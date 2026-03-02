„Brüsszelben kötné ki a kompot Magyar Péter” – Mráz Ágoston Sámuel és Horn Gábor parázs vitája a Reakcióban (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel a témával kapcsolatban kifejtette: Magyar Péter a „Brüsszel politikájának követésétől remélt előnyökkel próbál kampányolni”, követi a brüsszeli mainstreamet és azt, amit az Európai Néppártban elvárnak. Az elemző kijelentette:

Brüsszelben nagyon szeretnék megvásárolni Magyarországot”,

és ebben a jelek szerint Magyar Péter is partner.

Ütköztek a vélemények az EU-s magyar vétójog tekintetében is, Horn Gábor úgy fogalmazott: a maga részéről „abszurdnak” tartja, hogy egy 27 tagországból álló együttműködésben, meghatározó kérdésekben vétójoga legyen bárkinek is. A Nézőpont igazgatója egy kutatásra hivatkozva kijelentette: