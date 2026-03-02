Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború orosz olaj tisza párt európai parlament magyarország Magyar Péter dömötör csaba szavazás

Magyar Péterék csúnyán lebuktak: Magyarország érdekeit sutba dobva szavaztak Brüsszelben

2026. március 02. 17:29

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő ismertette, hogy a Tisza Párt képviselője az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot támogatott.

2026. március 02. 17:29
null

Dömötör Csaba egy újabb bizonyítékot mutatott be arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kinek az érdekeit is nézi mind Magyarországon, mind Brüsszelben. 

A fideszes EP-képviselő által közzétett dokumentumból kiderült, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter képviselője a múlt héten is megszavazta az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot. 

„A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák” – írta Facebook-oldalán Dömötör.

Ezután részletesen ismertette, az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-os költségvetésre vonatkozó előterjesztéről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra, és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna. 

Az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.

Két dologról is „elszántan” hallgat a dokumentum

A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az elfogadott dokumentum két dologról is „elszántan” hallgat: 

  • arról, hogy minden más beszerzési mód számunkra drágább, 
  • és arról, hogy a plusz költséget valakinek ki kell majd fizetnie: mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Dömötör Csaba ehhez kapcsolódóan azt a kérdést tette fel, hogy ezek után ugyan miért is akarnák, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság vezetéken.

„Újabb fontos eleme ez annak a csomagnak, amiről a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen. Már ha hagyjuk. Döntés április 12-én” – zárta a posztját az EP-képviselő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 02. 18:28
igy jar minden olyan orszag, ahol a HAZAARULOKAT senki nem bunteti !
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. március 02. 17:43
Persze. A tiszafostosnak mindenben teljesítenie kell Ursula, Weber WOKE-os, migiriözönös, LMBTQ-s, drogos, mindent Ukrajnának, háborús uszító követelményeit. Nem azért tolják azok, hogy bármi mást csináljon.
Válasz erre
7
0
sanya55-2
2026. március 02. 17:36
Peti. A vazelint is tiltsátok ki, majd szárazon szeretnek a sitten a fiúk Szarba Ukrajna
Válasz erre
8
0
elégia
2026. március 02. 17:35
Tisza képviselők Brüsszelben, piszkos gazemberek.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!