„Tegnap este óta többen kerestek azzal, hogy reagáljak Magyar Péter szombathelyi beszédében elhangzott, nekem címzett mondataira. Ennek lényege az volt, hogy kérdőre vont, miért tárgyalok kormánypárti politikusokkal.

Beszédében ezt a részt azzal zárta: »nem az emberek vannak a települések vezetőiért, hanem a települések vezetői vannak az emberekért.«

Valójában ez a mondat maga a válasz. Az én gondolkodásom középpontjában kizárólag a város érdeke áll. Nem a személyem, és még csak nem is a polgármesteri cím számít, hanem a szolgálat. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt belső meggyőződésem szerint, minden politikai erőtől függetlenül tehetem. Tudom, ez szokatlan, de mégis így van.

Természetesen van, hogy hibázom, de a szándékaim mindig tiszták.

Hiszem, hogy a város érdeke az, hogy a polgármester a fontos ügyekben partnereket keressen. Ha eredményt akarunk elérni, a mindenkori kormány képviselőit ebből nem lehet kihagyni.

Az, hogy van-e fogadókészség, már más kérdés. Hende Csabával például sajnos egyáltalán nem sikerült együttműködni, ami számomra is kudarc volt, mert a város látta a kárát.

Az elmúlt egy évben viszont több dologban is sikerült előrelépnünk, vagy éppen kárt elhárítanunk. Ha például idén megépül kilenc gyalogátkelőhely, és megújul három főút – amelyeken már egy éve dolgozunk a Közúttal közösen –, az az itt élők életét teszi biztonságosabbá. Minden elkerült baleset, minden megmentett élet megéri.

Mindezek mellett mindig világossá tettem: ellenzékiként változást szeretnék. De minőségi változást. Más stílust, egyenrangú partnerséget, olyat, ahol nem egy szűk kör mondja meg, ki a jó és ki a rossz ember.

Erről is beszéltem volna a Tisza Párt elnökével, ha elfogadta volna a meghívásomat, amelyet végül időhiányra hivatkozva mondott le. Tudom, nagyon sűrű a kampány, és látom, hogy igazán embert próbáló is.