárnak. Az elemző kijelentette: 

Brüsszelben nagyon szeretnék megvásárolni Magyarországot”,

és ebben a jelek szerint Magyar Péter is partner.

Ütköztek a vélemények az EU-s magyar vétójog tekintetében is, Horn Gábor úgy fogalmazott: a maga részéről „abszurdnak” tartja, hogy egy 27 tagországból álló együttműködésben, meghatározó kérdésekben vétójoga legyen bárkinek is. A Nézőpont igazgatója egy kutatásra hivatkozva kijelentette: 

sem a háború felé sodródás, sem a vétoljog elvétele „nem tetszik a magyarok többségének”.

Magyar Péter háborúpártiságával – vagy nem háborúpártiságával – kapcsolatban is ellentétes vélemények születtek a Realcióban: míg Mráz Ágoston Sámuel szerint az a politikus – így Magyar Péter –, aki azt hirdeti, hogy „ahhoz az európai mainstreamhez akar csatlakozni, amely objektíve fegyverkezésről beszél, arról beszél, hogy Európa és Oroszország között éveken belül háború lesz, sorkötelezettséget vezetne be és Ukrajnát mindenáron (…) támogatni kívánja a háborús erőfeszítéseiben – az valójában háborúpárti”. Horn Gábor ezzel szemben úgy fogalmazott: ha erős fegyverekkel lehet a békét fenntartani, akkor szükség van erős fegyverekre:

 ha nincs az uniónak a kiszámíthatatlan Amerika mellett saját arzenálja, saját védelmi eszközrendszere, akkor magára hagyja saját magát”.

A heves vitákban is bővelkedő, izgalmas beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy itt megtekinthető:

 

 

