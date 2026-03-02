Magyar Péterék csúnyán lebuktak: Magyarország érdekeit sutba dobva szavaztak Brüsszelben

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő ismertette, hogy a Tisza Párt képviselője az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot támogatott.
Dömötör Csaba egy újabb bizonyítékot mutatott be arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kinek az érdekeit is nézi mind Magyarországon, mind Brüsszelben.
A fideszes EP-képviselő által közzétett dokumentumból kiderült,
Magyar Péter képviselője a múlt héten is megszavazta az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot.
„A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák” – írta Facebook-oldalán Dömötör.
Ezután részletesen ismertette, az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-os költségvetésre vonatkozó előterjesztéről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra, és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna.
Az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.
A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az elfogadott dokumentum két dologról is „elszántan” hallgat:
Dömötör Csaba ehhez kapcsolódóan azt a kérdést tette fel, hogy ezek után ugyan miért is akarnák, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság vezetéken.
„Újabb fontos eleme ez annak a csomagnak, amiről a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen. Már ha hagyjuk. Döntés április 12-én” – zárta a posztját az EP-képviselő.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.